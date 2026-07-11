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Yaşam
NASA, Mars ve Ay Simülasyonu İçin Gönüllü Arıyor

NASA, Mars ve Ay Simülasyonu İçin Gönüllü Arıyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.07.2026 - 09:49
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2027 görevi için gönüllü arıyor. Gönüllüler, bir yıl boyunca dünyadan izole bir şekilde yaşayacaklar. Bu özel simülasyon programı, uzun süreli uzay yolculuklarının insan sağlığı ve performansı üzerindeki etkilerini daha ayrıntılı incelemeyi amaçlıyor.

Peki, NASA'nın Mars ve Ay görevlerine kimler başvurabiliyor?

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NASA, "Ay ve Mars Keşif Simülasyonu" İçin Geri Sayım Başladı

NASA, "Ay ve Mars Keşif Simülasyonu" İçin Geri Sayım Başladı

Araştırma kapsamında gönüllüler, gelecekte Ay ve Mars'a gidecek astronotların karşılaşabileceği yaşam koşullarını deneyimleyecek. Uzun süreli izolasyon, gecikmeli iletişim, kısıtlı malzemeler ve planlanmış görevler gibi birçok senaryo simülasyonun parçası olacak.

NASA, bu sayede uzun uzay görevlerinde ortaya çıkabilecek riskleri önceden belirlemeyi ve astronotların bu zorlu koşullara en güvenli şekilde hazırlanmasını amaçlıyor.

Houston'daki Yapay Üste Dünyadan İzole Bir Yıl

Houston'daki Yapay Üste Dünyadan İzole Bir Yıl

Simülasyon, NASA'nın Teksas'taki Johnson Uzay Merkezi'nde bulunan özel araştırma tesisinde gerçekleştirilecek. Seçilecek dört gönüllü, yaklaşık bir yıl boyunca dış dünyadan izole edilmiş bir yaşam alanında kalarak bilimsel araştırmalara katkı sağlayacak.

Program, NASA'nın önceki insanlı uzay görevleri simülasyonlarından elde edilen deneyimlerin üzerine inşa edilen 'Moon and Mars Exploration Analog' programı kapsamında yürütülecek.

Kimler Başvurabiliyor?

NASA, programa başvuracak adaylarda belirli sağlık ve uygunluk kriterleri arıyor. Başvurular arasından yalnızca 4 kişi seçilecek. Gönüllülerin astronot olması şart değil ancak adayların karşılaması gereken kriterler oldukça zorlu. İşte, şartlar: 

Programa katılabilmek için adayların, gerçek astronot seçimlerini aratmayan sıkı kriterleri karşılaması gerekiyor. Başvuracak kişilerin 30-55 yaş arasında, ABD vatandaşı veya daimi oturum izni sahibi olması ve akıcı düzeyde İngilizce konuşabilmesi şart. Ayrıca mühendislik, matematik, biyoloji, fizik veya bilgisayar bilimleri gibi STEM alanlarında lisans derecesine sahip olmaları ve ilgili mesleki ya da askeri deneyim sunmaları bekleniyor.

Adayların boyunun 188 santimetreyi aşmaması, kapsamlı fiziksel ve psikolojik değerlendirmeleri başarıyla geçmesi ve çok günlük seçim sürecine katılması gerekiyor. NASA ayrıca uyurgezerlik öyküsü, gıda alerjileri veya özel beslenme gerektiren sağlık durumları bulunan adayları programa kabul etmiyor. Seçilen gönüllülerin eğitim süreciyle birlikte yaklaşık 14 aylarını bu göreve ayırmaları bekleniyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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