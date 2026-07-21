Eskişehir’deki TUSAŞ Motor Fabrikasında Yangın Çıktı: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Eskişehir’de bulunan TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) yerleşkesinde akşam saatlerinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Fabrikanın yıkama ve imalat bölümünde başlayan yangının diğer alanlara sıçramaması için ekipler yoğun çalışma yürütürken, yetkililer ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin en önemli savunma sanayii kuruluşlarından biri olan TEI’de çıkan yangın kısa sürede ekipleri harekete geçirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay yerinden görüntüler 👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın