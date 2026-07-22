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Ünlü Hukukçu Gönenç Gürkaynak'ın Gençlik Aşkı Paylaşımı Kafaları Karıştırdı

Ünlü Hukukçu Gönenç Gürkaynak'ın Gençlik Aşkı Paylaşımı Kafaları Karıştırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.07.2026 - 16:06
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X'te anonim kullanıcılar kadar önemli siyaset, bilim, sanat insanları da aktif olarak paylaşımlarda bulunuyor. Belli başlı mesleklerin önde gelen isimleri çoğunlukla meslekleriyle ilgili paylaşımlarda bulunurken kimi zaman hayata veya kendi hayatlarına dair tweetler de atabiliyor. Bu tip paylaşımlar o kişinin temsil ettiği titri nedeniyle daha fazla ilgi çekebiliyor. Türkiye'nin önemli hukukçularından Gönenç Gürkaynak'ın gençlik aşkıyla başlayıp Yamal'ın babasına bağlanan paylaşımı da X ahalisine 'Ne oluyor?' dedirtti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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