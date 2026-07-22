article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ankara'da Düşen Eğitim Helikopterinden Acı Haber

Ankara'da Düşen Eğitim Helikopterinden Acı Haber

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.07.2026 - 13:15
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ankara’nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterde bulunan Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal, hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim' mesajını paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ankara'da eğitim helikopteri, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı.

Ankara'da eğitim helikopteri, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Sincan ilçesi Temelli Mahallesi sınırlarında meydana geldi. R-44 tipi eğitim helikopteri bilinmeyen nedenle yol kenarında boş araziye düştü. Helikopterdeki 2 personel yaralandı

Ankara Valiliği, kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 'Bugün saat 10.02’de, Sincan ilçemize bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan 2 personel, kazadan yaralı olarak kurtarılmıştır. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinden sonra 1 yaralı ambulansla diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir. Olayın ardından bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet altına alınmıştır. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürülmektedir' denildi.

Emekli albay hayatını kaybetti.

Emekli albay hayatını kaybetti.
twitter.com

Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabından açıklama yaptı:

'Ankara’nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan bir eğitim helikopterinde bulunan Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Yüce Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu’na acil şifalar temenni ediyorum.

Kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın