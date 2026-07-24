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Yaşam
Yoğurdun Daha Geç Ekşimesini Sağlayan 4 Basit İpucu

Yoğurdun Daha Geç Ekşimesini Sağlayan 4 Basit İpucu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.07.2026 - 08:41
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Yoğurt, mutfakların en sık tüketilen besinlerinden biri olsa da yanlış saklama koşulları nedeniyle kısa sürede ekşiyebiliyor veya kıvamını kaybedebiliyor. Oysa birkaç basit alışkanlıkla yoğurdun tazeliğini daha uzun süre korumak mümkün. İşte yoğurdun raf ömrünü uzatmaya yardımcı olabilecek ve herkesin kolayca uygulayabileceği 4 pratik yöntem.

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Yoğurt, mutfakların vazgeçilmez besinlerinden biri olsa da kapağı açıldıktan sonra kısa sürede ekşime ve sulanma yaşayabiliyor.

Yoğurt, mutfakların vazgeçilmez besinlerinden biri olsa da kapağı açıldıktan sonra kısa sürede ekşime ve sulanma yaşayabiliyor.

Oysa birkaç basit saklama alışkanlığıyla hem kıvamını hem de tazeliğini daha uzun süre korumak mümkün.

İşte yoğurdun ömrünü uzatmaya yardımcı olabilecek 4 pratik yöntem...

İşte yoğurdun ömrünü uzatmaya yardımcı olabilecek 4 pratik yöntem...

1. Hava ile temasını en aza indirin

Yoğurdun bozulma süreci kapağı açıldıktan sonra hızlanır. Bu nedenle kullandıktan sonra kabın kapağını sıkıca kapatın. Ev yapımı yoğurtları ise hava geçirmeyen cam kavanoz veya kapaklı cam saklama kaplarında muhafaza etmek, hem ekşimeyi geciktirebilir hem de diğer yiyeceklerin kokusunun yoğurda sinmesini önleyebilir.

2. Buzdolabının doğru rafına yerleştirin

Yoğurdu buzdolabının kapak kısmında saklamak yaygın bir hata. Kapak bölümü her açılıp kapandığında sıcaklık değiştiği için yoğurt daha hızlı bozulabiliyor. Bunun yerine yoğurdu orta ya da alt rafların arka bölümünde saklamak, daha sabit bir sıcaklık sağlayarak tazeliğini korumasına yardımcı olur.

3. Temiz ve kuru kaşık kullanın

Yoğurttan servis alırken kullanılan kaşığın temiz ve kuru olması büyük önem taşıyor. Islak veya üzerinde yemek kalıntısı bulunan kaşıklar, yoğurda bakteri taşıyarak küflenme riskini artırabilir. Ayrıca her kullanım sonrası yoğurdun yüzeyini düzleştirmek de suyun dengeli dağılmasına katkı sağlayabilir.

4. Üzerindeki suyu dökmeyin

Yoğurdun yüzeyinde biriken sarımsı sıvı, birçok kişinin düşündüğünün aksine bozulma belirtisi değildir. Bu sıvı, yoğurdun doğal peynir altı suyudur ve protein ile mineral açısından zengindir. Dökmek yerine yoğurdun içine karıştırarak tüketmek, hem besin değerini korumanıza hem de kıvamının daha uzun süre muhafaza edilmesine yardımcı olabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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