Tayt Giyen Vali'nin Veda Törenine Taytlı Bisikletliler Katıldı

Vali Çiçekli için düzenlenen veda törenine bisikletli sporcular katıldı. Çiçekli, veda töreninde şu ifadeleri kullandı:

'Çiçekli için Ardahan'da veda töreni düzenlendi. Ardahanlılara veda eden Çiçekli, 'Bize verilen, önümüze konulan işi aşk ile sıdk ile yapmayı bunu namus, iman bellemeyi kendimize yol edinmiştik. Burada da Elhamdulillah elimizden geldiğince bu şehre bundan önceki yerlere olduğu gibi hizmet etmeye çalıştık. Bize güvenen, başından itibaren mesleğe alan, meslekte ilerleten, kariyer basamaklarında bize güvenip burası dahil önceki yerler dahil bizlere kamu görevlerini takdim eden bütün büyüklerimi saygı şükranla yad ediyorum. Bana referans olup mesleğe, bugüne geldiğim noktaya kadar arkamda duranların yüzlerini kızartmadığıma inanıyorum. En büyük şerefin de bu olduğuna inanıyorum.'