Kırmızı Kütle Yaklaşıyor: Soğuk Hava ve Yağış İçin Saat Verildi

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de yaklaşan tehlikeye karşı alarm durumuna geçti. İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, 23-26 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

Yağışla birlikte poyraz fırtınasının da zaman zaman hızını artıracağı belirtilirken, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi. AKOM verilerine göre ise bu sert hava dalgası pazar günü itibarıyla etkisini kaybedecek ve yeni hafta parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlayacak.