İnsan Ömrünün Maksimum Süresi Belli Oldu: Tüm Hastalıkları Yensek de Sonsuza Kadar Yaşayamayacağız!
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Kaynak: https://www.science.com/ultimate-limi...
Bilim insanları, yaşlanma ve hastalıklara tam çözüm bulunsa bile insan ömrünün hücrelerdeki rastgele DNA mutasyonları nedeniyle 150 ila 190 yıl arasında bir üst sınıra takılacağını hesapladı. Yeni araştırmaya göre, özellikle kalp ve beyindeki yenilenemeyen hücreler ölümsüzlüğün önündeki en büyük biyolojik engeli oluşturuyor.
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Ölümsüzlük fikri yüzyıllardır insanlığın en büyük hayallerinden biri olsa da bilim dünyasından gelen son haberler bu efsaneye son noktayı koyuyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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