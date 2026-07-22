Leyla Aydemir’in Nasıl Öldürüldüğü 8 Sene Sonra Ortaya Çıktı

Leyla Aydemir cinayetinde amca Yusuf Aydemir'e verilen 'çocuğa karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, 15 Haziran 2018'de ailesiyle ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan Leyla'nın bulunması için çalışma başlatıldığı ve akarsu kenarındaki ağaçların arasında çocuğun cansız bedeninin bulunduğu hatırlatıldı.

Leyla'nın kaybolmadığı, belli bir süre rızası dışında alıkonulduğu ve öldürüldükten sonra fail tarafından bilinçli olarak bulunma ihtimali yüksek bir konuma bırakıldığı kanaatine varıldığı kaydedildi.

Baba Nihat Aydemir'in olayla ilgili şikayetçi olmadığı, Leyla'nın yakın akrabalarından biri tarafından alıkonulduğu ve bu süreçte köydeki akrabalarından birinin evinde saklandığı kanaatine varıldı.

Tanık beyanlarına da yer verilen kararda, suçun aile içinde işlendiğinin taraflarca bilindiği ve bu nedenle konunun bilinçli şekilde konuşulmadığı kanaati oluştuğu ifade edildi.