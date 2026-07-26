Gözaltına Alınmadan Önce Video Çekti: Oğuzhan Uğur'dan 6 Şubat Açıklaması

Bu nedenle hem çağrı merkezi hem de doğrulama ekibi kurduklarını belirten Uğur, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için gelen bilgilerin tek tek kontrol edildiğini ifade etti.

Oğuzhan Uğur, sosyal medyada kendilerine yöneltilen bazı suçlamalara da ayrıntılı şekilde yanıt verdi. 'Devlet yok, Ahbap var' söyleminin ya da 'baraj patladı' gibi gerçeği yansıtmayan paylaşımların sorumluluğunun kendilerine yüklenmeye çalışıldığını savunan Uğur, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve hukuki süreç sonunda beraat ettiğini belgelerle anlattığını söyledi. Hakkında ortaya atılan suçlamaların dezenformasyon içerdiğini öne süren Uğur, kamuoyunun eksik veya yanlış bilgilerle yönlendirildiğini savundu.

Videoda Haluk Levent ve Ahbap Derneği ile ilişkisine de değinen Uğur, iş birliğinin yalnızca deprem dönemindeki yardım koordinasyonuyla sınırlı olduğunu ifade etti. Sürecin ilerleyen dönemlerinde yollarının ayrıldığını belirten Uğur, bunun doğal bir süreç olduğunu ve herhangi bir kişisel anlaşmazlıktan kaynaklanmadığını söyledi.

Kaydın son bölümünde ise duygusal ifadeler kullanan Oğuzhan Uğur, yardım faaliyetlerinden kişisel hiçbir maddi kazanç sağlamadığını savundu. 'Cebime bir kuruş haram para girmedi.' diyen Uğur, bu videoyu hem vicdanlara seslenmek hem de yaşananların geleceğe kalacak bir kaydı olması amacıyla çektiğini ifade etti. Videonun sonunda ise Babala TV ekibi, Oğuzhan Uğur'un gözaltına alındığını duyurarak, onun suçsuz olduğuna inandıklarını belirten bir açıklamaya yer verdi.