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DOA Uygulaması İçin Karar: Depozito İadesinde Yeni Ücret Açıklandı

DOA Uygulaması İçin Karar: Depozito İadesinde Yeni Ücret Açıklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.07.2026 - 12:54
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Türkiye genelinde çevre bilincini artırmak ve geri dönüşümü yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi için yeni kararlar alındı. Yüksek miktarda ambalaj biriktiren vatandaşlar için 'Sayma ve Doğrulama Merkezleri' açıldı. Bu merkezden faydalanmak isteyen vatandaşlara ödenecek yeni ücret açıklandı.

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DOA uygulamasında yeni karar.

DOA uygulamasında yeni karar.

DOA sistemine yeni kural getirildi. Yeni uygulamaya göre, elinde yüksek miktarda DOA logolu içecek ambalajı bulunan vatandaşlar, bu atıkları doğrudan 'Sayma ve Doğrulama Merkezleri'ne teslim edebilecek. Hayata geçirilen bu alternatif kanal sayesinde, özellikle yoğun dönemlerde iade işlemlerinin çok daha hızlı, pratik ve verimli bir şekilde tamamlanması hedefleniyor. Böylece hem merkezlerdeki yoğunluğun önüne geçilmesi hem de geri dönüşüm zincirinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Depozito iade ücreti ne kadar?

Depozito iade ücreti ne kadar?

Yeni düzenlemenin en çok merak edilen noktalarından biri de ödenecek teşvik miktarları oldu. Sayma ve Doğrulama Hatları üzerinden gerçekleştirilecek olan bireysel toplu iade işlemlerinde, DOA logolu her bir ambalaj başına vatandaşlara 0,50 TL (50 kuruş) teşvik ödemesi yapılacak. Bu özel tarife, yüksek hacimli atık getirenlerin işlemlerini kolaylaştırmak ve sisteme katılımı teşvik etmek amacıyla özel olarak kurgulandı.

Diğer taraftan, mahallelerde ve merkezi noktalarda hizmet veren mevcut Depozito İade Makineleri üzerindeki işleyiş aynen devam edecek. Vatandaşlar, günlük 200 adede kadar olan bireysel iadelerini yine bu makineler aracılığıyla yapabilecekler. Otomatlar üzerinden yapılan iadelerde ambalaj başına 1 TL teşvik ödenmesi uygulaması ise kesintisiz sürecek.

DOA makinesi nerede var?

Toplu iade imkanından yararlanmak isteyenlerin izlemesi gereken yol da netleşti. Vatandaşlar kendilerine en yakın Sayma ve Doğrulama Hattı'nın konum ve adres bilgilerine, sistem için geliştirilen DOA Mobil Uygulaması veya DOA Çağrı Merkezi üzerinden anında ulaşabilecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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