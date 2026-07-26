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Oğlu Maçı Kaybedince Sinirlendi: Hamza Yerlikaya'nın Hakeme Tepki Gösterdiği Anlar Gündem Oldu

Oğlu Maçı Kaybedince Sinirlendi: Hamza Yerlikaya'nın Hakeme Tepki Gösterdiği Anlar Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.07.2026 - 16:33
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Ankara'da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda yaşanan gerginlik sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, oğlu Cihan Yerlikaya'nın mağlup olduğu karşılaşmanın ardından hakem kararlarına tepki göstererek mindere indi ve hakemin üzerine yürüdü.

Kaynak: Sözcü, Murat Balcı

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Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda yaşanan bir olay, müsabakaların önüne geçti.

Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda yaşanan bir olay, müsabakaların önüne geçti.

Eski olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olan, aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Hamza Yerlikaya'nın oğlu Cihan Yerlikaya da turnuvada Haydarpaşa Spor Kulübü adına mücadele etti. Cihan Yerlikaya'nın rakibine mağlup olmasının ardından salonda tansiyon yükseldi.

İddiaya göre karşılaşmayı yöneten hakemin kararlarına tepki gösteren Hamza Yerlikaya, tribünden inerek mindere girdi.

İddiaya göre karşılaşmayı yöneten hakemin kararlarına tepki gösteren Hamza Yerlikaya, tribünden inerek mindere girdi.

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre, Hakemin yanına kadar giden Yerlikaya'nın hakemi kolundan tutarak salonun dışına çıkarmaya çalıştığı öne sürüldü.

Olay sırasında hakemlere yönelik sert ifadeler kullandığı ve zaman zaman üzerlerine yürüdüğü iddia edilen Yerlikaya, salondaki görevliler ve çevrede bulunan kişiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Yaşanan gerginlik dakikalar boyunca devam ederken, tribündeki izleyiciler de olaya tepki gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin kısa sürede gündem olmasıyla birlikte olay geniş yankı uyandırdı. Hamza Yerlikaya veya Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olaya ilişkin iddialar kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

İşte o anlar:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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