365 Gün Boyunca Düzenli İçerik Üreten Bir Genç 1 Yılın Sonundaki Gelişimini Paylaştı

Dijital mecralarda düzenli ve sistemli çalışmanın getirdiği sonuçlar, geleneksel iş modellerine meydan okumaya devam ediyor. Birçok insan için günde birkaç saatini ayırarak içerik üretmek hobiden öteye geçmezken, algoritmanın şifrelerini çözenler için ana gelir kapısına dönüşebiliyor.

İçerik üreticisi Lydia Ceren, tam bir yıl önce başladığı '365 gün boyunca kesintisiz her gün video yükleme' meydan okumasının final istatistiklerini ve bu süreçteki finansal gelişimini takipçileriyle paylaştı. Bilgisayar ve ekipman dünyasına yönelik niş içerikler üreten Ceren, yüzünü göstermeden ve belirli bir ön yargıyla karşılaşabileceği bir kategoride elde ettiği devasa izlenme rakamlarını tek tek sıraladı.