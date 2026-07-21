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İstanbul Valiliği’nden Yağış ve Poyraz Uyarısı: Sıcaklıklar Aniden Düşecek

İstanbul Valiliği’nden Yağış ve Poyraz Uyarısı: Sıcaklıklar Aniden Düşecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.07.2026 - 18:57
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İstanbul Valiliği, 23 Temmuz Çarşamba günü megakent İstanbul’da hava sıcaklıklarının aniden düşeceğini ve yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı. Kuvvetli rüzgâra karşı da uyaran valilik, vatandaşların ani su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiğini paylaştı.

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Çöl sıcaklarının etkili olduğu İstanbul’da bugün termometreler 33 dereceyi gösterdi.

Çöl sıcaklarının etkili olduğu İstanbul’da bugün termometreler 33 dereceyi gösterdi.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan veriler sonrası vatandaşlara uyarı yayımladı.

'İstanbul genelinde 23 Temmuz Çarşamba gününden itibaren aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’nın batı ilçelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), akşam saatlerinde ise il genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir.

24-26 Temmuz tarihleri arasında ise il genelinde yerel olarak etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği tahmin edilmektedir.

Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden zaman zaman orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa), cumartesi günü ise kısa süreli olarak 40-60 km/sa hıza ulaşması beklenmektedir.

Ayrıca, mevsim normallerinin 1-3°C üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren belirgin şekilde azalarak mevsim normallerinin 2-4°C altına düşeceği tahmin edilmektedir.

Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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