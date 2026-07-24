Veteriner Kliniğinde Muayeneden Kaçan Kedi Ortalığı Birbirine Kattı

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Veteriner kliniğinde rutin bir muayene için taşıma çantasından çıkarılan bir kedi, paniğe kapılınca adeta yerinde duramadı. Bir anda kliniğin dört bir yanına koşan sevimli kaçak, dolapların üzerine tırmanıp asma tavana saklanınca ortaya hem çalışanları hem de izleyenleri şaşırtan anlar çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi gördü.
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Veteriner kliniğinde işlem yapılmak üzere taşıma çantasından çıkarılan bir kedi, paniğe kapılınca olanlar oldu.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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