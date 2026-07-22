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Ekonomi
Dev Tankerler Rota Değiştiriyor: Petrol Piyasalarında Kırmızı Alarm

Dev Tankerler Rota Değiştiriyor: Petrol Piyasalarında Kırmızı Alarm

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.07.2026 - 16:12
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Orta Doğu’da tırmanan gerilim, küresel ticaretin şah damarı konumundaki deniz rotalarına yönelik artan tehditler, enerji piyasalarında adeta deprem etkisi yarattı. 22 Temmuz Çarşamba günü piyasalarda hız kazanan panik alımlarıyla birlikte, Brent petrolün varil fiyatı son altı haftanın en yüksek seviyesini test ederek 95 dolar kritik eşiğini geride bıraktı.

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Petrol fiyatlarında sert yükseliş

Petrol fiyatlarında sert yükseliş

Gün içinde 95,47 dolara kadar tırmanan Brent petrol vadeli işlemleri, piyasaların kapanışa doğru bir miktar dengelenmesiyle günlük yüzde 3,63 primle 94,31 dolar seviyesinden işlem gördü. ABD iç piyasası için temel gösterge niteliğinde olan Batı Teksas Orta Ham Petrolü (WTI) de bu dalgalanmadan kaçamadı; varil başına yüzde 3,32 değer kazanarak 87,14 dolara yükseldi. Her iki ham petrol endeksinde de 11 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyelerin görülmesi, piyasadaki tedirginliğin boyutunu gözler önüne serdi.

Piyasa analistleri, enerji ticaretinde sadece fiyatların yükselmediğini, vadeli işlem yapısının da ciddi şekilde bozulduğunu belirtiyor. Brent petrolün üç aylık vadeli işlem fiyat farkı varil başına 10,89 dolara fırlayarak 22 Mayıs’tan bu yana en geniş aralığa ulaştı. Bu durum, tüccarların gelecekteki stok risklerini finanse etmek yerine hemen teslim alabilecekleri fiziki varillere yöneldiğini gösteriyor. Kısa vadeli talebin bu denli sıkışması, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı daha da derinleştirdi.

Tankerler U dönüşü yaptı.

Tankerler U dönüşü yaptı.

ABD ordusu, İran hedeflerine yönelik hava saldırılarını art arda 11. geceye taşırken, Kuveyt ordusu da hava sahasını ihlal eden İran’a ait insansız hava araçlarını savunma sistemleriyle etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Kriz yalnızca Hürmüz Boğazı ile sınırlı değil. Yemen’deki İran destekli Husi milislerinin Suudi Arabistan’a yönelik deniz ablukası ilan etmesi ve Bab el-Mandeb Boğazı’ndan geçen Suudi tankerlerini hedef alacağını açıklaması, jeopolitik riski yeni bir boyuta taşıdı. Avrupa Birliği Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Aspides, İsrail, ABD ve Suudi Arabistan bağlantılı gemilerin yüksek saldırı tehdidi altında olduğunu belirterek Kızıldeniz ve Aden Körfezi rotalarından kaçınılması gerektiği uyarısında bulundu.

Bu tehditlerin ardından, Suudi Arabistan’dan Çin ve Hindistan’a petrol taşıyan üç büyük tankerin Kızıldeniz’de U dönüşü yaparak Süveyş Kanalı’na yönelmesi, sevkiyat sürelerini ve lojistik maliyetleri katladı. Asyalı rafineriler ise riskli bölgeden kaçınmak için ham petrolü Afrika kıtasını dolaştırarak taşımak gibi oldukça maliyetli alternatif yolları devreye sokmaya başladı. Enerji koridorunun iki stratejik boğazda birden tıkanması, önümüzdeki günlerde küresel piyasalarda daha sert fiyat hareketlerinin yaşanabileceğine işaret etti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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