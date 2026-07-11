Güney Kore'de Yabancılara Kurtuluş Savaşı'nı Anlatan Kadın Gurur Dolu Anlarını Paylaştı

Tarihimizin en gurur verici anlarını, kahramanlık destanlarını özellikle yurt dışında, başkalarına aktarmak her Türk vatandaşının içinde istemsizce bir gurur patlamasına neden oluyor. Hatta anlatırken bazen, o kahramanlığı bizzat yaşamışçasına coşku duyuyoruz.

'photodiaryofema' isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Kore'de yabancılara Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı anları paylaştı. Sunum sırasında Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşı'ndaki tarihi emrini aktaran kadının kendisini role kaptırdığı o saniyeler izleyenleri hem gururlandırdı hem de gülümsetti.