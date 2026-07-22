Gazeteci Alican Uludağ Haftada 4 Gün İmza ve Yurt Dışına Çıkış Yasağıyla Serbest Kaldı

Türkiye’de yargı sistemiyle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Alican Uludağ hakkında, “Türklüğü, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama” ve “gerçeğe aykırı bilgileri kamuoyunda korku, endişe veya panik yaratmak amacıyla alenen yayma” suçlamalarıyla soruşturma açılmıştı.

Alican Uludağ, bugün haftada dört gün karakolda imza atma ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Uludağ, 19 Şubat akşamı da hakkındaki bir soruşturma kapsamında “cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

DW Türkçe, muhabiri olan Uludağ’ın gözaltı gerekçesinin, İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısını planlayan IŞİD mensuplarının tahliye edildiğine ilişkin 2024’teki haberi ve X’teki paylaşımları olduğunu duyurmuştu.

Uludağ, 20 Şubat'ta “cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Üç ay hapiste tutulduktan sonra 21 Mayıs'ta hakkında tahliye kararı verilmişti.