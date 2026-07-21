Eskişehir’deki TUSAŞ Motor Fabrikasında Yangın Çıktı: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Esentepe Mahallesi’nde bulunan tesiste henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra TEI’nin fabrika itfaiyesi de söndürme çalışmalarına katıldı. Yangına havadan da destek veriliyor.

İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdiğini belirterek, 'İtfaiyemiz, TEI ekipleri ve ilgili kurumlarla birlikte yangını kontrol altına almak için yoğun bir mücadele yürütüyor. En büyük temennimiz, yangının kısa sürede kontrol altına alınmasıdır.' ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Eskişehir TEI yerleşkemizin imalat bölümünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. Üzücü hadiseye dair gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak olup resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemelidir. TEI ve savunma sanayii ailemize geçmiş olsun.'