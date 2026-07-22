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Instagram Çökü mü, Neden Açılmıyor? 22 Temmuz Instagram Erişim Sorunu

Instagram Çökü mü, Neden Açılmıyor? 22 Temmuz Instagram Erişim Sorunu

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
22.07.2026 - 15:29
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22 Temmuz Çarşamba günü saat 15.25 itibarıyla milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'a erişim sağlanamıyor. Zaman zaman erişim problemlerinin yaşandığı popüler sosyal medya uygulaması Instagram'da birçok kullanıcı ana sayfanın yüklenmediğini, yeni paylaşımların ana ekrana düşmediğini belirtiyor.

Peki Instagram çöktü mü, ne oldu, neden açılmıyor?

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Instagram'da Erişim Problemi Yaşanıyor

Instagram'da Erişim Problemi Yaşanıyor

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya uygulaması Instagram'da erişim problemleri yaşanıyor. 22 Temmuz Çarşamba saat 15.25 itibarıyla kullanıcılar, ana sayfanın yüklenmediğini, yeni paylaşımların ana ekrana gelmediğini ve mesaj gönderilmediğini belirtiyor.

Sürekli yeni paylaşımların yapıldığı Instagram'da yaşanan erişim problemi, anlık olarak pek çok kullanıcıyı etkiledi. 

Henüz Instagram'ın neden çöktüğü, neden açılmadığı bilinmiyor. Konuya dair Meta'dan resmi bir açıklama gelmedi.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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