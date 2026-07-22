"Erkeklerin Bacak Kıllarını Görmek İstemiyoruz": Japonya'da Erkeklere Şort İzni Verildi, Kadınlar İsyan Etti!
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Kaynak: https://biz.chosun.com/en/en-internat...
Japonya'nın başkenti Tokyo'da rekor kıran sıcaklıklar nedeniyle belediye çalışanlarına ilk kez ofiste şort giyme izni verilmesi, çalışma hayatında beklenmedik bir kriz yarattı. Enerji tasarrufu ve konfor amacıyla atılan bu adım, erkeklerin bacak kıllarından duyulan rahatsızlığı ifade eden 'sune-hara' kavramını hayatımıza sokarken, ofislerdeki katı cinsiyet normlarını yeniden tartışmaya açtı.
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Termometrelerin günlerdir 35 derecenin üzerinde seyrettiği Japonya'da, çalışma kültürü köklü bir değişim sınavından geçiyor.
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Ancak bu rahatlık arayışı, beraberinde ilginç bir ofis görgü kuralı tartışmasını da getirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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