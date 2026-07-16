Yerin Altında Saklı Hazine: 3 Kilometrelik Mağara İncilerle Kaplı
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Vietnam'ın Quang Tri eyaletinde bulunan UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Phong Nha–Ke Bang Milli Parkı'nda devasa boyutlara sahip bir mağara keşfedildi. Mağarayı ilginç ve özel kılan ise sadece boyutları değil, doğanın yüz binlerce yılda oluşturduğu sıra dışı jeolojik hazine oldu. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki mağara, doğanın yüz binlerce yılda oluşturduğu nadir mağara incileri ve dev sarkıtlarla kaplı!
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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