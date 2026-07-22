Baba Krizi, Abla Müdahalesi... İsmail Yüksek'in Düğününe Mutlak Butlan Kararı Çıkabilir mi?

Kanuna göre değerlendirilecek olursa, bir nikahta bilerek yanlış beyan verilmesi durumunda akla sadece 'nisbi butlan' (evliliğin iptali) gelebilir. Ancak bu durumun gerçekleşmesi için 'esaslı hata' (TMK m. 149) veya 'hile/aldatma' (TMK m. 150) olması gerekir.

Nikahta sesli olarak ne söylenirse söylensin, resmi nikah defterine ve MERNİS sistemine gelinin T.C. Kimlik Numarası üzerinden kaydı düşülür. Resmi kayıtlarda baba adı neyse, hukuki geçerliliği olan veri o olarak değerlendirilir.

Emre Matraş'ın iddiasının aksine bilinçli olarak farklı bir baba isminin söylenmesi resmi kütük kayıtlarını değiştirmediği için, evlilik resmiyette de hukuken de tamamen geçerlidir.

Baba adı kasıtlı olarak farklı söylenmesi ya da yanlış telaffuz edilmesi, evlenen kişilerin irade beyanını veya kimliklerini hukuken şüpheye düşürmez.