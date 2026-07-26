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Gözaltına Alınmadan Önce Video Çekti: Oğuzhan Uğur'dan 6 Şubat Açıklaması

Gözaltına Alınmadan Önce Video Çekti: Oğuzhan Uğur'dan 6 Şubat Açıklaması

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.07.2026 - 11:33
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Oğuzhan Uğur, gözaltına alınmadan önce çektiği bir videoyla 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan sürece ilişkin sessizliğini bozdu. Yaklaşık 40 dakikalık kayıtta yardım çalışmalarının nasıl yürütüldüğünü, hakkında ortaya atılan iddiaları ve hukuki süreci kendi anlatımıyla aktaran Uğur, videoyu 'tarihe not düşmek' amacıyla kayda aldığını söyledi.

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Deprem sürecinde yürüttüğü yardım koordinasyonu nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur, gözaltına alınmadan önce bir video kaydı bıraktı.

Deprem sürecinde yürüttüğü yardım koordinasyonu nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur, gözaltına alınmadan önce bir video kaydı bıraktı.

Yaklaşık 40 dakikalık videoda 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anlarından itibaren Babala TV ekibiyle yürüttükleri çalışmaları anlatan Uğur, kamuoyunda gündeme gelen iddialara tek tek yanıt verdi. Videonun, yaşanan sürece ilişkin kendi anlatımını kayıt altına almak ve kamuoyuna bırakmak amacıyla çekildiği belirtildi.

Uğur, videoda deprem haberini almasının ardından Babala TV ofisinde gönüllülerle birlikte hızla bir kriz masası oluşturduklarını ifade etti. Devlet kurumlarıyla koordinasyon içinde hareket ettiklerini söyleyen Uğur, resmi makamların kendilerinden destek istediğini ve bu süreçte herhangi bir siyasi ya da kişisel amaç gütmeden tamamen yardım odaklı çalıştıklarını dile getirdi. Yardım faaliyetlerini 'vatan borcu' olarak gördüğünü vurgulayan Uğur, ilk saatlerden itibaren sahadaki ihtiyaçların karşılanması için yoğun çaba harcadıklarını anlattı.

Videoda, deprem bölgesinden gelen yardım çağrılarının sağlıklı yönetilebilmesi için oluşturdukları teyit mekanizmasına da değinen Uğur, çok sayıda yanlış ve asılsız ihbarla karşılaştıklarını söyledi.

Videoda, deprem bölgesinden gelen yardım çağrılarının sağlıklı yönetilebilmesi için oluşturdukları teyit mekanizmasına da değinen Uğur, çok sayıda yanlış ve asılsız ihbarla karşılaştıklarını söyledi.

Bu nedenle hem çağrı merkezi hem de doğrulama ekibi kurduklarını belirten Uğur, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için gelen bilgilerin tek tek kontrol edildiğini ifade etti.

Oğuzhan Uğur, sosyal medyada kendilerine yöneltilen bazı suçlamalara da ayrıntılı şekilde yanıt verdi. 'Devlet yok, Ahbap var' söyleminin ya da 'baraj patladı' gibi gerçeği yansıtmayan paylaşımların sorumluluğunun kendilerine yüklenmeye çalışıldığını savunan Uğur, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve hukuki süreç sonunda beraat ettiğini belgelerle anlattığını söyledi. Hakkında ortaya atılan suçlamaların dezenformasyon içerdiğini öne süren Uğur, kamuoyunun eksik veya yanlış bilgilerle yönlendirildiğini savundu.

Videoda Haluk Levent ve Ahbap Derneği ile ilişkisine de değinen Uğur, iş birliğinin yalnızca deprem dönemindeki yardım koordinasyonuyla sınırlı olduğunu ifade etti. Sürecin ilerleyen dönemlerinde yollarının ayrıldığını belirten Uğur, bunun doğal bir süreç olduğunu ve herhangi bir kişisel anlaşmazlıktan kaynaklanmadığını söyledi.

Kaydın son bölümünde ise duygusal ifadeler kullanan Oğuzhan Uğur, yardım faaliyetlerinden kişisel hiçbir maddi kazanç sağlamadığını savundu. 'Cebime bir kuruş haram para girmedi.' diyen Uğur, bu videoyu hem vicdanlara seslenmek hem de yaşananların geleceğe kalacak bir kaydı olması amacıyla çektiğini ifade etti. Videonun sonunda ise Babala TV ekibi, Oğuzhan Uğur'un gözaltına alındığını duyurarak, onun suçsuz olduğuna inandıklarını belirten bir açıklamaya yer verdi.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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