SGK Başuzmanından Bölgesel Asgari Ücret İçin “Kaos Olur” Uyarısı
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Hükûmetin yeni yılda asgari ücret için bölgesel parametreleri ele alacağı ve her şehir için ayrı asgari ücret belirleyeceği iddia ediliyordu. Türkiye Gazetesi’ne açıklamada bulunan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bölgesel asgari ücret çalışmasının kaosa neden olacağını belirtti. Sistemin şehirler arasında göçe neden olacağını da belirten Karakaş, “Şu anda da ben kesinlikle yürürlüğe girmesini beklemiyorum.” ifadelerini kullandı.
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Yeni yılda asgari ücretin bölgesel ve sektörel olarak ayrılacağı ve her şehir için ayrı asgari ücret olacağı belirtilmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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