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Kırmızı Kütle Yaklaşıyor: Soğuk Hava ve Yağış İçin Saat Verildi

Kırmızı Kütle Yaklaşıyor: Soğuk Hava ve Yağış İçin Saat Verildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.07.2026 - 13:45
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Yaz sıcaklarının ortasında Türkiye, ani bir hava değişimiyle karşı karşıya. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yoğun yağışlı hava dalgası, öncelikle Bulgaristan ve Romanya sınırlarında etkisini göstermeye başladı. Komşu ülkelerde sel alarmları peş peşe verilirken, bu kütlenin Türkiye’deki ilk durağının Kırklareli’nin sınır köyleri olması bekleniyor. Uzmanlar saat vererek Türkiye'de birkaç gün boyunca sıcaklıkların düşeceğini kaydetti. Öte yandan en kritik gün ise cumartesi.

Kaynak: NTV / Dilek Çalışkan

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Balkanlar'dan yola çıkan kırmızı kütle Türkiye'ye yaklaşıyor. Yağış için saat verildi.

Balkanlar'dan yola çıkan kırmızı kütle Türkiye'ye yaklaşıyor. Yağış için saat verildi.

Hava tahmin raporlarındaki son durumu aktaran NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, kritik 3 gün yaşanacağına dikkat çekti. Yağış için saat veren Çalışkan, yağışların kademeli olarak kuvvetleneceğini belirtti. Çalışkan, yağışın ilk etkilerinin 22 Temmuz Çarşamba öğleden sonra Avrupa Yakası’nda kısa süreli geçişlerle görüleceğini ifade etti. Asıl sistem ise akşam ve gece saatlerinde İstanbul'a giriş yapacak. Serin havanın ani gelişi nedeniyle yerel olarak küçük çaplı dolu yağışları da görülecek.

(Görsel kaynak: NTV)

En kritik gün açıklandı: "Dört gece battaniyelerle uyuyacağız."

En kritik gün açıklandı: "Dört gece battaniyelerle uyuyacağız."

Yağış açısından en riskli günün ise cumartesi günü olacağı açıklandı. Haritalarda kırmızı kütle olarak görülen aşırı yağış alanlarının Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu, İç Ege ve Adana hattına kadar geniş bir bölgeyi vurabileceği tahmin ediliyor. Sağanak anında İstanbul'da termometrelerin gündüz saatlerinde 23 dereceye, gece ise 15-16 derecelere kadar gerileyeceğini belirten Dilek Çalışkan, 'Gece saatlerinde 15-16 dereceye inme ihtimali var. Dört gece battaniyelerle uyuyacağız. Ona göre giyinmemiz lazım' dedi.

Valilik ve AKOM’dan uyarı: 23-26 Temmuz hava durumu.

Valilik ve AKOM’dan uyarı: 23-26 Temmuz hava durumu.

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de yaklaşan tehlikeye karşı alarm durumuna geçti. İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, 23-26 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

Yağışla birlikte poyraz fırtınasının da zaman zaman hızını artıracağı belirtilirken, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi. AKOM verilerine göre ise bu sert hava dalgası pazar günü itibarıyla etkisini kaybedecek ve yeni hafta parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlayacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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