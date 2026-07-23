Dünyanın En Narsist Ülkeleri Açıklandı: Listede Türkiye de Var

Ancak sonuçlar bunu göstermedi. ABD üst sıralarda yer alsa da zirvede değil.' değerlendirmesinde bulundu.

Narsisizm her toplumda görülüyor

Araştırmacılar, narsisizmin belirli ülkelere özgü bir kişilik özelliği olmadığını vurguluyor. Her ülkede hem narsistik eğilimleri yüksek hem de daha mütevazı bireylerin bulunduğunu belirten uzmanlar, asıl farkın toplumların genel ortalamasından kaynaklandığını ifade ediyor.

Gençler ve erkekler daha yüksek puan aldı

Çalışmaya göre genç katılımcılar, ileri yaş gruplarına kıyasla daha yüksek narsisizm puanlarına sahip. Uzmanlara göre bunun nedeni, genç yetişkinlik döneminde kimlik oluşturma, bağımsızlaşma ve sosyal statü kazanma isteğinin daha güçlü olması.

Araştırmada erkeklerin de kadınlara göre daha yüksek narsistik eğilim gösterdiği görüldü. Araştırmacılar, bunun toplumsal cinsiyet rolleri ve erkeklerin güç sahibi olması gerektiğine yönelik yerleşik algılarla ilişkili olabileceğini düşünüyor.

Bunun yanı sıra kendisini toplumda daha yüksek statüde gören kişilerin de narsisizm puanlarının daha yüksek olduğu belirlendi.