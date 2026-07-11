Dünyanın En Büyük Hibrit Güneş Santrali Gece de Elektrik Üretecek
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Dünya genelinde yenilenebilir enerji konusu giderek önem kazanırken, Çin'de dev bir hibrit güneş santrali projesi hayata geçirildi. Bu proje, güneş enerjisi panelleri ve enerji depolama teknolojisinin birleştirilmesiyle, günün her saatinde elektrik üretmeyi hedefliyor.
Yaklaşık 1 gigawatt kapasiteli bu dev proje, sadece büyüklüğü ile değil, aynı zamanda kullandığı teknoloji ile de dikkat çekiyor. Projenin bir parçası olan fotovoltaik paneller, güneş ışığını doğrudan elektriğe dönüştürürken, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP) sistemi ise güneşten gelen ısıyı depolayıp daha sonra kullanılmak için saklıyor.
İşte, detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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