Instagram Çökü mü, Neden Açılmıyor? 22 Temmuz Instagram Erişim Sorunu

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya uygulaması Instagram'da erişim problemleri yaşanıyor. 22 Temmuz Çarşamba saat 15.25 itibarıyla kullanıcılar, ana sayfanın yüklenmediğini, yeni paylaşımların ana ekrana gelmediğini ve mesaj gönderilmediğini belirtiyor.

Sürekli yeni paylaşımların yapıldığı Instagram'da yaşanan erişim problemi, anlık olarak pek çok kullanıcıyı etkiledi.

Henüz Instagram'ın neden çöktüğü, neden açılmadığı bilinmiyor. Konuya dair Meta'dan resmi bir açıklama gelmedi.