Dünyanın En Narsist Ülkeleri Açıklandı: Listede Türkiye de Var
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Narsisizm denildiğinde çoğu kişinin aklına ilk olarak ABD gelse de yeni bir araştırma bu algıyı tersine çevirdi. 53 ülkede yaklaşık 45 bin kişinin katıldığı çalışmada, narsisizm düzeyinin en yüksek olduğu ülkeler sıralandı. Araştırmanın sonuçları hem listenin zirvesindeki ülke hem de Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken veriler ortaya koydu.
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Narsisizm denince akla çoğu zaman ABD gelse de yeni bir araştırma farklı bir tablo ortaya koydu.
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Araştırmanın yazarlarından kişilik psikoloğu William Chopik, "İnsanlar genellikle ABD'nin açık ara ilk sırada olacağını düşünüyor.
Araştırmada narsisizm, "hayranlık" ve "rekabet" olmak üzere iki ayrı başlık altında değerlendirildi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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