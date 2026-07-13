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NATO Toplantısına Katılan Bir Gazeteci Verilen Hediye Çantayı ve İçindekileri Paylaştı

NATO Toplantısına Katılan Bir Gazeteci Verilen Hediye Çantayı ve İçindekileri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.07.2026 - 08:43

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Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta tüm ülkenin gündemi Ankara'da gerçekleşen NATO Zirvesi'ydi. Dünya liderleri Ankara'da bir araya geldi. Karşılama töreni, yemekler, liderlerin İstanbul'da çektikleri videolar tek tek sosyal medyada viral oldu. Elbette liderler gelmeden önce yapılan hazırlık da gündemi bir hayli meşgul etmişti. 

Yabancı gazeteciler ve katılımcılar, toplantıyla ilgili pek çok içeriğe imza attı. NATO toplantısına katılan Türk bir gazeteci de verilen çanta hediyesini ve içinden çıkanları paylaştı. 

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Şıklıktan ve lüksten ödün verilmeyen NATO toplantısında basına hediye edilen çantanın içeriği şöyle;

Şıklıktan ve lüksten ödün verilmeyen NATO toplantısında basına hediye edilen çantanın içeriği şöyle;

  • Cumhurbaşkanlığı Logolu Kalem ve Not Defteri: Birinci gözde yer alan dijital trendlere uygun, şık tasarımlı yazı seti.

  • NATO ve OTAN İbareli Özel Termos: Ankara Zirvesi'ne özel olarak tarihli ve yazılı biçimde üretilmiş siyah şık mat termos.

  • Divan Markalı Türk Lokumu: Küçük, şık bir teneke kutu içerisinde sunulan geleneksel lezzetimiz.

  • Kütahya Porselen İmzalı Kupa: Üzerindeki geleneksel motiflerle ve altın sarısı kulp detayıyla dikkat çeken porselen bardak.

  • Kişisel Bakım Çantası: İçerisinde Eyüp Sabri Tuncer kolonyası, özel krem, ıslak mendil, peçete gibi hijyen ürünlerini barındıran mini çanta seti.

  • NATO Ankara Zirvesi Hatıra Parası: Kendine ait özel kadife kesesinde muhafaza edilen ve sadece bu zirveye ithafen basılmış, koleksiyon değeri taşıyan 5 Türk Lirası değerindeki hatıra para.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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