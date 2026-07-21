İstanbul Valiliği’nden Yağış ve Poyraz Uyarısı: Sıcaklıklar Aniden Düşecek
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İstanbul Valiliği, 23 Temmuz Çarşamba günü megakent İstanbul’da hava sıcaklıklarının aniden düşeceğini ve yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı. Kuvvetli rüzgâra karşı da uyaran valilik, vatandaşların ani su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiğini paylaştı.
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Çöl sıcaklarının etkili olduğu İstanbul’da bugün termometreler 33 dereceyi gösterdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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