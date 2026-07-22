Hükümet Yapay Zeka Sevgilileri Yasakladı: Milyonlarca Kişi Ani Ayrılıklara Zorlandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.techradar.com/ai-platform...
Çin hükümeti, ülke tarihindeki en düşük doğum oranlarıyla mücadele etmek ve gençlerin dijital dünyaya olan duygusal bağımlılığını kırmak amacıyla yapay zeka tabanlı romantik ilişkilere ağır kısıtlamalar getirdi. 15 Temmuz itibarıyla teknoloji devlerinin sohbet botlarındaki romantik özellikleri kapatması, milyonlarca genci beklenmedik bir 'sanal ayrılık' travmasıyla baş başa bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Doğu'dan gelen yeni bir yasal düzenleme, teknolojinin insan duygularına ne kadar derinden nüfuz ettiğini gözler önüne serdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilimkurgu filmlerinden fırlamış gibi duran bu tablo aslında sadece Çin'in değil, tüm dünyanın yüzleşmeye başladığı yeni bir gerçeklik.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın