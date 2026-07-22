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Şebnem Ferah'tan Sonra Gözler Onda: 10 Yıldır Konser Vermeyen Özlem Tekin'e 94 Milyon TL'lik Teklif

Şebnem Ferah'tan Sonra Gözler Onda: 10 Yıldır Konser Vermeyen Özlem Tekin'e 94 Milyon TL'lik Teklif

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.07.2026 - 12:18 Son Güncelleme: 22.07.2026 - 12:23
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Uzun yıllardır şehirden uzak, doğayla iç içe bir hayat süren efsanevi rockçı Özlem Tekin, müzik dünyasını heyecanlandıran dev bir teklif aldı. On yıldır mikrofona uzak olan sanatçıya, 10 konserlik bir turne için tam 2 milyon dolar önerildi. Şimdi tüm hayranlarının aklında tek bir soru var: Özlem Tekin çiftlik hayatına ara verip yeniden sahnelere dönecek mi?

Kaynak: Recep Aslan / Akşam Gazetesi

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Türk rock müziğinin unutulmaz seslerinden Özlem Tekin'in sessizliği devasa bir rakamla bozulabilir.

Türk rock müziğinin unutulmaz seslerinden Özlem Tekin'in sessizliği devasa bir rakamla bozulabilir.

Akşam gazetesinden Recep Aslan'ın ulaştığı bilgilere göre, ünlü organizatörler tam on yıldır hiçbir sahnede yer almayan 54 yaşındaki sanatçının kapısını çaldı. Yapılan teklif ise oldukça iddialı; sadece on konserlik bir sahne performansı için tam 2 milyon dolar, yani güncel kurla yaklaşık 94 milyon Türk Lirası gözden çıkarıldı. Yakın zamanda bir diğer rock efsanesi Şebnem Ferah'ın yıllar sonra yeniden konser vermeye başlaması, müzik sektöründe bir umut ışığı yaktı ve yapımcıların Özlem Tekin'i de ikna etme çabalarını hızlandırdı.

Ünlü şarkıcının bu baş döndürücü rakama henüz olumlu veya olumsuz bir dönüş yapmadığı, teklifi değerlendirme aşamasında olduğu belirtiliyor. Şöhretin zirvesindeyken oldukça radikal bir karara imza atan başarılı isim, 2016 yılında İstanbul'un yorucu karmaşasından kaçarak Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Karacahisar Köyü'ne kalıcı olarak yerleşmişti. Spot ışıklarını ve kent hayatını tamamen ardında bırakan Tekin, yaklaşık otuz dönümlük geniş bir arazide kendi dünyasını inşa etti.

Uzun süredir magazinden ve gözlerden uzak kalan sanatçı, kurduğu bu çiftlikte toprakla ve hayvanlarla bütünleşmiş durumda. Günlerini inek, koyun, at, eşek ve tavuklarının bakımıyla ilgilenerek geçiren Özlem Tekin, aynı zamanda zeytinliklerine yatırım yapıyor ve kendi tarlasında sebze meyve yetiştiriyor. Şimdi müzikseverler, doğayla baş başa huzurlu bir yaşam süren ünlü yıldızın, kendisine sunulan milyonlarca liralık bu şansı kabul edip etmeyeceğini büyük bir heyecanla bekliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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