NATO Toplantısına Katılan Bir Gazeteci Verilen Hediye Çantayı ve İçindekileri Paylaştı

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Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta tüm ülkenin gündemi Ankara'da gerçekleşen NATO Zirvesi'ydi. Dünya liderleri Ankara'da bir araya geldi. Karşılama töreni, yemekler, liderlerin İstanbul'da çektikleri videolar tek tek sosyal medyada viral oldu. Elbette liderler gelmeden önce yapılan hazırlık da gündemi bir hayli meşgul etmişti.
Yabancı gazeteciler ve katılımcılar, toplantıyla ilgili pek çok içeriğe imza attı. NATO toplantısına katılan Türk bir gazeteci de verilen çanta hediyesini ve içinden çıkanları paylaştı.
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Şıklıktan ve lüksten ödün verilmeyen NATO toplantısında basına hediye edilen çantanın içeriği şöyle;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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