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Fethiye'de Orman Yangını: 10 Ev Boşaltıldı!

Fethiye'de Orman Yangını: 10 Ev Boşaltıldı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.07.2026 - 17:28
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşırken yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle tedbir amacıyla yaklaşık 10 ev boşaltılırken, ilk belirlemelere göre 4 bungalov zarar gördü.

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Muğla'da orman yangını: 10 ev boşaltıldı.

Muğla'da orman yangını: 10 ev boşaltıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 14.30'da başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 14 helikopter, 5 yangın söndürme uçağı ile çok sayıda kara ekibi sevk edildi. 

Orman yangınına 5 helikopter, 3 uçak, 15 arazöz, 7 su tankeri, 3 dozer ve 130 personelle müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle tedbir amacıyla yaklaşık 10 ev boşaltılırken, ilk belirlemelere göre 4 bungalov zarar gördü

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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