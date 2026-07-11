NASA, Mars ve Ay Simülasyonu İçin Gönüllü Arıyor

Simülasyon, NASA'nın Teksas'taki Johnson Uzay Merkezi'nde bulunan özel araştırma tesisinde gerçekleştirilecek. Seçilecek dört gönüllü, yaklaşık bir yıl boyunca dış dünyadan izole edilmiş bir yaşam alanında kalarak bilimsel araştırmalara katkı sağlayacak.

Program, NASA'nın önceki insanlı uzay görevleri simülasyonlarından elde edilen deneyimlerin üzerine inşa edilen 'Moon and Mars Exploration Analog' programı kapsamında yürütülecek.

Kimler Başvurabiliyor?

NASA, programa başvuracak adaylarda belirli sağlık ve uygunluk kriterleri arıyor. Başvurular arasından yalnızca 4 kişi seçilecek. Gönüllülerin astronot olması şart değil ancak adayların karşılaması gereken kriterler oldukça zorlu. İşte, şartlar:

Programa katılabilmek için adayların, gerçek astronot seçimlerini aratmayan sıkı kriterleri karşılaması gerekiyor. Başvuracak kişilerin 30-55 yaş arasında, ABD vatandaşı veya daimi oturum izni sahibi olması ve akıcı düzeyde İngilizce konuşabilmesi şart. Ayrıca mühendislik, matematik, biyoloji, fizik veya bilgisayar bilimleri gibi STEM alanlarında lisans derecesine sahip olmaları ve ilgili mesleki ya da askeri deneyim sunmaları bekleniyor.

Adayların boyunun 188 santimetreyi aşmaması, kapsamlı fiziksel ve psikolojik değerlendirmeleri başarıyla geçmesi ve çok günlük seçim sürecine katılması gerekiyor. NASA ayrıca uyurgezerlik öyküsü, gıda alerjileri veya özel beslenme gerektiren sağlık durumları bulunan adayları programa kabul etmiyor. Seçilen gönüllülerin eğitim süreciyle birlikte yaklaşık 14 aylarını bu göreve ayırmaları bekleniyor.