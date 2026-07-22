Şebnem Ferah'tan Sonra Gözler Onda: 10 Yıldır Konser Vermeyen Özlem Tekin'e 94 Milyon TL'lik Teklif
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Uzun yıllardır şehirden uzak, doğayla iç içe bir hayat süren efsanevi rockçı Özlem Tekin, müzik dünyasını heyecanlandıran dev bir teklif aldı. On yıldır mikrofona uzak olan sanatçıya, 10 konserlik bir turne için tam 2 milyon dolar önerildi. Şimdi tüm hayranlarının aklında tek bir soru var: Özlem Tekin çiftlik hayatına ara verip yeniden sahnelere dönecek mi?
Kaynak: Recep Aslan / Akşam Gazetesi
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Türk rock müziğinin unutulmaz seslerinden Özlem Tekin'in sessizliği devasa bir rakamla bozulabilir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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