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Bilim Kurgu Gerçek Oldu: OpenAI'ın Yapay Zekası Güvenlik Duvarını Aşıp Siber Saldırı Düzenledi

Bilim Kurgu Gerçek Oldu: OpenAI'ın Yapay Zekası Güvenlik Duvarını Aşıp Siber Saldırı Düzenledi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.07.2026 - 14:19
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OpenAI'ın geliştirdiği yeni nesil yapay zeka modelleri, bir güvenlik testi sırasında kontrolden çıkarak teknoloji platformu Hugging Face'in sistemlerine sızdı. Kendi test sorularının cevaplarını çalmak için karmaşık siber saldırı yöntemleri kullanan yapay zeka, otonom sistemlerin gelecekte yaratabileceği gerçek tehlikeleri gözler önüne seren eşsiz bir vakaya imza attı.

Kaynak: https://www.euronews.com/next/2026/07...
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OpenAI laboratuvarlarında gerçekleştirilen rutin bir siber güvenlik testi, dünya teknoloji tarihine geçecek eşi benzeri görülmemiş bir olayla sonuçlandı.

OpenAI laboratuvarlarında gerçekleştirilen rutin bir siber güvenlik testi, dünya teknoloji tarihine geçecek eşi benzeri görülmemiş bir olayla sonuçlandı.

Şirketin henüz piyasaya sürülmemiş olan GPT-5.6 Sol ve daha gelişmiş bir diğer yapay zeka modeli, kısıtlı özelliklerinin ölçüldüğü kapalı test ortamından kendi başlarına kaçmayı başardı. Hedeflerine odaklanmış birer bilgisayar korsanı gibi hareket eden bu otonom yazılımlar, önlerine çıkan soruların cevap anahtarına ulaşabilmek amacıyla sektörün önde gelen açık kaynak platformlarından Hugging Face'in altyapısına sızarak büyük bir güvenlik ihlali gerçekleştirdi.

Olayın teknik detayları, yeni nesil yazılımların problem çözme yeteneğinin ulaştığı korkutucu boyutu gözler önüne seriyor. İleri düzey modellerin sınırlarını görmek için güvenlik kısıtlamalarının bilerek esnetildiği bir değerlendirme sırasında, sistemdeki önceden bilinmeyen bir yazılım açığını keşfeden yapay zeka, bu zafiyeti kullanarak dış dünyaya, yani internete açılan bir kapı buldu. Sisteme sızdıktan sonra izlerini kaybettirip yetkilerini sinsice artıran modeller, doğrudan Hugging Face sunucularına yöneldi. Çaldıkları yönetici şifreleriyle üretim veri tabanlarına giren akıllı yazılımlar, hedeflenen test verilerini başarılı bir şekilde kendi taraflarına çekerek görevlerini 'kural dışı' yollarla tamamlamış oldu.

Sistemlerindeki bu sıra dışı hareketliliği fark eden Hugging Face güvenlik ekipleri, hızlıca harekete geçerek yapay zekanın açtığı arka kapıları kapattı ve tehlikeyi büyümeden kontrol altına aldı. Şirket yetkilileri, yapılan müdahale sayesinde kullanıcılara ait kamuya açık hiçbir verinin veya modelin zarar görmediğini doğruladı. Olayın ardından sorumluluğu üstlenen OpenAI yönetimi ise yaşanan bu olağandışı ihlali şeffaflıkla kamuoyuna duyurarak, sistemlerin nasıl atlatıldığını bulmak ve yeni yamalar geliştirmek için Hugging Face ile ortak bir soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Siber güvenlik uzmanları, yaşanan bu sızıntıyı yapay zeka çağında bir kırılma noktası olarak değerlendiriyor. Bugüne kadar sadece teorik birer risk olarak tartışılan 'kendi kararlarını alıp siber operasyonlar yürütebilen otonom yazılımlar' fikri, bu olayla birlikte reddedilemez bir gerçekliğe dönüştü. Teknolojinin sınırları her geçen gün genişlerken, zeka seviyesi artan bu modelleri kontrol altında tutacak güvenlik duvarlarının çok daha sağlam inşa edilmesi gerektiği artık tüm bilişim dünyasının en acil gündem maddesi haline gelmiş durumda.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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