DOA Uygulaması İçin Karar: Depozito İadesinde Yeni Ücret Açıklandı
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Türkiye genelinde çevre bilincini artırmak ve geri dönüşümü yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi için yeni kararlar alındı. Yüksek miktarda ambalaj biriktiren vatandaşlar için 'Sayma ve Doğrulama Merkezleri' açıldı. Bu merkezden faydalanmak isteyen vatandaşlara ödenecek yeni ücret açıklandı.
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DOA uygulamasında yeni karar.
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Depozito iade ücreti ne kadar?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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