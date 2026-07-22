Instagram Çökü mü, Neden Açılmıyor? 22 Temmuz Instagram Erişim Sorunu
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22 Temmuz Çarşamba günü saat 15.25 itibarıyla milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'a erişim sağlanamıyor. Zaman zaman erişim problemlerinin yaşandığı popüler sosyal medya uygulaması Instagram'da birçok kullanıcı ana sayfanın yüklenmediğini, yeni paylaşımların ana ekrana düşmediğini belirtiyor.
Peki Instagram çöktü mü, ne oldu, neden açılmıyor?
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Instagram'da Erişim Problemi Yaşanıyor
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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