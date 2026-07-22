79 Yıl Önce İstanbul: İsveçli Fotoğrafçıdan Tarihi İstanbul Fotoğrafları
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İstanbul'un sokakları, esnafı, tramvayları ve günlük hayatın izleri, İsveçli fotoğrafçı Karl Werner Gullers'in objektifinde yeniden hayat buldu. 1947 yılında çekilen 200'den fazla kare, aradan geçen 79 yılın ardından İstanbul'un geçmişine ışık tutuyor. Kapalıçarşı'dan Haliç manzaralarına kadar uzanan bu fotoğraflarla, şehrin unutulmaz geçmişinde zamanda yolculuğa çıkmaya hazır olun!
İşte 79 yıl önce İstanbul'da bir gün!
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İstanbul'un Geçmişine Açılan Fotoğraf Albümü
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Kapalıçarşı'dan Haliç'e İstanbul'un Değişmeyen Ruhu
79 yıl Öncesinden Bugüne Kalan İstanbul
İsveçli Fotoğrafçının Gözünden İstanbul
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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