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Leyla Aydemir’in Nasıl Öldürüldüğü 8 Sene Sonra Ortaya Çıktı

Leyla Aydemir’in Nasıl Öldürüldüğü 8 Sene Sonra Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.07.2026 - 14:37
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Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Leyla Aydemir cinayetine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Yusuf Aydemir’in Leyla’yı bir süre kuyu veya ambar gibi serin yerlerde sakladıktan sonra arama faaliyetlerinin azaldığı bir dönemde cansız bedenini dere yatağına attığı belirtildi.

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Leyla Aydemir cinayetinde yeni detaylar: Leyla'nın alıkonulduğu aile tarafından biliniyormuş!

Leyla Aydemir cinayetinde yeni detaylar: Leyla'nın alıkonulduğu aile tarafından biliniyormuş!

Leyla Aydemir cinayetinde amca Yusuf Aydemir'e verilen 'çocuğa karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, 15 Haziran 2018'de ailesiyle ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan Leyla'nın bulunması için çalışma başlatıldığı ve akarsu kenarındaki ağaçların arasında çocuğun cansız bedeninin bulunduğu hatırlatıldı.

Leyla'nın kaybolmadığı, belli bir süre rızası dışında alıkonulduğu ve öldürüldükten sonra fail tarafından bilinçli olarak bulunma ihtimali yüksek bir konuma bırakıldığı kanaatine varıldığı kaydedildi.

Baba Nihat Aydemir'in olayla ilgili şikayetçi olmadığı, Leyla'nın yakın akrabalarından biri tarafından alıkonulduğu ve bu süreçte köydeki akrabalarından birinin evinde saklandığı kanaatine varıldı.

Tanık beyanlarına da yer verilen kararda, suçun aile içinde işlendiğinin taraflarca bilindiği ve bu nedenle konunun bilinçli şekilde konuşulmadığı kanaati oluştuğu ifade edildi.

Leyla bulunduktan sonra kapalı telefon yeniden açıldı.

Leyla bulunduktan sonra kapalı telefon yeniden açıldı.

Gerekçeli kararda, deliller, katılan ve mağdur beyanları, adli raporlar, tanık beyanları, sanıkların savunmaları ile iddianamede sanıkların cezalandırılmasına gerekçe gösterilen hususlara yer verilirken, Yusuf Aydemir'in kullandığı sim kart hattına bağlı internetin 15 Haziran 2018 ile 2 Temmuz 2018 tarihleri arasında kapalı olmasına rağmen Leyla'nın bulunmasının ardından yeniden aktif hale getirildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Yusuf Aydemir'in, 'maktulün kaybolmasından önce akıllı telefon kullandığı, kaybolduğu tarihten sonra ise tuşlu telefon kullanmaya başladığı, olay nedeniyle merkeze gelemediği için internet yükletemediği ve telefonunu tamir için verdiği' yönündeki savunmasına yer verilen gerekçeli kararda, yayın organlarına Ağrı merkezde açıklama yaptığı sırada elinde akıllı telefon olduğunun görüldüğü, olayın ardından ise suçtan kurtulmak amacıyla telefonunu değiştirerek tuşlu telefona geçtiği ve internetini kapattığı belirtildi.

Gerekçeli kararda, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun 30 Temmuz 2018 tarihli raporuna göre, maktulün soğuk bir ortamda bekletilmesi nedeniyle ölüm zamanının kesin olarak belirlenemediği, ölümün ise bulunduğu tarih olan 2 Temmuz 2018'den önceki 3 gün ile kaybolduğu tarih olan 15 Haziran 2018 arasında gerçekleşmiş olabileceği değerlendirmesine yer verildi.

Ölüm nedeni belirlenemedi. Amca, Leyla'yı sakladıktan sonra eve dönmüş.

Ölüm nedeni belirlenemedi. Amca, Leyla'yı sakladıktan sonra eve dönmüş.

Maktulün otopsisine ilişkin bulgulara yer verilen gerekçeli kararda, cilt bütünlüğünün korunduğu, kafa, göğüs ve batın boşluğunda herhangi bir yaralanma, kafa içi kanama, beyin doku kaybı, beyin kanaması, iç organ veya büyük damar yaralanmasının tespit edilmediği, iskelet sisteminin sağlam bulunduğu ve ölüm nedeninin belirlenemediği belirtildi.

Gerekçeli kararda sanık Yusuf Aydemir yönünden yapılan değerlendirmede, sanığın yeri tespit edilemeyen bir yere o an için Leyla'yı sakladıktan sonra eve döndüğü ifade edildi.

Leyla'nın nasıl öldürüldüğü 8 sene sonra ortaya çıktı.

Leyla'nın nasıl öldürüldüğü 8 sene sonra ortaya çıktı.

Yusuf Aydemir'in Leyla'nın kayıp olduğunun fark edilmesinden sonra çocuğu bir süre evinin içinde alıkoyduğu anlatılan kararda, şunlar kaydedildi:

'Sanık Yusuf Aydemir'in arama çalışmalarının başlamasından sonra evlerine çok sayıda kişinin gelmesi nedeniyle maktulün sesinin duyulamayacağı şekilde tertibat alarak maktulü köydeki tüm evlerde bulunan su kuyusu ya da ambar gibi serin bir yerde saklamaya başladığı, zaman zaman arama çalışmalarına katılmayarak, yakalanmamak adına maktulün yanına girerken telefonunu kapatarak maktul ile ilgilendiği, köyde yapılan arama çalışmalarının yoğun şekilde devam etmesinin sanığın hayatını sekteye uğrattığı, köydeki sıkı denetimler nedeniyle köy halkının aranmadan köy içine giremediği ve köyden dışarı çıkamadıkları kanaatine varılmıştır.'

Sanık Yusuf'un maktulün ölümüne kadar gerçekleşen süreçte saklanmış olduğu yerde baktığı ve süt ile beslediği, sanık tarafından adli tıp tarafından tespiti yapılamayan bir şekilde maktulün 26-27 Haziran 2018 tarihlerinden önce öldürüldüğü, ardından arama ve denetim faaliyetlerinin azalması için bir süre daha maktulü serin bir yerde beklettiği kanaatine varılmıştır.'

Gerekçeli kararda, Yusuf Aydemir'in maktulü bulunduğu köye yakın bir dereye traktörü ile bıraktığı bilgisi de yer aldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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