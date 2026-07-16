article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tuval Yerine Kağıt Havlu Seçti: Eserleri Şaşırtıyor

Tuval Yerine Kağıt Havlu Seçti: Eserleri Şaşırtıyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 16:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazı ressamlar tuval seçer, bazıları herkesin gözden kaçırdığı sıradan nesneleri sanat eserine dönüştürür! Polonyalı sanatçı Helena Minginowicz için ise bu nesne kağıt havlu oldu. İlk bakışta belki de değersiz, geçici ve kullanılıp atılmaya mahkum görünen bu malzeme, onun ellerinde sanata dönüştür. 

İşte, detaylar. 

Kaynak1, Kaynak2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Biz Tuval Olmaya Çalışıyoruz Ama Aslında Kağıt Havluyuz"

"Biz Tuval Olmaya Çalışıyoruz Ama Aslında Kağıt Havluyuz"

1984 doğumlu Helena Minginowicz, Polonya'nın Poznan kentinde yaşayan ve çalışan çağdaş bir sanatçı. Magdalena Abakanowicz Sanat Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi mezunu olan sanatçı, çalışmalarında uzun zamandır algı, gerçeklik ve insanın dünyayı yorumlama biçimi üzerine yoğunlaşıyor.

Ancak onu uluslararası sanat dünyasında dikkat çekici hale getiren şey, geleneksel tuval yerine kağıt havlu, plastik poşet ve tek kullanımlık güzellik maskeleri gibi geçici malzemeleri kullanması oldu. 

Minginowicz'in Kağıt Havlu Metaforu: 

Sanatçı, tuvalin dayanıklı, büyük ve etkileyici olduğunu; kağıt havlunun ise tam tersine kırılgan ve geçici olduğunu söylüyor. Ona göre insan da tıpkı bu malzeme gibi: Kalıcı olmak, iz bırakmak ve ölümsüzleşmek istiyor ancak aslında son derece hassas bir varoluşa sahip.

İşte bu çelişki, tam da sanatçının eserlerinin merkezinde yer alıyor: 'Kalıcı bir sanat eseri yaratmak için geçici bir yüzey seçmek...'

Kağıt Havlu Üzerinde Rönesans Estetiği

Kağıt Havlu Üzerinde Rönesans Estetiği

Helena Minginowicz, ince ve emici yapısıyla çalışması oldukça zor olan kağıt havlular üzerine hava fırçası (airbrush) tekniğiyle resimler yapıyor. Katman katman uyguladığı akrilik boyalarla yumuşak geçişler ve neredeyse dijital bir netlik taşıyan görüntüler oluşturuyor. 

Değer Verdiğimiz Şeyleri Belirleyen Gerçekten Onların Dayanıklılığı mı?

Onun eserleri, modern dünyanın hızlı tüketim alışkanlıklarına da gönderme yapıyor. İnsanların her şeyi hızla kullanıp attığı bir dönemde sanatçı, en sıradan nesnelerin bile görünmeyen bir hikayesi olabileceğini gösteriyor.

Klasik Sanat ile Modern Dünyanın Çarpışması

Minginowicz'in tarzında geçmiş ile bugün arasında dikkat çekici bir karşılaşma bulunuyor. Rönesans dönemini andıran figürler, günümüzün tek kullanımlık tüketim kültürüne ait yüzeylerde hayat buluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın