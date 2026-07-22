Kadın Sünneti Yaptığını Paylaşan Doktor Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Kadın sünneti (genital mutilasyon); kadınların ve kız çocuklarının beden bütünlüğünü, sağlığını ve temel insan haklarını ihlal eden, hiçbir tıbbi gerekliliği ve bilimsel dayanağı bulunmayan ağır bir şiddet biçimidir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere uluslararası sağlık ve insan hakları kuruluşları tarafından kesin biçimde reddedilen bu uygulamanın hekimlik mesleğiyle bağdaşması mümkün değildir.Böylesine insanlık dışı bir müdahaleyi gerçekleştirdiğini sosyal medya üzerinden reklam konusu yapan kişi hakkında ilgili tabip odası tarafından disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Kadınların bedenine yönelik her türlü şiddetin ve hak ihlalinin karşısında olduğumuzu; tıp etiğini, bilimsel ilkeleri ve insan haklarını savunma sorumluluğumuz gereği bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.