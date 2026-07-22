article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
79 Yıl Önce İstanbul: İsveçli Fotoğrafçıdan Tarihi İstanbul Fotoğrafları

79 Yıl Önce İstanbul: İsveçli Fotoğrafçıdan Tarihi İstanbul Fotoğrafları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 13:15
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul'un sokakları, esnafı, tramvayları ve günlük hayatın izleri, İsveçli fotoğrafçı Karl Werner Gullers'in objektifinde yeniden hayat buldu. 1947 yılında çekilen 200'den fazla kare, aradan geçen 79 yılın ardından İstanbul'un geçmişine ışık tutuyor. Kapalıçarşı'dan Haliç manzaralarına kadar uzanan bu fotoğraflarla, şehrin unutulmaz geçmişinde zamanda yolculuğa çıkmaya hazır olun!

İşte 79 yıl önce İstanbul'da bir gün! 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'un Geçmişine Açılan Fotoğraf Albümü

İstanbul'un Geçmişine Açılan Fotoğraf Albümü

Bugün milyonlarca insanın yaşadığı, sürekli değişen İstanbul'un bundan yaklaşık 80 yıl önceki hali, İsveçli fotoğrafçı Karl Werner Gullers'in karelerinde saklı kaldı.

Gullers'in 1947 yılında İstanbul'a yaptığı ziyaret sırasında çektiği fotoğraflar; şehrin tarihi yapılarından günlük yaşamına, sokaklarından insan hikâyelerine kadar pek çok detayı gözler önüne seriyor.

Siyah beyaz karelerde yalnızca binalar ve manzaralar değil, dönemin İstanbul insanının yaşam tarzı da görülüyor. Dükkanının önünde oturan esnaftan sokaklarda ilerleyen tramvaylara kadar birçok detay, geçmişin atmosferini bugüne taşıyor.

Kapalıçarşı'dan Haliç'e İstanbul'un Değişmeyen Ruhu

Kapalıçarşı'dan Haliç'e İstanbul'un Değişmeyen Ruhu

Fotoğraflar arasında özellikle Kapalıçarşı esnafı, İstanbul sokakları, tarihi Galata Köprüsü ve Haliç manzaraları dikkat çekiyor.

79 yıl Öncesinden Bugüne Kalan İstanbul

79 yıl Öncesinden Bugüne Kalan İstanbul

Sabahın erken saatlerinde işine başlayan esnaf, kalabalık sokaklar ve Boğaz'ın eşsiz görüntüsü, 1947 İstanbul'undan bugüne uzanan güçlü bir bağ kuruyor.

İsveçli Fotoğrafçının Gözünden İstanbul

İsveçli Fotoğrafçının Gözünden İstanbul

Karl Werner Gullers, 20. yüzyılın önemli İsveçli fotoğrafçılarından biri olarak her karesiyle geçmiş ile günümüz arasında eşsiz bir köprü kuruyor. Kariyeri boyunca farklı ülkelerde çekimler yapan Gullers'in 1947 yılında İstanbul'da çektiği bu özel koleksiyon ise İsveç'teki Nordiska Müzesi arşivinden alınarak Anadolu Ajansı Görsel Arşivi'ne kazandırıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın