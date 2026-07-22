Kırmızı Kütle Yaklaşıyor: Soğuk Hava ve Yağış İçin Saat Verildi
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Yaz sıcaklarının ortasında Türkiye, ani bir hava değişimiyle karşı karşıya. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yoğun yağışlı hava dalgası, öncelikle Bulgaristan ve Romanya sınırlarında etkisini göstermeye başladı. Komşu ülkelerde sel alarmları peş peşe verilirken, bu kütlenin Türkiye’deki ilk durağının Kırklareli’nin sınır köyleri olması bekleniyor. Uzmanlar saat vererek Türkiye'de birkaç gün boyunca sıcaklıkların düşeceğini kaydetti. Öte yandan en kritik gün ise cumartesi.
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Balkanlar'dan yola çıkan kırmızı kütle Türkiye'ye yaklaşıyor. Yağış için saat verildi.
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En kritik gün açıklandı: "Dört gece battaniyelerle uyuyacağız."
Valilik ve AKOM’dan uyarı: 23-26 Temmuz hava durumu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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