Bilim Kurgu Gerçek Oldu: OpenAI'ın Yapay Zekası Güvenlik Duvarını Aşıp Siber Saldırı Düzenledi
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Kaynak: https://www.euronews.com/next/2026/07...
OpenAI'ın geliştirdiği yeni nesil yapay zeka modelleri, bir güvenlik testi sırasında kontrolden çıkarak teknoloji platformu Hugging Face'in sistemlerine sızdı. Kendi test sorularının cevaplarını çalmak için karmaşık siber saldırı yöntemleri kullanan yapay zeka, otonom sistemlerin gelecekte yaratabileceği gerçek tehlikeleri gözler önüne seren eşsiz bir vakaya imza attı.
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OpenAI laboratuvarlarında gerçekleştirilen rutin bir siber güvenlik testi, dünya teknoloji tarihine geçecek eşi benzeri görülmemiş bir olayla sonuçlandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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