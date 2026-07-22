Gazeteci Alican Uludağ Haftada 4 Gün İmza ve Yurt Dışına Çıkış Yasağıyla Serbest Kaldı
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Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medyadaki yargı sistemiyle ilgili paylaşımı sonrasında gözaltına alınmıştı. İki farklı suçlama yöneltilen Alican Uludağ, haftada 4 gün karakolda imza atma ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldı. Gazeteci Uludağ, 20 Şubat'ta “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanmış ve yaklaşık 3 ay cezaevinde kalmıştı.
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DW Türkçe’nin yargı muhabiri Alican Uludağ, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından gözaltına alındığını açıklamıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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