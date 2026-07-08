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Kraliçe Tamara'nın 205 Odalı Mezarı İçin Ardahan İddiası

Kraliçe Tamara'nın 205 Odalı Mezarı İçin Ardahan İddiası

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.07.2026 - 13:08
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Orta Çağ'ın en etkileyici figürlerinden biri olan ve Gürcistan'ın 'Altın Çağı' olarak bilinen dönemi yaşatan 'Kraliçeler Kraliçesi' Tamara'nın yüzyıllardır kayıp olan mezarı hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. 

Kafkasya dillerinde ve tarih kitaplarında efsanevi bir hikaye olarak yer alan bu kayıp mezarın izleri, Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Ardahan'ın Posof ilçesinde bulundu. Peki, 205 gizli odası olan büyük bir dağ yerleşkesinde yatan Kraliçe Tamara'nın mezarı nerede? Hakkında neler biliyoruz? 

İşte, detaylar: 

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"Kesikkayalar: Kraliçe Tamara'nın Son Durak Noktası"

"Kesikkayalar: Kraliçe Tamara'nın Son Durak Noktası"

Posof ilçesine bağlı Yolağzı köyünün sınırlarında yer alan Kesikkayalar bölgesi, son yapılan arkeolojik çalışmaların ışığında, sıradan bir doğal oluşum olmanın ötesinde bir değere sahip olduğunu ortaya koydu. Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, bu alanın basit bir mezar alanı olmadığını, aksine büyük bir Orta Çağ kompleksine ev sahipliği yaptığını belirtiyor.

Dede, bölgenin tarihi hikayesini şu sözlerle ifade ediyor: 

'Rivayet odur ki kraliçe Tamara bu bölgeden geçerken peşinde İran birlikleri Kesikkayalar bölgesinde bulunan bu tüneli kapatıyorlar. Ve onlar için önemli bir şahsiyet olan Tamara burada ölüyor... Sadece bu değil; bu bölge Orta Çağ dönemine ait bir bölge. Açık mağaralar, nöbetçi mağaraları dediğimiz yerde yapılan incelemelerde sütunlar tespit edildi.'

Zira 2024 yılında gerçekleştirilen araştırmalar, bölgede bulunan kalıntıların doğal oluşumla açıklanamayacağını gözler önüne serdi.

800 Metrelik Kayalıkta 205 Odalı Gizli Şehir

800 Metrelik Kayalıkta 205 Odalı Gizli Şehir

Yolağzı Köyü Muhtarı Fehim Gündüz ise Posof Kesikkayalar bölgesinin gizemli yapısı hakkında bazı korkutucu detayları paylaşıyor: 

'Gürcülerin önceden yaptıkları araştırmada da Kraliçe Tamara'nın mezarının Posof Kesikkayalar bölgesinde olduğunu kendileri söylüyor. Rivayete göre Kesikkayanın içerisinde 205 odanın bulunduğu bir yerleşim alanından bahsedebiliriz. Üst taraftan kayaların uzunluğu 800 metre, yüksekliği 150 metre ve 2 tarafta nöbetçi mağaraları var.'

Bu tarihi efsanenin en heyecan verici ve gizemli yanı ise, henüz geçilemeyen bir taş kapı. Gündüz, 'Nöbetçi mağaraların birinin kapısı taştan ve alt kısmına inilemiyor. Zamanla heyelanlar nedeniyle tahrip olmuş.' diye belirtiyor.

Şimdilik Kraliçe Tamara'nın, heyelanla kapanan bu taş kapının ardındaki 205 odalı labirentte yatıp yatmadığı kesin değil. Ancak yeni arkeolojik kazılarla ortaya çıkması bekleniyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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