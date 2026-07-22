Baba Krizi, Abla Müdahalesi... İsmail Yüksek'in Düğününe Mutlak Butlan Kararı Çıkabilir mi?
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Fenerbahçeli milli futbolcu İsmail Yüksek ve taze eşi mimar Esen Matraş'ın düğününün yankıları sürüyor. Peri masalı gibi görünen, konukları ve ikramlarıyla gündem olan düğün, Esen Matraş'ın giydiği gelinliğe İsmail Yüksek'in ailesinin müdahalesiyle konuşulmaya başlamış ve düğüne dair detaylar da gündemde kalmıştı. Esen Matraş'ın biyolojik babasının açıklamasının ardından bu kez de düğünün iptal edilip edilmeyeceği konuşulmaya başlandı.
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Esen Matraş ve İsmail Yüksek'in adeta peri masalı gibi görünen düğünü bitti bitmesine ama etkileri hala sürüyor.
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Emre Matraş'ın açıklamasının ardından "İsmail Yüksek ve Esen Matraş evliliği iptal mi olacak, geçersiz mi?" diye merak edildi.
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