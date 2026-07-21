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SGK Başuzmanından Bölgesel Asgari Ücret İçin “Kaos Olur” Uyarısı

SGK Başuzmanından Bölgesel Asgari Ücret İçin “Kaos Olur” Uyarısı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.07.2026 - 20:51
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Hükûmetin yeni yılda asgari ücret için bölgesel parametreleri ele alacağı ve her şehir için ayrı asgari ücret belirleyeceği iddia ediliyordu. Türkiye Gazetesi’ne açıklamada bulunan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bölgesel asgari ücret çalışmasının kaosa neden olacağını belirtti. Sistemin şehirler arasında göçe neden olacağını da belirten Karakaş, “Şu anda da ben kesinlikle yürürlüğe girmesini beklemiyorum.” ifadelerini kullandı.

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Yeni yılda asgari ücretin bölgesel ve sektörel olarak ayrılacağı ve her şehir için ayrı asgari ücret olacağı belirtilmişti.

Yeni yılda asgari ücretin bölgesel ve sektörel olarak ayrılacağı ve her şehir için ayrı asgari ücret olacağı belirtilmişti.

Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan İsa Karakaş, bölgesel asgari ücret uygulamasında yaşanabilecekleri anlattı.

Türkiye’de çalışanların yarısından fazlasının asgari ücrete yakın bir maaş aldığını söyleyen İsa Karakaş, “Çünkü Türkiye'de asgari ücret bir mihenk taşı ve siz bunu bölgesel bazda belirlediğiniz zaman çok büyük bir kaosa neden oluyorsunuz. Defalarca gündeme gelmesine rağmen uygulamaya konulmamasının nedeni, çok büyük bir sistem krizine yol açacak olması.” şeklinde konuştu.

“Astarı yüzünden pahalıya geliyor.” diyen SGK Başuzmanı, “Tekrar altını çizeyim. Bizde asgari ücret sadece çalışanlara verilen bir parametre değildir. Sosyal Güvenlik Kurumunun bütün uygulamalarına bakın. Hastalandınız, istirahat parası alıyorsunuz ya da İŞKUR’dan işsizlik maaşı alıyorsunuz. Kıdem tazminatınızın tabanı belirleniyor. Sosyal yardımlar. SGK idari para cezası kestiği zaman bunu baz alıyor ve dolayısıyla sayamayacağım kadar, 100'den fazla parametre tamamen asgari ücrete endekslenmiş. Şimdi siz asgari ücreti değiştirdiğiniz zaman bu parametrelerin tamamını yerinden oynatmış oluyorsunuz. Bir kaos olur. Örneğin bir SGK müfettişi, bölgesel bir asgari ücret olduğu zaman hangi asgari ücreti baz alıp da idari para cezası uygulayacak?” ifadelerini kullandı.

Bölgesel asgari ücret olur mu?

Bölgesel asgari ücret olur mu?

Asgari ücretin düşük olduğu bir ildeki çalışanların yüksek olan illere doğru yeni bir göç dalgası başlatacağını öne süren Karakaş, “Dolayısıyla asgari ücretin düşük belirlendiği illerde işverenler üretimi sürdürmekte zorlanacak. Usta bulamayacak. Yani kaliteli usta, kaliteli personel ne yapacak burada? Asgari ücretin yüksek olduğu illere doğru bir emek mobilitesi, işçi hareketliliği olacak. Burada daha büyük sorunlar olacak.” açıklamasında bulundu.

Modelin hayata geçirilmesi durumunda faydadan çok zarar getireceğini vurgulayan İsa Karakaş, “Şu anda da ben kesinlikle yürürlüğe girmesini beklemiyorum. Yani çalışanların asıl sorunu bölgesel asgari ücret ya da sektörel asgari ücret değil. Şimdi asgari ücretle ilgili en önemli problemler nereden kaynaklanıyor diye bana soracak olursan, asgari ücretin kanundaki tanıma uygun olarak belirlenmemiş olması.” dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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