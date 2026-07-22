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Donald Trump'ın İspanya'nın Dünya Kupası Pozuna Salça Olması Mizahşörlerin Diline Düştü

Donald Trump'ın İspanya'nın Dünya Kupası Pozuna Salça Olması Mizahşörlerin Diline Düştü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.07.2026 - 11:03
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2026 Dünya Kupası iyi veya kötü yüzlerce anıyla sona erdi. Kupayı takım oyunuyla öne çıkan İspanya kazandı. Kupadaki en tartışmalı isimlerden ev sahibi ABD Başkanı Trump ve FIFA Başkanı Infantino da İspanya'nın kupayı kutladığı törendeydi. Ancak Trump İspanya'nın zafer pozuna girmek isteyince ortalık karıştı.

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İspanya kupayı kaldırırken kareye Trump da girmek istedi.

İspanya kupayı kaldırırken kareye Trump da girmek istedi.

Son anda Infantino tarafından kareden çıkarılan ABD Başkanı İspanya Futbol Federasyonu tarafından photoshopla silinse de 'Trump her yerde' akımıyla dile düştü.

Trump tarihe tanıklık edilen her ikonik fotoya sokuldu.

Trump tarihe tanıklık edilen her ikonik fotoya sokuldu.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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