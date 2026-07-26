Oğlu Maçı Kaybedince Sinirlendi: Hamza Yerlikaya'nın Hakeme Tepki Gösterdiği Anlar Gündem Oldu

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre, Hakemin yanına kadar giden Yerlikaya'nın hakemi kolundan tutarak salonun dışına çıkarmaya çalıştığı öne sürüldü.

Olay sırasında hakemlere yönelik sert ifadeler kullandığı ve zaman zaman üzerlerine yürüdüğü iddia edilen Yerlikaya, salondaki görevliler ve çevrede bulunan kişiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Yaşanan gerginlik dakikalar boyunca devam ederken, tribündeki izleyiciler de olaya tepki gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin kısa sürede gündem olmasıyla birlikte olay geniş yankı uyandırdı. Hamza Yerlikaya veya Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olaya ilişkin iddialar kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.