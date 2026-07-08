Kraliçe Tamara'nın 205 Odalı Mezarı İçin Ardahan İddiası

Orta Çağ'ın en etkileyici figürlerinden biri olan ve Gürcistan'ın 'Altın Çağı' olarak bilinen dönemi yaşatan 'Kraliçeler Kraliçesi' Tamara'nın yüzyıllardır kayıp olan mezarı hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Kafkasya dillerinde ve tarih kitaplarında efsanevi bir hikaye olarak yer alan bu kayıp mezarın izleri, Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Ardahan'ın Posof ilçesinde bulundu. Peki, 205 gizli odası olan büyük bir dağ yerleşkesinde yatan Kraliçe Tamara'nın mezarı nerede? Hakkında neler biliyoruz?

İşte, detaylar:

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