Tayt Giyen Vali'nin Veda Törenine Taytlı Bisikletliler Katıldı
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Bisiklet sürerken giydiği spor kıyafetler nedeniyle eleştirilen Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, geçen günlerde görevden alınmıştı. “Tayt giyen Vali” denilerek eleştirilen Çiçekli, Ardahanlılara veda konuşması yaptı. Çiçekli’nin veda törenine bisikletli sporcular eşlik etti.
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'Tayt giyen Vali', Ardahan'a veda etti.
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Çiçekli için düzenlenen veda törenine bisikletli sporcular katıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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