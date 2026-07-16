Tuval Yerine Kağıt Havlu Seçti: Eserleri Şaşırtıyor
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Bazı ressamlar tuval seçer, bazıları herkesin gözden kaçırdığı sıradan nesneleri sanat eserine dönüştürür! Polonyalı sanatçı Helena Minginowicz için ise bu nesne kağıt havlu oldu. İlk bakışta belki de değersiz, geçici ve kullanılıp atılmaya mahkum görünen bu malzeme, onun ellerinde sanata dönüştür.
İşte, detaylar.
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"Biz Tuval Olmaya Çalışıyoruz Ama Aslında Kağıt Havluyuz"
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Kağıt Havlu Üzerinde Rönesans Estetiği
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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