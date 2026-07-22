Tayland'a Giden Turistlerin Bacaklarında Çıkan Yanıkların Sebebi Ne?
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Tayland'a tatil için giden turistlerde gözlemlenen bacak yanıkları sosyal medyada viral oldu. Bacaklarının farklı yerleri hatta ayakları yanan ve bandajla dolaşmak zorunda kalan turistler bir TikTok kullanıcısının dikkatini çekti. Peki pek çok turistte rastlanan ve Tayland dövmesi ismi verilen bu yanıkların sebebi ne?
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Bir TikTok kullanıcısı Tayland'ı ziyaret eden turistlerdeki ilginç ortak yönü paylaştı.
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Peki sosyal medyada şaka amaçlı Tayland dövmesi denen bu yanıkların sebebi ne?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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