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Yaşam
Dünyanın En Büyük Hibrit Güneş Santrali Gece de Elektrik Üretecek

Dünyanın En Büyük Hibrit Güneş Santrali Gece de Elektrik Üretecek

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.07.2026 - 11:04
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Dünya genelinde yenilenebilir enerji konusu giderek önem kazanırken, Çin'de dev bir hibrit güneş santrali projesi hayata geçirildi. Bu proje, güneş enerjisi panelleri ve enerji depolama teknolojisinin birleştirilmesiyle, günün her saatinde elektrik üretmeyi hedefliyor. 

Yaklaşık 1 gigawatt kapasiteli bu dev proje, sadece büyüklüğü ile değil, aynı zamanda kullandığı teknoloji ile de dikkat çekiyor. Projenin bir parçası olan fotovoltaik paneller, güneş ışığını doğrudan elektriğe dönüştürürken, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP) sistemi ise güneşten gelen ısıyı depolayıp daha sonra kullanılmak için saklıyor. 

İşte, detaylar. 

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Çöl, Enerji Merkezine Dönüştü

Çöl, Enerji Merkezine Dönüştü

Hami bölgesi, geniş çölleri ve uzun güneş ışığına maruz kalma süreleriyle tanınıyor. Çin, son yıllarda bu bölgede büyük ölçekli yenilenebilir enerji projelerine hız kazandırarak güneş ve rüzgar enerjisinden daha fazla yararlanmayı hedefliyor.

Bu yeni hibrit güneş enerjisi santrali de Çin'in bu stratejisinin kilit bir parçası olarak kabul ediliyor. Projenin amacı ise geniş enerji depolama kapasitesi sayesinde elektrik şebekelerine daha dengeli ve kesintisiz enerji sağlamak.

Güneş Battığında Üretim Devam Ediyor

Güneş Battığında Üretim Devam Ediyor

Güneş enerjisi üretiminin en büyük engellerinden biri, hava durumuna ve gün ışığına olan bağımlılığıdır. Ancak bu yeni nesil enerji üretim sistemi, bu problemi hafifletmeyi amaçlıyor. Kullanılan erimiş tuz teknolojisi, güneşten alınan ısıyı depolayarak, ihtiyaç halinde elektrik üretiminde kullanılmasını sağlıyor.

Santralde kullanılan erimiş tuz teknolojisi, güneşten elde edilen ısının depolanmasını sağlıyor. Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP) sistemiyle toplanan yüksek sıcaklıktaki enerji, erimiş tuz tanklarında saklanıyor ve ihtiyaç duyulduğunda yeniden kullanılarak elektrik üretimine katkı sağlıyor.

Bu teknoloji sayesinde enerji üretim tesisleri sadece gündüz saatlerinde değil, güneşin olmadığı zamanlarda da enerji sağlama kapasitesine sahip oluyor. Uzmanlar, bu tür hibrit sistemlerin yenilenebilir enerji sektörünün geleceğinde önemli bir rol oynayabileceğini belirtiyor.

Peki, Gelecekteki Güneş Enerjisi Santralleri Nasıl Olacak?

Geleneksel güneş enerjisi tarlaları, sadece güneş ışığı olduğunda yüksek verimle çalışabilirken, hibrit sistemler bu engeli aşmayı hedefliyor. Tam da bu yeni nesil santraller, güneş enerjisini depolayabilme yeteneği sayesinde yenilenebilir enerjiyi fosil yakıtlara karşı daha güçlü bir alternatif haline getirebilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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