Güney Kore'de Yabancılara Kurtuluş Savaşı'nı Anlatan Kadın Gurur Dolu Anlarını Paylaştı

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Tarihimizin en gurur verici anlarını, kahramanlık destanlarını özellikle yurt dışında, başkalarına aktarmak her Türk vatandaşının içinde istemsizce bir gurur patlamasına neden oluyor. Hatta anlatırken bazen, o kahramanlığı bizzat yaşamışçasına coşku duyuyoruz.
'photodiaryofema' isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Kore'de yabancılara Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı anları paylaştı. Sunum sırasında Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşı'ndaki tarihi emrini aktaran kadının kendisini role kaptırdığı o saniyeler izleyenleri hem gururlandırdı hem de gülümsetti.
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İzleyenleri de gururlandırdı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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