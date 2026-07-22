DOA Uygulaması İçin Karar: Depozito İadesinde Yeni Ücret Açıklandı

Yeni düzenlemenin en çok merak edilen noktalarından biri de ödenecek teşvik miktarları oldu. Sayma ve Doğrulama Hatları üzerinden gerçekleştirilecek olan bireysel toplu iade işlemlerinde, DOA logolu her bir ambalaj başına vatandaşlara 0,50 TL (50 kuruş) teşvik ödemesi yapılacak. Bu özel tarife, yüksek hacimli atık getirenlerin işlemlerini kolaylaştırmak ve sisteme katılımı teşvik etmek amacıyla özel olarak kurgulandı.

Diğer taraftan, mahallelerde ve merkezi noktalarda hizmet veren mevcut Depozito İade Makineleri üzerindeki işleyiş aynen devam edecek. Vatandaşlar, günlük 200 adede kadar olan bireysel iadelerini yine bu makineler aracılığıyla yapabilecekler. Otomatlar üzerinden yapılan iadelerde ambalaj başına 1 TL teşvik ödenmesi uygulaması ise kesintisiz sürecek.

DOA makinesi nerede var?

Toplu iade imkanından yararlanmak isteyenlerin izlemesi gereken yol da netleşti. Vatandaşlar kendilerine en yakın Sayma ve Doğrulama Hattı'nın konum ve adres bilgilerine, sistem için geliştirilen DOA Mobil Uygulaması veya DOA Çağrı Merkezi üzerinden anında ulaşabilecek.