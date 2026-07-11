NASA, Mars ve Ay Simülasyonu İçin Gönüllü Arıyor
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2027 görevi için gönüllü arıyor. Gönüllüler, bir yıl boyunca dünyadan izole bir şekilde yaşayacaklar. Bu özel simülasyon programı, uzun süreli uzay yolculuklarının insan sağlığı ve performansı üzerindeki etkilerini daha ayrıntılı incelemeyi amaçlıyor.
Peki, NASA'nın Mars ve Ay görevlerine kimler başvurabiliyor?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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