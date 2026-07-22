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Baba Krizi, Abla Müdahalesi... İsmail Yüksek'in Düğününe Mutlak Butlan Kararı Çıkabilir mi?

Baba Krizi, Abla Müdahalesi... İsmail Yüksek'in Düğününe Mutlak Butlan Kararı Çıkabilir mi?

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
22.07.2026 - 10:27
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Fenerbahçeli milli futbolcu İsmail Yüksek ve taze eşi mimar Esen Matraş'ın düğününün yankıları sürüyor. Peri masalı gibi görünen, konukları ve ikramlarıyla gündem olan düğün, Esen Matraş'ın giydiği gelinliğe İsmail Yüksek'in ailesinin müdahalesiyle konuşulmaya başlamış ve düğüne dair detaylar da gündemde kalmıştı. Esen Matraş'ın biyolojik babasının açıklamasının ardından bu kez de düğünün iptal edilip edilmeyeceği konuşulmaya başlandı.

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Esen Matraş ve İsmail Yüksek'in adeta peri masalı gibi görünen düğünü bitti bitmesine ama etkileri hala sürüyor.

Esen Matraş ve İsmail Yüksek'in adeta peri masalı gibi görünen düğünü bitti bitmesine ama etkileri hala sürüyor.

Esen Matraş'ın gelinliğine İsmail Yüksek'in ailesinin müdahale ettiği iddiasının ardından Matraş'ın biyolojik babasının açıklamaları düğünün etkisinin sürmesine neden olmuştu. Aziz Yıldırım, Ali Koç, eski bakan Faruk Çelik ve Fenerbahçeli futbolcuların yanı sıra özellikle spor camiasından pek çok ismin katıldığı düğünün ardından Esen Matraş'ın babası, 'Kızım Esen'in evliliğini kesinlikle geçerli saymıyorum. Çünkü baba adı söylenirken Anıl deniliyor, kızımın baba adı Emre Matraş'tır. Kızımı 8 yaşında bıraktım, çünkü annesiyle ayrılmıştık. Bu durumu bir baba olarak kaldıramıyorum. Bu nikâhın benim için hiçbir geçerli hükmü yoktur. İsmail'in bir defa ailesiyle gelip benden istemesi gerekiyordu; babası benim çünkü. Gerisi boş.' açıklamasında bulunmuştu.

Emre Matraş'ın açıklamasının ardından "İsmail Yüksek ve Esen Matraş evliliği iptal mi olacak, geçersiz mi?" diye merak edildi.

Emre Matraş'ın açıklamasının ardından "İsmail Yüksek ve Esen Matraş evliliği iptal mi olacak, geçersiz mi?" diye merak edildi.

Kanuna göre değerlendirilecek olursa, bir nikahta bilerek yanlış beyan verilmesi durumunda akla sadece 'nisbi butlan' (evliliğin iptali) gelebilir. Ancak bu durumun gerçekleşmesi için 'esaslı hata' (TMK m. 149) veya 'hile/aldatma' (TMK m. 150) olması gerekir.

Nikahta sesli olarak ne söylenirse söylensin, resmi nikah defterine ve MERNİS sistemine gelinin T.C. Kimlik Numarası üzerinden kaydı düşülür. Resmi kayıtlarda baba adı neyse, hukuki geçerliliği olan veri o olarak değerlendirilir.

Emre Matraş'ın iddiasının aksine bilinçli olarak farklı bir baba isminin söylenmesi resmi kütük kayıtlarını değiştirmediği için, evlilik resmiyette de hukuken de tamamen geçerlidir.

Baba adı kasıtlı olarak farklı söylenmesi ya da yanlış telaffuz edilmesi, evlenen kişilerin irade beyanını veya kimliklerini hukuken şüpheye düşürmez.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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