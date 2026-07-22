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"Erkeklerin Bacak Kıllarını Görmek İstemiyoruz": Japonya'da Erkeklere Şort İzni Verildi, Kadınlar İsyan Etti!

"Erkeklerin Bacak Kıllarını Görmek İstemiyoruz": Japonya'da Erkeklere Şort İzni Verildi, Kadınlar İsyan Etti!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.07.2026 - 12:59
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da rekor kıran sıcaklıklar nedeniyle belediye çalışanlarına ilk kez ofiste şort giyme izni verilmesi, çalışma hayatında beklenmedik bir kriz yarattı. Enerji tasarrufu ve konfor amacıyla atılan bu adım, erkeklerin bacak kıllarından duyulan rahatsızlığı ifade eden 'sune-hara' kavramını hayatımıza sokarken, ofislerdeki katı cinsiyet normlarını yeniden tartışmaya açtı.

Kaynak: https://biz.chosun.com/en/en-internat...
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Termometrelerin günlerdir 35 derecenin üzerinde seyrettiği Japonya'da, çalışma kültürü köklü bir değişim sınavından geçiyor.

Termometrelerin günlerdir 35 derecenin üzerinde seyrettiği Japonya'da, çalışma kültürü köklü bir değişim sınavından geçiyor.

Geleneksel ofis kurallarının son derece katı olduğu ülkede, Tokyo Büyükşehir Belediyesi klimaların yarattığı enerji tüketimini düşürmek ve personelin daha rahat çalışmasını sağlamak amacıyla tarihi bir esnekliğe imza atarak şort kullanımını serbest bıraktı. Japonya'da 2005 yılından bu yana uygulanan ve yaz aylarında ceket yerine daha hafif kıyafetleri teşvik eden 'Serin İş' kampanyasının bir ileri aşaması olan bu karar, yıllardır süregelen ütülü gömlek ve kravat zorunluluğuna büyük bir darbe vurdu. Uygulamanın tadını çıkaranlardan biri olan 53 yaşındaki çevre birimi çalışanı Noboru Watanabe, otuz yıllık takım elbise alışkanlığını bir kenara bırakıp işe tişört ve haki şortla gelmesinin hem kendisini daha genç hissettirdiğini hem de ofisteki resmi havayı yumuşattığını belirtiyor.

Ancak bu rahatlık arayışı, beraberinde ilginç bir ofis görgü kuralı tartışmasını da getirdi.

Ancak bu rahatlık arayışı, beraberinde ilginç bir ofis görgü kuralı tartışmasını da getirdi.

Toplumun bir kesimi, çalışma ortamında şort giyilmesinin ciddiyetten uzak bir görüntü yarattığını savunurken, asıl tepki beklenmedik bir noktadan geldi. Özellikle kadın çalışanların, erkek meslektaşlarının çıplak ve kıllı bacaklarını görmek zorunda kalmaktan duydukları rahatsızlık, Japoncaya 'sune-hara' adı verilen yeni bir terim kazandırdı. Kaval kemiği anlamına gelen 'sune' ile İngilizcedeki taciz kelimesinin birleşiminden türetilen bu ifade, şimdiden ülkenin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Meselenin sadece estetik bir rahatsızlık olmadığı, derinlerde yatan bir cinsiyet eşitsizliğine dayandığı da uzmanlar tarafından yüksek sesle dile getiriliyor. Yeni politika kâğıt üzerinde hem erkeklere hem de kadınlara şort giyme hakkı tanısa da, pratikte kadınların iş yerinde bacaklarını kapatan etekler veya külotlu çoraplar giymesi yönündeki toplumsal baskı tüm ağırlığıyla devam ediyor. Japonya Ev Kadınları Üniversitesi'nden Profesör Atsuko Tamada, kadınların yıllardır kusursuz görünmek adına kişisel bakımlarına büyük bütçeler ve zaman ayırmak zorunda bırakıldığını hatırlatıyor. Tamada'ya göre, eğer erkeklere ofiste şort veya sandaletle dolaşma özgürlüğü veriliyorsa, onlardan da kadınlardan beklenen asgari kişisel bakım ve görünüm standartlarını karşılamaları istenmeli.

Tüm bu hararetli tartışmalara rağmen, şortlu mesailerin Japonya genelinde hızla yaygınlaştığını söylemek henüz oldukça güç. Yılların getirdiği ofis alışkanlıklarını kırmak zaman alıyor. Öyle ki, Tokyo Büyükşehir Belediyesi binalarında yapılan güncel bir gözlem, bunaltıcı sıcağa ve verilen resmi izne rağmen 70 erkek çalışandan yalnızca 11'inin şort giymeyi tercih ettiğini, çoğunluğun ise hala güvenli liman olan pantolonlardan vazgeçemediğini ortaya koyuyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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