Yerin Altında Saklı Hazine: 3 Kilometrelik Mağara İncilerle Kaplı

Keşfin en dikkat çeken kısmını ise mağara tabanındaki doğal kaya havuzlarında bulunan mağara incileri oluşturdu.

Mağara incileri; kalsiyum karbonat açısından zengin damla sularının, küçük kaya parçalarının etrafında binlerce hatta yüz binlerce yıl boyunca katman katman birikmesiyle meydana geliyor. Sürekli hareket eden su sayesinde yüzeyleri pürüzsüzleşen bu oluşumlar, inciyi andıran yuvarlak görünümleriyle dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre mağara incileri dünyanın farklı bölgelerindeki bazı mağaralarda görülebiliyor. Ancak bu büyüklükte ve bu yoğunlukta mağara incisi kümelerine rastlanması son derece nadir kabul ediliyor. Bu nedenle keşif, son yılların en dikkat çekici mağara keşiflerinden biri olarak değerlendiriliyor.