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Tayland'a Giden Turistlerin Bacaklarında Çıkan Yanıkların Sebebi Ne?

Tayland'a Giden Turistlerin Bacaklarında Çıkan Yanıkların Sebebi Ne?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.07.2026 - 16:48
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Tayland'a tatil için giden turistlerde gözlemlenen bacak yanıkları sosyal medyada viral oldu. Bacaklarının farklı yerleri hatta ayakları yanan ve bandajla dolaşmak zorunda kalan turistler bir TikTok kullanıcısının dikkatini çekti. Peki pek çok turistte rastlanan ve Tayland dövmesi ismi verilen bu yanıkların sebebi ne?

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Bir TikTok kullanıcısı Tayland'ı ziyaret eden turistlerdeki ilginç ortak yönü paylaştı.

Peki sosyal medyada şaka amaçlı Tayland dövmesi denen bu yanıkların sebebi ne?

Peki sosyal medyada şaka amaçlı Tayland dövmesi denen bu yanıkların sebebi ne?

Kısa süreli tatillerde ucuz motosiklet kiralayan turistler, özellikle şort giyerken egzoz borusunun sıcak yüzeyine değmesi sonucu ikinci derece yanıklar yaşayabiliyor. Yanıklar yüksek sıcaklıkların da etkisiyle kalıcı iz bırakabiliyor. Olay, Tayland'ın turistik bölgelerinde yıllardır bilinen bir turist kazası olarak biliniyor ve Tayland dövmesi olarak adlandırılıyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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