Tuval Yerine Kağıt Havlu Seçti: Eserleri Şaşırtıyor

1984 doğumlu Helena Minginowicz, Polonya'nın Poznan kentinde yaşayan ve çalışan çağdaş bir sanatçı. Magdalena Abakanowicz Sanat Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi mezunu olan sanatçı, çalışmalarında uzun zamandır algı, gerçeklik ve insanın dünyayı yorumlama biçimi üzerine yoğunlaşıyor.

Ancak onu uluslararası sanat dünyasında dikkat çekici hale getiren şey, geleneksel tuval yerine kağıt havlu, plastik poşet ve tek kullanımlık güzellik maskeleri gibi geçici malzemeleri kullanması oldu.

Minginowicz'in Kağıt Havlu Metaforu:

Sanatçı, tuvalin dayanıklı, büyük ve etkileyici olduğunu; kağıt havlunun ise tam tersine kırılgan ve geçici olduğunu söylüyor. Ona göre insan da tıpkı bu malzeme gibi: Kalıcı olmak, iz bırakmak ve ölümsüzleşmek istiyor ancak aslında son derece hassas bir varoluşa sahip.

İşte bu çelişki, tam da sanatçının eserlerinin merkezinde yer alıyor: 'Kalıcı bir sanat eseri yaratmak için geçici bir yüzey seçmek...'