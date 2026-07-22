"Erkeklerin Bacak Kıllarını Görmek İstemiyoruz": Japonya'da Erkeklere Şort İzni Verildi, Kadınlar İsyan Etti!

Toplumun bir kesimi, çalışma ortamında şort giyilmesinin ciddiyetten uzak bir görüntü yarattığını savunurken, asıl tepki beklenmedik bir noktadan geldi. Özellikle kadın çalışanların, erkek meslektaşlarının çıplak ve kıllı bacaklarını görmek zorunda kalmaktan duydukları rahatsızlık, Japoncaya 'sune-hara' adı verilen yeni bir terim kazandırdı. Kaval kemiği anlamına gelen 'sune' ile İngilizcedeki taciz kelimesinin birleşiminden türetilen bu ifade, şimdiden ülkenin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Meselenin sadece estetik bir rahatsızlık olmadığı, derinlerde yatan bir cinsiyet eşitsizliğine dayandığı da uzmanlar tarafından yüksek sesle dile getiriliyor. Yeni politika kâğıt üzerinde hem erkeklere hem de kadınlara şort giyme hakkı tanısa da, pratikte kadınların iş yerinde bacaklarını kapatan etekler veya külotlu çoraplar giymesi yönündeki toplumsal baskı tüm ağırlığıyla devam ediyor. Japonya Ev Kadınları Üniversitesi'nden Profesör Atsuko Tamada, kadınların yıllardır kusursuz görünmek adına kişisel bakımlarına büyük bütçeler ve zaman ayırmak zorunda bırakıldığını hatırlatıyor. Tamada'ya göre, eğer erkeklere ofiste şort veya sandaletle dolaşma özgürlüğü veriliyorsa, onlardan da kadınlardan beklenen asgari kişisel bakım ve görünüm standartlarını karşılamaları istenmeli.

Tüm bu hararetli tartışmalara rağmen, şortlu mesailerin Japonya genelinde hızla yaygınlaştığını söylemek henüz oldukça güç. Yılların getirdiği ofis alışkanlıklarını kırmak zaman alıyor. Öyle ki, Tokyo Büyükşehir Belediyesi binalarında yapılan güncel bir gözlem, bunaltıcı sıcağa ve verilen resmi izne rağmen 70 erkek çalışandan yalnızca 11'inin şort giymeyi tercih ettiğini, çoğunluğun ise hala güvenli liman olan pantolonlardan vazgeçemediğini ortaya koyuyor.