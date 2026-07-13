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NATO Zirvesi'nde Liderlere Sunulan Menüyü Hazırlayan Şef Fatih Tutak'ın Restoranında Akşam Yemeği

NATO Zirvesi'nde Liderlere Sunulan Menüyü Hazırlayan Şef Fatih Tutak'ın Restoranında Akşam Yemeği

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.07.2026 - 12:13

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Gastronomi dünyasında prestijin en büyük simgelerinden biri olan Michelin yıldızları, sadece lezzeti değil, aynı zamanda sıra dışı bir sunum ve ağırlama sanatını da temsil ediyor. Bu restoranlarda yemek yemek sadece karın doyurmak değil, bir deneyim yaşamak anlamına geliyor. 

NATO Ankara Zirvesi'nde liderlere sunulan akşam yemeğinin menüsünü hazırlayan Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak'ın İstanbul'daki iki yıldızlı restoranına giden bir çift, birlikte yaşadıkları lüks gastronomi deneyimini ve ödedikleri hesabı takipçileriyle paylaştı. Ortaya çıkan miktar insanları ikiye böldü. 

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İki Michelin yıldızlı bu özel mekanda 14 adımdan oluşan sıra dışı bir tadım menüsünü tercih eden genç çift, toplamda yaklaşık 38 bin TL hesap ödedi.

İki Michelin yıldızlı bu özel mekanda 14 adımdan oluşan sıra dışı bir tadım menüsünü tercih eden genç çift, toplamda yaklaşık 38 bin TL hesap ödedi.

Girişte misafirleri her bir personelin isimlerini bilerek karşıladığı restoranda, ana yemek alanına geçmeden önce bekleme salonunda mideyi hazırlayıcı özel ikramlar sunuluyor. Yemeklerin yanında eşlikçi olarak alkolsüz içecek menüsünün tercih edildiği bu akşamda, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen yerel yemek eşlikçileri ve el emekleri de masadaki yerini alıyor. Restorandaki detaycılık o kadar üst düzeyde ki, masada kullanılan özel bıçakların Mersinli bir ustanın elinden çıktığı gibi incelikli hikayeler de sunum esnasında misafirlerle paylaşılıyor. Bazıları böyle bir deneyim için ödenen fiyatı makul bulurken, bazıları ise her ne olursa olsun bir akşam yemeğine 38 bin TL ödemeyi mantıksız buldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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