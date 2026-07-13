NATO Toplantısına Katılan Bir Gazeteci Verilen Hediye Çantayı ve İçindekileri Paylaştı

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta tüm ülkenin gündemi Ankara'da gerçekleşen NATO Zirvesi'ydi. Dünya liderleri Ankara'da bir araya geldi. Karşılama töreni, yemekler, liderlerin İstanbul'da çektikleri videolar tek tek sosyal medyada viral oldu. Elbette liderler gelmeden önce yapılan hazırlık da gündemi bir hayli meşgul etmişti.

Yabancı gazeteciler ve katılımcılar, toplantıyla ilgili pek çok içeriğe imza attı. NATO toplantısına katılan Türk bir gazeteci de verilen çanta hediyesini ve içinden çıkanları paylaştı.

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