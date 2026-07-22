Fethiye'de Orman Yangını: 10 Ev Boşaltıldı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşırken yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle tedbir amacıyla yaklaşık 10 ev boşaltılırken, ilk belirlemelere göre 4 bungalov zarar gördü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Muğla'da orman yangını: 10 ev boşaltıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın