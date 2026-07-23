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Hayvanlarını Tanıtan Minik Umay'ın Videoları İçinizi Isıtacak

Hayvanlarını Tanıtan Minik Umay'ın Videoları İçinizi Isıtacak

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.07.2026 - 13:23
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Sosyal medyada son günlerde sıkça karşımıza çıkan Umay, hayvan sevgisiyle kısa sürede herkesin gönlünü kazandı. Paylaştığı videolarda birbirinden sevimli canlıları tanıtırken, doğaya dair ilginç bilgileri de çocukların anlayabileceği kadar sade ve samimi bir dille anlatıyor. Eğlendirirken yeni şeyler öğreten bu içerikler ise izleyenlerin yüzünde tebessüm bırakıyor.

Instagram hesabı: umay.gur

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Sosyal medyada görmüşsüzdür. Tatlı mı tatlı Umay, hayvanlarını tanıttığı videolar paylaşıyor.

Sosyal medyada görmüşsüzdür. Tatlı mı tatlı Umay, hayvanlarını tanıttığı videolar paylaşıyor.

Salyangozlardan görme engelli kedilere, yeni doğan kuzulardan hayvanların şaşırtan özelliklerine kadar pek çok detayı eğlenceli bir şekilde anlatan Umay'ın videoları, izleyenlerin hem yüzünü güldürüyor hem de yeni şeyler öğrenmesini sağlıyor.

Gelin o videolardan bazılarına beraber bakalım...

Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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