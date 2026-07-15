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365 Gün Boyunca Düzenli İçerik Üreten Bir Genç 1 Yılın Sonundaki Gelişimini Paylaştı

365 Gün Boyunca Düzenli İçerik Üreten Bir Genç 1 Yılın Sonundaki Gelişimini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.07.2026 - 12:01

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Dijital mecralarda düzenli ve sistemli çalışmanın getirdiği sonuçlar, geleneksel iş modellerine meydan okumaya devam ediyor. Birçok insan için günde birkaç saatini ayırarak içerik üretmek hobiden öteye geçmezken, algoritmanın şifrelerini çözenler için ana gelir kapısına dönüşebiliyor. 

İçerik üreticisi Lydia Ceren, tam bir yıl önce başladığı '365 gün boyunca kesintisiz her gün video yükleme' meydan okumasının final istatistiklerini ve bu süreçteki finansal gelişimini takipçileriyle paylaştı. Bilgisayar ve ekipman dünyasına yönelik niş içerikler üreten Ceren, yüzünü göstermeden ve belirli bir ön yargıyla karşılaşabileceği bir kategoride elde ettiği devasa izlenme rakamlarını tek tek sıraladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DaxrIJDNE1i/
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İnternetten düzenli içerik üreterek geçim sağlamak veya mevcut düzenli işi bırakacak seviyeye gelmek, her dijital girişimcinin hayallerini süslüyor.

İnternetten düzenli içerik üreterek geçim sağlamak veya mevcut düzenli işi bırakacak seviyeye gelmek, her dijital girişimcinin hayallerini süslüyor.

İçerik üreticisinin paylaştığı verilere göre, TikTok üzerinde 365 videoda 82 bin takipçiye ve 79.5 milyon izlenmeye ulaşılmış durumda. Instagram platformunda ise sadece 7 aylık bir sürede 111 bin takipçi elde edilirken, toplam izlenme oranı 93 milyona dayanıyor. YouTube Shorts tarafında ise 111 video ile 37 bin abone ve 20 milyon görüntülenme yakalanmış.

Dikey video platformlarındaki doğrudan izlenme gelirleri Türkiye şartlarında oldukça düşük kalsa da asıl kazancı kendi niş kitlesi sayesinde elde ettiği marka sponsorlukları, satış ortaklığı linkleri ve bedelsiz gönderilen pahalı teknolojik ekipmanlardan oluşuyor. Tüm bu kalemler toplandığında, içerik üreticisinin bir yılda ortalama 800 bin TL ile 1.1 milyon TL arasında bir ekonomik değer ve gelir elde ettiği tahmin edilebilir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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