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Bursa'da Nadir Görülen Doğa Olayı Kamerada! Aynı Anda 3 Hortum Oluştu

Bursa'da Nadir Görülen Doğa Olayı Kamerada! Aynı Anda 3 Hortum Oluştu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.07.2026 - 14:10

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan hava koşulları sırasında gökyüzünde aynı anda üç hortum oluştu. Nadir görülen meteorolojik olay, çevrede bulunan vatandaşlarda şaşkınlık yaratırken, cep telefonu kameralarıyla kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Bursa'nın Karacabey ilçesi, hafta sonu sıra dışı bir meteorolojik olaya sahne oldu.

Bursa'nın Karacabey ilçesi, hafta sonu sıra dışı bir meteorolojik olaya sahne oldu.

Cumartesi günü etkisini gösteren değişken hava koşulları sırasında gökyüzünde aynı anda üç ayrı hortum oluştu. Kısa süre boyunca görülebilen hortumlar, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Gökyüzünde peş peşe beliren hortumlar, özellikle açık alanda bulunanların dikkatini çekerken, birçok kişi yaşanan anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş ilgi gördü.

İlk belirlemelere göre hortumlar kısa süre içinde etkisini kaybederek dağıldı. Olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da ciddi maddi hasar yaşanmadığı bildirildi.

Meteoroloji uzmanları, yaz aylarında sıcak ve nemli havanın uygun atmosfer koşullarıyla birleşmesi halinde hortum oluşumlarının görülebileceğini belirtiyor. Ancak aynı bölgede eş zamanlı üç hortumun meydana gelmesi, oldukça nadir rastlanan meteorolojik olaylar arasında gösteriliyor. Bu nedenle Karacabey'de kaydedilen görüntüler hem vatandaşların hem de hava olaylarını takip edenlerin dikkatini çekti.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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