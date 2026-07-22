Leyla Aydemir’in Nasıl Öldürüldüğü 8 Sene Sonra Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Leyla Aydemir cinayetine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Yusuf Aydemir’in Leyla’yı bir süre kuyu veya ambar gibi serin yerlerde sakladıktan sonra arama faaliyetlerinin azaldığı bir dönemde cansız bedenini dere yatağına attığı belirtildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Leyla Aydemir cinayetinde yeni detaylar: Leyla'nın alıkonulduğu aile tarafından biliniyormuş!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Leyla bulunduktan sonra kapalı telefon yeniden açıldı.
Ölüm nedeni belirlenemedi. Amca, Leyla'yı sakladıktan sonra eve dönmüş.
Leyla'nın nasıl öldürüldüğü 8 sene sonra ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın