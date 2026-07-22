Doktor ve Taksici Arasında Ücret Tartışması: "Bu Adam Beni Kaçırıyor"
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İstanbul Şişli'de özel bir hastanede çalışan Iraklı doktor Alyaa Shallal Nayef A., mobil uygulama üzerinden çağırdığı taksiyle Beylikdüzü’ndeki evine gitmek üzere yola çıktı. Eve ulaştığında uygulamada bin 686 lira görünen yolculuk ücretinin taksimetrede yaklaşık 2 bin lira olduğunu gören doktorla taksi şoförü Enver P. arasında tartışma çıktı. Taksi şoförü, 'Hanımefendi şu anda kaçıyor. Benim taksimetre ücretim burada 2 bin küsur lira yazmış. Paramı vermiyor' derken, Iraklı doktorun ise 'Yardım eder misiniz lütfen. Bu adam beni kaçırdı şimdi' dediği anlar ortaya çıktı.
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Uygulamada gördüğü ile taksimetrede gördüğü tutar farklı çıkıt.
Taksici kadının kaçtığını iddia etti. Kadın doktor ise "Bu adam beni kaçırdı" dedi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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