Gözaltına Alınmadan Önce Video Çekti: Oğuzhan Uğur'dan 6 Şubat Açıklaması
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Oğuzhan Uğur, gözaltına alınmadan önce çektiği bir videoyla 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan sürece ilişkin sessizliğini bozdu. Yaklaşık 40 dakikalık kayıtta yardım çalışmalarının nasıl yürütüldüğünü, hakkında ortaya atılan iddiaları ve hukuki süreci kendi anlatımıyla aktaran Uğur, videoyu 'tarihe not düşmek' amacıyla kayda aldığını söyledi.
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Deprem sürecinde yürüttüğü yardım koordinasyonu nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur, gözaltına alınmadan önce bir video kaydı bıraktı.
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Videoda, deprem bölgesinden gelen yardım çağrılarının sağlıklı yönetilebilmesi için oluşturdukları teyit mekanizmasına da değinen Uğur, çok sayıda yanlış ve asılsız ihbarla karşılaştıklarını söyledi.
Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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