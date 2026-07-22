Doktor ve Taksici Arasında Ücret Tartışması: "Bu Adam Beni Kaçırıyor"

Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 09.25 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şişli İzzetpaşa Mahallesi’nde bulunan özel hastanede doktor olarak çalışan Iraklı Alyaa Shallal Nayef A., mobil uygulama üzerinden çağırdığı taksiyle Beylikdüzü’ndeki evine gitmek üzere yola çıktı. İddiaya göre uygulamada yolculuk ücretinin bin 686 lira olarak göründüğünü belirten doktor, evinin bulunduğu sitenin önüne geldiğinde taksimetrede yaklaşık 2 bin lira yazdığını gördü. Ücrete itiraz etmesi üzerine doktorla taksi şoförü Enver P. arasında tartışma çıktı.

Doktorun ifadesine göre taksi şoförü, sitenin önünden hareket ederek kendisini yaklaşık 500 metre ilerideki bir sokağa götürdü. Alyaa Shallal Nayef A.’nın polis ekiplerini aramasının ardından taksiyi durduran şoför, doktorun çantasını alarak öndeki koltuğa koydu. Doktor, çantasını geri almaya çalıştığını ancak taksi şoförünün buna engel olduğunu ve 'Sen kaçarsın diye aldım' dediğini de öne sürdü.