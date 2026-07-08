Kraliçe Tamara'nın 205 Odalı Mezarı İçin Ardahan İddiası
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Orta Çağ'ın en etkileyici figürlerinden biri olan ve Gürcistan'ın 'Altın Çağı' olarak bilinen dönemi yaşatan 'Kraliçeler Kraliçesi' Tamara'nın yüzyıllardır kayıp olan mezarı hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Kafkasya dillerinde ve tarih kitaplarında efsanevi bir hikaye olarak yer alan bu kayıp mezarın izleri, Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Ardahan'ın Posof ilçesinde bulundu. Peki, 205 gizli odası olan büyük bir dağ yerleşkesinde yatan Kraliçe Tamara'nın mezarı nerede? Hakkında neler biliyoruz?
İşte, detaylar:
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"Kesikkayalar: Kraliçe Tamara'nın Son Durak Noktası"
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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