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Güney Kore'de Yabancılara Kurtuluş Savaşı'nı Anlatan Kadın Gurur Dolu Anlarını Paylaştı

Güney Kore'de Yabancılara Kurtuluş Savaşı'nı Anlatan Kadın Gurur Dolu Anlarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.07.2026 - 18:02

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Tarihimizin en gurur verici anlarını, kahramanlık destanlarını özellikle yurt dışında, başkalarına aktarmak her Türk vatandaşının içinde istemsizce bir gurur patlamasına neden oluyor. Hatta anlatırken bazen, o kahramanlığı bizzat yaşamışçasına coşku duyuyoruz. 

'photodiaryofema' isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Kore'de yabancılara Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı anları paylaştı. Sunum sırasında Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşı'ndaki tarihi emrini aktaran kadının kendisini role kaptırdığı o saniyeler izleyenleri hem gururlandırdı hem de gülümsetti.

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İzleyenleri de gururlandırdı.

İzleyenleri de gururlandırdı.

Yabancılardan oluşan bir salonda kürsüye çıkan kadın, Çanakkale Savaşı kahramanlarının ve Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarıyla sunumunu gerçekleştirdi. Sıra tarihin o en can alıcı emrine geldiğinde salondaki atmosfer bir anda değişti. Atatürk’ün 'Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!' sözünü İngilizce olarak aktaran kadın, izleyenleri de gururlandırdı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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