Ünlü Hukukçu Gönenç Gürkaynak'ın Gençlik Aşkı Paylaşımı Kafaları Karıştırdı

X'te anonim kullanıcılar kadar önemli siyaset, bilim, sanat insanları da aktif olarak paylaşımlarda bulunuyor. Belli başlı mesleklerin önde gelen isimleri çoğunlukla meslekleriyle ilgili paylaşımlarda bulunurken kimi zaman hayata veya kendi hayatlarına dair tweetler de atabiliyor. Bu tip paylaşımlar o kişinin temsil ettiği titri nedeniyle daha fazla ilgi çekebiliyor. Türkiye'nin önemli hukukçularından Gönenç Gürkaynak'ın gençlik aşkıyla başlayıp Yamal'ın babasına bağlanan paylaşımı da X ahalisine 'Ne oluyor?' dedirtti.