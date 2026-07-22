Dev Tankerler Rota Değiştiriyor: Petrol Piyasalarında Kırmızı Alarm
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Orta Doğu’da tırmanan gerilim, küresel ticaretin şah damarı konumundaki deniz rotalarına yönelik artan tehditler, enerji piyasalarında adeta deprem etkisi yarattı. 22 Temmuz Çarşamba günü piyasalarda hız kazanan panik alımlarıyla birlikte, Brent petrolün varil fiyatı son altı haftanın en yüksek seviyesini test ederek 95 dolar kritik eşiğini geride bıraktı.
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Petrol fiyatlarında sert yükseliş
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Tankerler U dönüşü yaptı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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