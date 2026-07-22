79 Yıl Önce İstanbul: İsveçli Fotoğrafçıdan Tarihi İstanbul Fotoğrafları

Bugün milyonlarca insanın yaşadığı, sürekli değişen İstanbul'un bundan yaklaşık 80 yıl önceki hali, İsveçli fotoğrafçı Karl Werner Gullers'in karelerinde saklı kaldı.

Gullers'in 1947 yılında İstanbul'a yaptığı ziyaret sırasında çektiği fotoğraflar; şehrin tarihi yapılarından günlük yaşamına, sokaklarından insan hikâyelerine kadar pek çok detayı gözler önüne seriyor.

Siyah beyaz karelerde yalnızca binalar ve manzaralar değil, dönemin İstanbul insanının yaşam tarzı da görülüyor. Dükkanının önünde oturan esnaftan sokaklarda ilerleyen tramvaylara kadar birçok detay, geçmişin atmosferini bugüne taşıyor.