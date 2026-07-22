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Kadın Sünneti Yaptığını Paylaşan Doktor Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Kadın Sünneti Yaptığını Paylaşan Doktor Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.07.2026 - 12:01
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Sosyal medya güne Türk Ceza Kanunu'nda uygulaması suç olan ve dünyanın pek çok ülkesinde de yasak olan kadın sünneti gündemiyle uyandı. Üstelik insan sağlığını ve vücut bütünlüğünü bozan bu uygulamanın reklamı Instagram'da bir doktor tarafından yapıldı. Türk Tabipler Birliği o doktor hakkında disiplin soruşturması açıldığını açıkladı.

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Bir operatör doktor kliniklerinde kadın sünneti yaptığını reklam olarak paylaştı.

Bir operatör doktor kliniklerinde kadın sünneti yaptığını reklam olarak paylaştı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından sonlandırılması için mücadele verilen ve insan hakkı ihlali sayılan bu uygulamanın bir hekim tarafından reklamının yapılması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Doktorun yorumlara detayları yazması öfkeyi iyice arttırdı.

Doktorun yorumlara detayları yazması öfkeyi iyice arttırdı.

Türk Tabipler Birliği konu ile ilgili açıklamada bulundu:

Türk Tabipler Birliği konu ile ilgili açıklamada bulundu:

Kadın sünneti (genital mutilasyon); kadınların ve kız çocuklarının beden bütünlüğünü, sağlığını ve temel insan haklarını ihlal eden, hiçbir tıbbi gerekliliği ve bilimsel dayanağı bulunmayan ağır bir şiddet biçimidir. 

 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere uluslararası sağlık ve insan hakları kuruluşları tarafından kesin biçimde reddedilen bu uygulamanın hekimlik mesleğiyle bağdaşması mümkün değildir.Böylesine insanlık dışı bir müdahaleyi gerçekleştirdiğini sosyal medya üzerinden reklam konusu yapan kişi hakkında ilgili tabip odası tarafından disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Kadınların bedenine yönelik her türlü şiddetin ve hak ihlalinin karşısında olduğumuzu; tıp etiğini, bilimsel ilkeleri ve insan haklarını savunma sorumluluğumuz gereği bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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