NATO Zirvesi'nde Liderlere Sunulan Menüyü Hazırlayan Şef Fatih Tutak'ın Restoranında Akşam Yemeği

Gastronomi dünyasında prestijin en büyük simgelerinden biri olan Michelin yıldızları, sadece lezzeti değil, aynı zamanda sıra dışı bir sunum ve ağırlama sanatını da temsil ediyor. Bu restoranlarda yemek yemek sadece karın doyurmak değil, bir deneyim yaşamak anlamına geliyor.

NATO Ankara Zirvesi'nde liderlere sunulan akşam yemeğinin menüsünü hazırlayan Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak'ın İstanbul'daki iki yıldızlı restoranına giden bir çift, birlikte yaşadıkları lüks gastronomi deneyimini ve ödedikleri hesabı takipçileriyle paylaştı. Ortaya çıkan miktar insanları ikiye böldü.

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