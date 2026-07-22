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Doktor ve Taksici Arasında Ücret Tartışması: "Bu Adam Beni Kaçırıyor"

Doktor ve Taksici Arasında Ücret Tartışması: "Bu Adam Beni Kaçırıyor"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.07.2026 - 15:29
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İstanbul Şişli'de özel bir hastanede çalışan Iraklı doktor Alyaa Shallal Nayef A., mobil uygulama üzerinden çağırdığı taksiyle Beylikdüzü’ndeki evine gitmek üzere yola çıktı. Eve ulaştığında uygulamada bin 686 lira görünen yolculuk ücretinin taksimetrede yaklaşık 2 bin lira olduğunu gören doktorla taksi şoförü Enver P. arasında tartışma çıktı. Taksi şoförü, 'Hanımefendi şu anda kaçıyor. Benim taksimetre ücretim burada 2 bin küsur lira yazmış. Paramı vermiyor' derken, Iraklı doktorun ise 'Yardım eder misiniz lütfen. Bu adam beni kaçırdı şimdi' dediği anlar ortaya çıktı.

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Uygulamada gördüğü ile taksimetrede gördüğü tutar farklı çıkıt.

Uygulamada gördüğü ile taksimetrede gördüğü tutar farklı çıkıt.

Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 09.25 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şişli İzzetpaşa Mahallesi’nde bulunan özel hastanede doktor olarak çalışan Iraklı Alyaa Shallal Nayef A., mobil uygulama üzerinden çağırdığı taksiyle Beylikdüzü’ndeki evine gitmek üzere yola çıktı. İddiaya göre uygulamada yolculuk ücretinin bin 686 lira olarak göründüğünü belirten doktor, evinin bulunduğu sitenin önüne geldiğinde taksimetrede yaklaşık 2 bin lira yazdığını gördü. Ücrete itiraz etmesi üzerine doktorla taksi şoförü Enver P. arasında tartışma çıktı.

Doktorun ifadesine göre taksi şoförü, sitenin önünden hareket ederek kendisini yaklaşık 500 metre ilerideki bir sokağa götürdü. Alyaa Shallal Nayef A.’nın polis ekiplerini aramasının ardından taksiyi durduran şoför, doktorun çantasını alarak öndeki koltuğa koydu. Doktor, çantasını geri almaya çalıştığını ancak taksi şoförünün buna engel olduğunu ve 'Sen kaçarsın diye aldım' dediğini de öne sürdü.

Taksici kadının kaçtığını iddia etti. Kadın doktor ise "Bu adam beni kaçırdı" dedi.

Taksici kadının kaçtığını iddia etti. Kadın doktor ise "Bu adam beni kaçırdı" dedi.

tartışma sırasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Taksi şoförünün cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntülerde, 'Hanımefendi şu anda kaçıyor. Benim taksimetre ücretim burada 2 bin küsur lira yazmış. Paramı vermiyor. Ben fazlasını da istemiyorum. Benim taksimetre ücretim bu. Hanımefendi burada kaçmaya çalışıyor. Ben bundan şikayetçiyim. Paramı veriyor musun, vermiyor musun' dediği anlar duyuluyor. Aynı görüntülerde Iraklı doktorun ise çevrede bulunanlara, Yardım eder misiniz lütfen. Bu adam beni kaçırdı şimdi' diyerek yardım istediği anlar görüldü.

Kadın doktor, olay yerine gelen polis ekiplerinin çantasını eksiksiz teslim ettiğini belirterek taksi şoförü Enver P.’den 'Güveni kötüye kullanma', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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