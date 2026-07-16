article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yerin Altında Saklı Hazine: 3 Kilometrelik Mağara İncilerle Kaplı

Yerin Altında Saklı Hazine: 3 Kilometrelik Mağara İncilerle Kaplı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 11:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Vietnam'ın Quang Tri eyaletinde bulunan UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Phong Nha–Ke Bang Milli Parkı'nda devasa boyutlara sahip bir mağara keşfedildi. Mağarayı ilginç ve özel kılan ise sadece boyutları değil, doğanın yüz binlerce yılda oluşturduğu sıra dışı jeolojik hazine oldu. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki mağara, doğanın yüz binlerce yılda oluşturduğu nadir mağara incileri ve dev sarkıtlarla kaplı! 

İşte detaylar. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yer Altında Gizlenen Yeni Doğa Harikası

Yer Altında Gizlenen Yeni Doğa Harikası

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Phong Nha–Ke Bang Milli Parkı'nda yapılan keşif, bölgenin yer altındaki zenginliklerine bir yenisini daha ekledi.

Yerel mağara keşif ekibi ile milli park uzmanlarının birlikte yürüttüğü araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılan mağara, giriş noktasını ilk fark eden yerel sakinin anısına 'Thang Mağarası' olarak adlandırıldı. 'Thang' kelimesi Vietnamcada 'zafer' anlamına geliyor.

3 Kilometrelik Mağaraya Halatla İnilerek Ulaşıldı

İlk incelemelere göre mağara yaklaşık 3 bin metre uzunluğunda ve ortalama 70 metre genişliğinde. Bazı galerilerde genişliğin 100 metreyi aştığı da belirtiliyor. İki farklı girişe sahip mağaranın çıkış noktası ise yalnızca tek kişinin geçebileceği kadar dar bir geçitten oluşuyor. 

Dev Sarkıtlar ve 50 Metreyi Bulan Kaya Sütunları

Araştırma ekibi, mağara boyunca uzanan dev sarkıtların yanı sıra yaklaşık 50 metre yüksekliğe ulaşan kaya sütunları, geniş taş perdeler ve farklı mineral oluşumları tespit etti.

Bilim İnsanlarını Heyecanlandıran Keşif: Mağara İncileri

Bilim İnsanlarını Heyecanlandıran Keşif: Mağara İncileri

Keşfin en dikkat çeken kısmını ise mağara tabanındaki doğal kaya havuzlarında bulunan mağara incileri oluşturdu.

Mağara incileri; kalsiyum karbonat açısından zengin damla sularının, küçük kaya parçalarının etrafında binlerce hatta yüz binlerce yıl boyunca katman katman birikmesiyle meydana geliyor. Sürekli hareket eden su sayesinde yüzeyleri pürüzsüzleşen bu oluşumlar, inciyi andıran yuvarlak görünümleriyle dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre mağara incileri dünyanın farklı bölgelerindeki bazı mağaralarda görülebiliyor. Ancak bu büyüklükte ve bu yoğunlukta mağara incisi kümelerine rastlanması son derece nadir kabul ediliyor. Bu nedenle keşif, son yılların en dikkat çekici mağara keşiflerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın