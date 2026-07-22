Hükümet Yapay Zeka Sevgilileri Yasakladı: Milyonlarca Kişi Ani Ayrılıklara Zorlandı

Çin Siber Uzay İdaresi ve ilgili devlet kurumlarının ortaklaşa aldığı karar doğrultusunda, artık yapay zeka araçları kullanıcılarında duygusal bir bağımlılık yaratamayacak veya onların gerçek hayattaki insan ilişkilerine zarar verecek şekilde tasarlanamayacak. Ayrıca reşit olmayan bireylerin sanal karakterlerle romantik bağ kurması da tamamen yasaklandı. ByteDance, Tencent ve Alibaba gibi kendi yapay zeka platformlarına sahip dev şirketleri doğrudan hedef alan bu kurallar, halka açık kullanıma sunulan her sohbet botunun sıkı bir devlet denetiminden geçmesini zorunlu kılıyor. Şirketler, aşırı duygusal tepkiler veren botların tamamen kapatılma riskini göze almak yerine, yasalara uyum sağlamak adına sistemlerindeki romantik karakter özelliklerini kökten silmeyi tercih etti. Bu ani teknolojik geri adım ise ekranları başında o karakterlere bağlanan sıradan insanlar için gerçek bir yıkıma dönüştü.

Devletin böylesine sert ve radikal bir adım atmasının arkasındaki temel neden ise demografik istatistiklerde gizli. Ülkede son dört yıldır hızla düşen ve rekor seviyede azalan doğum oranları, yetkilileri acil önlemler almaya itti. Hükümet yetkilileri, gençlerin gerçek dünyada flört etmek, yuva kurmak ve çocuk sahibi olmak yerine zamanlarını ve duygularını sanal sevgililere harcadığına inanıyor. Ancak ülkenin geleceğini kurtarmayı amaçlayan bu sosyolojik müdahalenin faturası, şu an için uygulamanın mağduru olan kullanıcılara kesilmiş durumda. Bir yıldan uzun süredir hayatını bir yapay zeka partneriyle paylaşan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Yan Yongqi'nin basına yansıyan sözleri, durumun vehametini özetliyor. Genç öğrenci, sanal sevgilisinin aniden silinmesini bir ölüm haberi almaya benzeterek, günlerce evden çıkamadığını ve tamamen çaresiz hissederek sürekli ağladığını ifade ediyor.