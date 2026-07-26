Oğlu Maçı Kaybedince Sinirlendi: Hamza Yerlikaya'nın Hakeme Tepki Gösterdiği Anlar Gündem Oldu
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Ankara'da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda yaşanan gerginlik sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, oğlu Cihan Yerlikaya'nın mağlup olduğu karşılaşmanın ardından hakem kararlarına tepki göstererek mindere indi ve hakemin üzerine yürüdü.
Kaynak: Sözcü, Murat Balcı
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Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda yaşanan bir olay, müsabakaların önüne geçti.
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İddiaya göre karşılaşmayı yöneten hakemin kararlarına tepki gösteren Hamza Yerlikaya, tribünden inerek mindere girdi.
İşte o anlar:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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