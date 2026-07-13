NATO Zirvesi'nde Liderlere Sunulan Menüyü Hazırlayan Şef Fatih Tutak'ın Restoranında Akşam Yemeği

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Gastronomi dünyasında prestijin en büyük simgelerinden biri olan Michelin yıldızları, sadece lezzeti değil, aynı zamanda sıra dışı bir sunum ve ağırlama sanatını da temsil ediyor. Bu restoranlarda yemek yemek sadece karın doyurmak değil, bir deneyim yaşamak anlamına geliyor.
NATO Ankara Zirvesi'nde liderlere sunulan akşam yemeğinin menüsünü hazırlayan Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak'ın İstanbul'daki iki yıldızlı restoranına giden bir çift, birlikte yaşadıkları lüks gastronomi deneyimini ve ödedikleri hesabı takipçileriyle paylaştı. Ortaya çıkan miktar insanları ikiye böldü.
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İki Michelin yıldızlı bu özel mekanda 14 adımdan oluşan sıra dışı bir tadım menüsünü tercih eden genç çift, toplamda yaklaşık 38 bin TL hesap ödedi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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