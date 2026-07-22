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Gazeteci Alican Uludağ Haftada 4 Gün İmza ve Yurt Dışına Çıkış Yasağıyla Serbest Kaldı

Gazeteci Alican Uludağ Haftada 4 Gün İmza ve Yurt Dışına Çıkış Yasağıyla Serbest Kaldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.07.2026 - 17:36
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Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medyadaki yargı sistemiyle ilgili paylaşımı sonrasında gözaltına alınmıştı. İki farklı suçlama yöneltilen Alican Uludağ, haftada 4 gün karakolda imza atma ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldı. Gazeteci Uludağ, 20 Şubat'ta “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanmış ve yaklaşık 3 ay cezaevinde kalmıştı.

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DW Türkçe’nin yargı muhabiri Alican Uludağ, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından gözaltına alındığını açıklamıştı.

DW Türkçe’nin yargı muhabiri Alican Uludağ, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından gözaltına alındığını açıklamıştı.

Türkiye’de yargı sistemiyle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Alican Uludağ hakkında, “Türklüğü, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama” ve “gerçeğe aykırı bilgileri kamuoyunda korku, endişe veya panik yaratmak amacıyla alenen yayma” suçlamalarıyla soruşturma açılmıştı.

Alican Uludağ, bugün haftada dört gün karakolda imza atma ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Uludağ, 19 Şubat akşamı da hakkındaki bir soruşturma kapsamında “cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

DW Türkçe, muhabiri olan Uludağ’ın gözaltı gerekçesinin, İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısını planlayan IŞİD mensuplarının tahliye edildiğine ilişkin 2024’teki haberi ve X’teki paylaşımları olduğunu duyurmuştu.

Uludağ, 20 Şubat'ta “cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Üç ay hapiste tutulduktan sonra 21 Mayıs'ta hakkında tahliye kararı verilmişti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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