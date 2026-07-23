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Dünyanın En Narsist Ülkeleri Açıklandı: Listede Türkiye de Var

Dünyanın En Narsist Ülkeleri Açıklandı: Listede Türkiye de Var

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.07.2026 - 14:21
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Narsisizm denildiğinde çoğu kişinin aklına ilk olarak ABD gelse de yeni bir araştırma bu algıyı tersine çevirdi. 53 ülkede yaklaşık 45 bin kişinin katıldığı çalışmada, narsisizm düzeyinin en yüksek olduğu ülkeler sıralandı. Araştırmanın sonuçları hem listenin zirvesindeki ülke hem de Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken veriler ortaya koydu.

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Narsisizm denince akla çoğu zaman ABD gelse de yeni bir araştırma farklı bir tablo ortaya koydu.

Narsisizm denince akla çoğu zaman ABD gelse de yeni bir araştırma farklı bir tablo ortaya koydu.

Michigan State Üniversitesi'nin 53 ülkede yaklaşık 45 bin kişiyle yürüttüğü çalışma, narsistik eğilimlerin en yüksek olduğu ülkeleri sıraladı. Araştırma, yaş, cinsiyet ve kültürel yapının narsisizm üzerindeki etkilerine de dikkat çekiyor.

Araştırma 53 ülkede yapıldı

Michigan State Üniversitesi'nden araştırmacılar, 53 ülkeden yaklaşık 45 bin kişinin kişilik özelliklerini analiz etti. Katılımcıların verdiği yanıtlar doğrultusunda ülkelerin ortalama narsisizm düzeyleri karşılaştırıldı.

Sonuçlara göre Almanya, en yüksek narsisizm puanına sahip ülke oldu. Almanya'yı Irak, Çin, Nepal ve Güney Kore izledi.

Listenin diğer ucunda ise Sırbistan, İrlanda, Birleşik Krallık, Hollanda ve Danimarka yer aldı. ABD ise 53 ülke arasında 16. sıraya yerleşti.

Araştırmanın yazarlarından kişilik psikoloğu William Chopik, "İnsanlar genellikle ABD'nin açık ara ilk sırada olacağını düşünüyor.

Araştırmanın yazarlarından kişilik psikoloğu William Chopik, "İnsanlar genellikle ABD'nin açık ara ilk sırada olacağını düşünüyor.

Ancak sonuçlar bunu göstermedi. ABD üst sıralarda yer alsa da zirvede değil.' değerlendirmesinde bulundu.

Narsisizm her toplumda görülüyor

Araştırmacılar, narsisizmin belirli ülkelere özgü bir kişilik özelliği olmadığını vurguluyor. Her ülkede hem narsistik eğilimleri yüksek hem de daha mütevazı bireylerin bulunduğunu belirten uzmanlar, asıl farkın toplumların genel ortalamasından kaynaklandığını ifade ediyor.

Gençler ve erkekler daha yüksek puan aldı

Çalışmaya göre genç katılımcılar, ileri yaş gruplarına kıyasla daha yüksek narsisizm puanlarına sahip. Uzmanlara göre bunun nedeni, genç yetişkinlik döneminde kimlik oluşturma, bağımsızlaşma ve sosyal statü kazanma isteğinin daha güçlü olması.

Araştırmada erkeklerin de kadınlara göre daha yüksek narsistik eğilim gösterdiği görüldü. Araştırmacılar, bunun toplumsal cinsiyet rolleri ve erkeklerin güç sahibi olması gerektiğine yönelik yerleşik algılarla ilişkili olabileceğini düşünüyor.

Bunun yanı sıra kendisini toplumda daha yüksek statüde gören kişilerin de narsisizm puanlarının daha yüksek olduğu belirlendi.

Araştırmada narsisizm, "hayranlık" ve "rekabet" olmak üzere iki ayrı başlık altında değerlendirildi.

Hayranlık boyutu; kişinin kendini övmesi, başarılarını ön plana çıkarması ve yüksek özgüven sergilemesi gibi özellikleri kapsıyor. Bu kategoride en yüksek puan alan ülkeler Nijerya, Irak, Çin, Nepal ve Türkiye oldu.

Rekabet boyutunda ise başkalarını küçümseme, sürekli savunmaya geçme ve çatışma yaratma eğilimleri ölçüldü. Bu alanda ilk sıralarda Almanya, Güney Kore, Nepal, Irak ve Romanya yer aldı.

Sonuçlar beklentilerin tersini gösterdi

Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri de kültürel yapı oldu. Bilim insanları, kolektivist toplumlarda narsisizmin daha düşük olacağını öngörüyordu. Ancak sonuçlar bunun tam tersini ortaya koydu.

Grup uyumunun ön planda olduğu toplumlarda yaşayan katılımcılar, özellikle kendini ön plana çıkarma eğilimini ifade eden 'hayranlık' boyutunda daha yüksek puan aldı. Araştırmacılar, hiyerarşinin güçlü olduğu toplumlarda bu eğilimlerin daha belirgin hale gelebileceğini düşünüyor.

Çalışmada ayrıca ekonomik açıdan daha zengin ülkelerde narsisizm düzeylerinin de genel olarak daha yüksek olduğu görüldü. Araştırmacılara göre bunun nedeni, bu toplumlarda başarı, rekabet ve bireysel performansın daha fazla ödüllendirilmesi olabilir.

Araştırmayı yürüten ekip, elde edilen sonuçların narsisizmin tek bir ülkeye, kültüre ya da kuşağa özgü olmadığını gösterdiğini belirtiyor. Uzmanlara göre narsistik eğilimler dünyanın her yerinde görülebiliyor; ancak bu eğilimlerin nasıl ortaya çıktığı toplumların kültürel ve sosyal yapısına göre değişebiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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