article/comments
article/share
Haberler
Video
Veteriner Kliniğinde Muayeneden Kaçan Kedi Ortalığı Birbirine Kattı

Veteriner Kliniğinde Muayeneden Kaçan Kedi Ortalığı Birbirine Kattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.07.2026 - 13:05

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Veteriner kliniğinde rutin bir muayene için taşıma çantasından çıkarılan bir kedi, paniğe kapılınca adeta yerinde duramadı. Bir anda kliniğin dört bir yanına koşan sevimli kaçak, dolapların üzerine tırmanıp asma tavana saklanınca ortaya hem çalışanları hem de izleyenleri şaşırtan anlar çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Veteriner kliniğinde işlem yapılmak üzere taşıma çantasından çıkarılan bir kedi, paniğe kapılınca olanlar oldu.

Veteriner kliniğinde işlem yapılmak üzere taşıma çantasından çıkarılan bir kedi, paniğe kapılınca olanlar oldu.

Çalışanların müdahale etmeye çalıştığı esnada dolapların üzerine tırmanan kedi, tavan aydınlatmasındaki boşluktan asma tavana atlayarak gözden kayboldu. O anlar klinikte adeta küçük çaplı bir deprem etkisi yaratarak çalışanlara hem gergin hem de komik anlar yaşattı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın