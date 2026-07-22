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Tayt Giyen Vali'nin Veda Törenine Taytlı Bisikletliler Katıldı

Tayt Giyen Vali'nin Veda Törenine Taytlı Bisikletliler Katıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.07.2026 - 16:48
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Bisiklet sürerken giydiği spor kıyafetler nedeniyle eleştirilen Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, geçen günlerde görevden alınmıştı. “Tayt giyen Vali” denilerek eleştirilen Çiçekli, Ardahanlılara veda konuşması yaptı. Çiçekli’nin veda törenine bisikletli sporcular eşlik etti.

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'Tayt giyen Vali', Ardahan'a veda etti.

'Tayt giyen Vali', Ardahan'a veda etti.

Bisiklet sporuyla profesyonel olarak ilgilendiğini dile getiren Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, giydiği spor kıyafetle gündeme gelmişti. Çiçekli'nin bisiklet sürerken giydiği spor tayt Meclis gündemine taşınmıştı. 'Tayt giyen Vali olmaz' sözleriyle eleştirilen Çiçekli, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevinden alınmıştı. 

Çiçekli'ye Ardahan'da veda töreni düzenlendi.

Çiçekli için düzenlenen veda törenine bisikletli sporcular katıldı.

Çiçekli için düzenlenen veda törenine bisikletli sporcular katıldı.

Vali Çiçekli için düzenlenen veda törenine bisikletli sporcular katıldı. Çiçekli, veda töreninde şu ifadeleri kullandı:

'Çiçekli için Ardahan'da veda töreni düzenlendi. Ardahanlılara veda eden Çiçekli, 'Bize verilen, önümüze konulan işi aşk ile sıdk ile yapmayı bunu namus, iman bellemeyi kendimize yol edinmiştik. Burada da Elhamdulillah elimizden geldiğince bu şehre bundan önceki yerlere olduğu gibi hizmet etmeye çalıştık. Bize güvenen, başından itibaren mesleğe alan, meslekte ilerleten, kariyer basamaklarında bize güvenip burası dahil önceki yerler dahil bizlere kamu görevlerini takdim eden bütün büyüklerimi saygı şükranla yad ediyorum. Bana referans olup mesleğe, bugüne geldiğim noktaya kadar arkamda duranların yüzlerini kızartmadığıma inanıyorum. En büyük şerefin de bu olduğuna inanıyorum.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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