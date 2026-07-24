Yoğurdun Daha Geç Ekşimesini Sağlayan 4 Basit İpucu

1. Hava ile temasını en aza indirin

Yoğurdun bozulma süreci kapağı açıldıktan sonra hızlanır. Bu nedenle kullandıktan sonra kabın kapağını sıkıca kapatın. Ev yapımı yoğurtları ise hava geçirmeyen cam kavanoz veya kapaklı cam saklama kaplarında muhafaza etmek, hem ekşimeyi geciktirebilir hem de diğer yiyeceklerin kokusunun yoğurda sinmesini önleyebilir.

2. Buzdolabının doğru rafına yerleştirin

Yoğurdu buzdolabının kapak kısmında saklamak yaygın bir hata. Kapak bölümü her açılıp kapandığında sıcaklık değiştiği için yoğurt daha hızlı bozulabiliyor. Bunun yerine yoğurdu orta ya da alt rafların arka bölümünde saklamak, daha sabit bir sıcaklık sağlayarak tazeliğini korumasına yardımcı olur.

3. Temiz ve kuru kaşık kullanın

Yoğurttan servis alırken kullanılan kaşığın temiz ve kuru olması büyük önem taşıyor. Islak veya üzerinde yemek kalıntısı bulunan kaşıklar, yoğurda bakteri taşıyarak küflenme riskini artırabilir. Ayrıca her kullanım sonrası yoğurdun yüzeyini düzleştirmek de suyun dengeli dağılmasına katkı sağlayabilir.

4. Üzerindeki suyu dökmeyin

Yoğurdun yüzeyinde biriken sarımsı sıvı, birçok kişinin düşündüğünün aksine bozulma belirtisi değildir. Bu sıvı, yoğurdun doğal peynir altı suyudur ve protein ile mineral açısından zengindir. Dökmek yerine yoğurdun içine karıştırarak tüketmek, hem besin değerini korumanıza hem de kıvamının daha uzun süre muhafaza edilmesine yardımcı olabilir.