Kadın Sünneti Yaptığını Paylaşan Doktor Hakkında Soruşturma Başlatıldı
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Sosyal medya güne Türk Ceza Kanunu'nda uygulaması suç olan ve dünyanın pek çok ülkesinde de yasak olan kadın sünneti gündemiyle uyandı. Üstelik insan sağlığını ve vücut bütünlüğünü bozan bu uygulamanın reklamı Instagram'da bir doktor tarafından yapıldı. Türk Tabipler Birliği o doktor hakkında disiplin soruşturması açıldığını açıkladı.
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Bir operatör doktor kliniklerinde kadın sünneti yaptığını reklam olarak paylaştı.
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Doktorun yorumlara detayları yazması öfkeyi iyice arttırdı.
Türk Tabipler Birliği konu ile ilgili açıklamada bulundu:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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