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Bir Doktor Ekrana Maruz Kalan Bebeklerin Beyin Gelişiminin Nasıl Etkilendiğini Net Bir Biçimde Anlattı

Bir Doktor Ekrana Maruz Kalan Bebeklerin Beyin Gelişiminin Nasıl Etkilendiğini Net Bir Biçimde Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.07.2026 - 11:44

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Dijital çağın en büyük çıkmazlarından biri, sokakta, parkta ya da bir restoranda neredeyse her bebeğin ve çocuğun elinde bir akıllı telefon ya da tablet görmek. Yeterince oyun alanı olmayan çocukların ve ebeveynlerin bundan başka çaresi de yok gibi görünüyor. Ebeveynler için anlık bir kurtarıcı gibi görünen bu parlak camlar, aslında arka planda çocukların zihinsel süreçlerinde geri dönülemez hasarlara kapı aralıyor. Birçok anne baba durumun ciddiyetinin farkında olmadan çocuklarını saatlerce bu dijital dünyaya maruz bırakıyor.

Sosyal medyada pek çok konuda hazırladığı bilgilendirici içeriklerle tanınan Dr. Mehmet Ali Tatar, bu kritik konuyu masaya yatırdı. Teknolojinin tam kalbinde büyüyen bir genç olarak, bebeklerin ve küçük çocukların erken yaşta dijital cihazlarla tanışmasının nörolojik gelişim üzerindeki yıkıcı etkilerini bilimsel gerçeklerle paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/Da3O4Z...
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"Bu duruma maruz kalan bir çocuk, ekranı kapattığınızda normal dünyaya odaklanamaz"

"Bu duruma maruz kalan bir çocuk, ekranı kapattığınızda normal dünyaya odaklanamaz"

Dr. Mehmet Ali Tatar'ın anlattığına göre, bir bebek dünyaya gözlerini açtığında beyin gelişimi henüz tamamlanmamıştır ve özellikle ilk 2-3 yıl, nörolojik yapılanma açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu dönemde bebeklerin beyninde her saniye milyonlarca yeni sinirsel bağlantı kurulur. Sinirsel bağlantıların sağlıklı bir şekilde inşa edilmesi, bebeğin anne ve babasıyla göz teması kurması, çevresindeki sesleri, konuşmaları dinlemesi, nesnelere dokunması, oyuncakları ısırması ve çift yönlü bir iletişim döngüsünün içinde yer almasıyla mümkündür.

Ekranlar ise bu doğal gelişim sürecinin tam karşısında durur çünkü tablet ve telefonlar bebeğe tek yönlü bir uyarı sunar. Bebek camdan gelen görüntülere karşılık veremez, etkileşime giremez. Çizgi filmlerdeki ve kısa videolardaki sürekli değişen sahneler, bebeğin gelişmekte olan dikkat sistemini aşırı uyararak beyni kolay uyarılmaya ve sürekli yapay bir dopamin salgısına alıştırır. Bu duruma maruz kalan bir çocuk, ekranı kapattığınızda normal dünyaya odaklanamaz, öğrenme kabiliyeti ciddi şekilde sekteye uğrar ve en önemlisi dil gelişimi ile odaklanma becerileri olumsuz etkilenir. Uzmanların bu konudaki net tavsiyesi ise oldukça keskindir: 2 yaşına kadar sıfır ekran maruziyeti, 2 yaşından sonra ise günde maksimum 1 saat olacak şekilde kaliteli ve kontrollü içerikler. Unutulmamalıdır ki dijital dünya çocuklardan ne kadar uzak tutulursa, zihinsel ve sosyal gelişimleri o kadar sağlıklı ilerler.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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