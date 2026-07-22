Ankara'da Düşen Eğitim Helikopterinden Acı Haber

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Sincan ilçesi Temelli Mahallesi sınırlarında meydana geldi. R-44 tipi eğitim helikopteri bilinmeyen nedenle yol kenarında boş araziye düştü. Helikopterdeki 2 personel yaralandı

Ankara Valiliği, kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 'Bugün saat 10.02’de, Sincan ilçemize bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan 2 personel, kazadan yaralı olarak kurtarılmıştır. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinden sonra 1 yaralı ambulansla diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir. Olayın ardından bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet altına alınmıştır. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürülmektedir' denildi.