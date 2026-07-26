Bursa'da Nadir Görülen Doğa Olayı Kamerada! Aynı Anda 3 Hortum Oluştu

Cumartesi günü etkisini gösteren değişken hava koşulları sırasında gökyüzünde aynı anda üç ayrı hortum oluştu. Kısa süre boyunca görülebilen hortumlar, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Gökyüzünde peş peşe beliren hortumlar, özellikle açık alanda bulunanların dikkatini çekerken, birçok kişi yaşanan anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş ilgi gördü.

İlk belirlemelere göre hortumlar kısa süre içinde etkisini kaybederek dağıldı. Olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da ciddi maddi hasar yaşanmadığı bildirildi.

Meteoroloji uzmanları, yaz aylarında sıcak ve nemli havanın uygun atmosfer koşullarıyla birleşmesi halinde hortum oluşumlarının görülebileceğini belirtiyor. Ancak aynı bölgede eş zamanlı üç hortumun meydana gelmesi, oldukça nadir rastlanan meteorolojik olaylar arasında gösteriliyor. Bu nedenle Karacabey'de kaydedilen görüntüler hem vatandaşların hem de hava olaylarını takip edenlerin dikkatini çekti.