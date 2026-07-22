Dev Tankerler Rota Değiştiriyor: Petrol Piyasalarında Kırmızı Alarm

Gün içinde 95,47 dolara kadar tırmanan Brent petrol vadeli işlemleri, piyasaların kapanışa doğru bir miktar dengelenmesiyle günlük yüzde 3,63 primle 94,31 dolar seviyesinden işlem gördü. ABD iç piyasası için temel gösterge niteliğinde olan Batı Teksas Orta Ham Petrolü (WTI) de bu dalgalanmadan kaçamadı; varil başına yüzde 3,32 değer kazanarak 87,14 dolara yükseldi. Her iki ham petrol endeksinde de 11 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyelerin görülmesi, piyasadaki tedirginliğin boyutunu gözler önüne serdi.

Piyasa analistleri, enerji ticaretinde sadece fiyatların yükselmediğini, vadeli işlem yapısının da ciddi şekilde bozulduğunu belirtiyor. Brent petrolün üç aylık vadeli işlem fiyat farkı varil başına 10,89 dolara fırlayarak 22 Mayıs’tan bu yana en geniş aralığa ulaştı. Bu durum, tüccarların gelecekteki stok risklerini finanse etmek yerine hemen teslim alabilecekleri fiziki varillere yöneldiğini gösteriyor. Kısa vadeli talebin bu denli sıkışması, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı daha da derinleştirdi.