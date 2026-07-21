SGK Başuzmanından Bölgesel Asgari Ücret İçin “Kaos Olur” Uyarısı

Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan İsa Karakaş, bölgesel asgari ücret uygulamasında yaşanabilecekleri anlattı.

Türkiye’de çalışanların yarısından fazlasının asgari ücrete yakın bir maaş aldığını söyleyen İsa Karakaş, “Çünkü Türkiye'de asgari ücret bir mihenk taşı ve siz bunu bölgesel bazda belirlediğiniz zaman çok büyük bir kaosa neden oluyorsunuz. Defalarca gündeme gelmesine rağmen uygulamaya konulmamasının nedeni, çok büyük bir sistem krizine yol açacak olması.” şeklinde konuştu.

“Astarı yüzünden pahalıya geliyor.” diyen SGK Başuzmanı, “Tekrar altını çizeyim. Bizde asgari ücret sadece çalışanlara verilen bir parametre değildir. Sosyal Güvenlik Kurumunun bütün uygulamalarına bakın. Hastalandınız, istirahat parası alıyorsunuz ya da İŞKUR’dan işsizlik maaşı alıyorsunuz. Kıdem tazminatınızın tabanı belirleniyor. Sosyal yardımlar. SGK idari para cezası kestiği zaman bunu baz alıyor ve dolayısıyla sayamayacağım kadar, 100'den fazla parametre tamamen asgari ücrete endekslenmiş. Şimdi siz asgari ücreti değiştirdiğiniz zaman bu parametrelerin tamamını yerinden oynatmış oluyorsunuz. Bir kaos olur. Örneğin bir SGK müfettişi, bölgesel bir asgari ücret olduğu zaman hangi asgari ücreti baz alıp da idari para cezası uygulayacak?” ifadelerini kullandı.