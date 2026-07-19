Bir Doktor Ekrana Maruz Kalan Bebeklerin Beyin Gelişiminin Nasıl Etkilendiğini Net Bir Biçimde Anlattı

Dijital çağın en büyük çıkmazlarından biri, sokakta, parkta ya da bir restoranda neredeyse her bebeğin ve çocuğun elinde bir akıllı telefon ya da tablet görmek. Yeterince oyun alanı olmayan çocukların ve ebeveynlerin bundan başka çaresi de yok gibi görünüyor. Ebeveynler için anlık bir kurtarıcı gibi görünen bu parlak camlar, aslında arka planda çocukların zihinsel süreçlerinde geri dönülemez hasarlara kapı aralıyor. Birçok anne baba durumun ciddiyetinin farkında olmadan çocuklarını saatlerce bu dijital dünyaya maruz bırakıyor.

Sosyal medyada pek çok konuda hazırladığı bilgilendirici içeriklerle tanınan Dr. Mehmet Ali Tatar, bu kritik konuyu masaya yatırdı. Teknolojinin tam kalbinde büyüyen bir genç olarak, bebeklerin ve küçük çocukların erken yaşta dijital cihazlarla tanışmasının nörolojik gelişim üzerindeki yıkıcı etkilerini bilimsel gerçeklerle paylaştı.