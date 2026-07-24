Veteriner Kliniğinde Muayeneden Kaçan Kedi Ortalığı Birbirine Kattı

Veteriner kliniğinde rutin bir muayene için taşıma çantasından çıkarılan bir kedi, paniğe kapılınca adeta yerinde duramadı. Bir anda kliniğin dört bir yanına koşan sevimli kaçak, dolapların üzerine tırmanıp asma tavana saklanınca ortaya hem çalışanları hem de izleyenleri şaşırtan anlar çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi gördü.