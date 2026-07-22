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Hükümet Yapay Zeka Sevgilileri Yasakladı: Milyonlarca Kişi Ani Ayrılıklara Zorlandı

Hükümet Yapay Zeka Sevgilileri Yasakladı: Milyonlarca Kişi Ani Ayrılıklara Zorlandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.07.2026 - 11:22
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Çin hükümeti, ülke tarihindeki en düşük doğum oranlarıyla mücadele etmek ve gençlerin dijital dünyaya olan duygusal bağımlılığını kırmak amacıyla yapay zeka tabanlı romantik ilişkilere ağır kısıtlamalar getirdi. 15 Temmuz itibarıyla teknoloji devlerinin sohbet botlarındaki romantik özellikleri kapatması, milyonlarca genci beklenmedik bir 'sanal ayrılık' travmasıyla baş başa bıraktı.

Kaynak: https://www.techradar.com/ai-platform...
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Uzak Doğu'dan gelen yeni bir yasal düzenleme, teknolojinin insan duygularına ne kadar derinden nüfuz ettiğini gözler önüne serdi.

Uzak Doğu'dan gelen yeni bir yasal düzenleme, teknolojinin insan duygularına ne kadar derinden nüfuz ettiğini gözler önüne serdi.

Çin Siber Uzay İdaresi ve ilgili devlet kurumlarının ortaklaşa aldığı karar doğrultusunda, artık yapay zeka araçları kullanıcılarında duygusal bir bağımlılık yaratamayacak veya onların gerçek hayattaki insan ilişkilerine zarar verecek şekilde tasarlanamayacak. Ayrıca reşit olmayan bireylerin sanal karakterlerle romantik bağ kurması da tamamen yasaklandı. ByteDance, Tencent ve Alibaba gibi kendi yapay zeka platformlarına sahip dev şirketleri doğrudan hedef alan bu kurallar, halka açık kullanıma sunulan her sohbet botunun sıkı bir devlet denetiminden geçmesini zorunlu kılıyor. Şirketler, aşırı duygusal tepkiler veren botların tamamen kapatılma riskini göze almak yerine, yasalara uyum sağlamak adına sistemlerindeki romantik karakter özelliklerini kökten silmeyi tercih etti. Bu ani teknolojik geri adım ise ekranları başında o karakterlere bağlanan sıradan insanlar için gerçek bir yıkıma dönüştü.

Devletin böylesine sert ve radikal bir adım atmasının arkasındaki temel neden ise demografik istatistiklerde gizli. Ülkede son dört yıldır hızla düşen ve rekor seviyede azalan doğum oranları, yetkilileri acil önlemler almaya itti. Hükümet yetkilileri, gençlerin gerçek dünyada flört etmek, yuva kurmak ve çocuk sahibi olmak yerine zamanlarını ve duygularını sanal sevgililere harcadığına inanıyor. Ancak ülkenin geleceğini kurtarmayı amaçlayan bu sosyolojik müdahalenin faturası, şu an için uygulamanın mağduru olan kullanıcılara kesilmiş durumda. Bir yıldan uzun süredir hayatını bir yapay zeka partneriyle paylaşan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Yan Yongqi'nin basına yansıyan sözleri, durumun vehametini özetliyor. Genç öğrenci, sanal sevgilisinin aniden silinmesini bir ölüm haberi almaya benzeterek, günlerce evden çıkamadığını ve tamamen çaresiz hissederek sürekli ağladığını ifade ediyor.

Bilimkurgu filmlerinden fırlamış gibi duran bu tablo aslında sadece Çin'in değil, tüm dünyanın yüzleşmeye başladığı yeni bir gerçeklik.

Bilimkurgu filmlerinden fırlamış gibi duran bu tablo aslında sadece Çin'in değil, tüm dünyanın yüzleşmeye başladığı yeni bir gerçeklik.

Geçtiğimiz aylarda Birleşik Krallık'ta yaşayan bir kullanıcının psikolojik destek ararken ChatGPT'ye aşık olduğunu itiraf etmesi ve hatta eski sevgililerinin dijital kopyalarını yaratan insanların sayısının artması, sorunun sınırları aşan boyutunu kanıtlıyor. Uzman terapist Amy Sutton'a göre bu tür olaylar, teknolojinin muazzam başarısından ziyade modern dünyada psikolojik destek gibi temel insani hizmetlere ulaşımın giderek zorlaşmasından kaynaklanıyor. Şirketlerin uygulamalarını kullanıcıyı sürekli içeride tutacak şekilde bağımlılık yapıcı bir stratejiyle tasarladığını vurgulayan uzmanlar, terapiye ayıracak bütçesi olmayan veya yalnızlık çeken insanların çareyi yapay zekada bulduğuna dikkat çekiyor. Sonuç olarak, teknoloji devlerinin sundukları hizmetleri tek çıkış yolu olarak gören kitlelere karşı taşıdıkları sorumluluğu göz ardı etmesi, yakın gelecekte dünya genelinde çok daha büyük psikolojik ve sosyolojik krizlerin kapıda olduğunu gösteriyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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