Balık Tutmak İsteyen Adamın Makatından İçeri 65 Santimetrelik Yılan Balığı Girdi, Bağırsağı Parçalandı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.science.com/a-patient-wit...
Bangladeş'te balık tutarken talihsiz bir kaza yaşayan 55 yaşındaki adamın şiddetli karın ağrısının altından tıp dünyasını şaşkına çeviren bir olay çıktı. Acil ameliyata alınan hastanın bağırsağını 65 santimetrelik canlı bir yılan balığının deldiği anlaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bangladeş'te sıradan bir balık avı, 55 yaşındaki bir adam için az kalsın ölümcül bir kabusa dönüşüyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hastanede vakit kaybedilmeden yapılan detaylı taramalar, durumun ne kadar kritik olduğunu gözler önüne serdi.
Olayı bir öğrenme fırsatı olarak değerlendiren ve soğukkanlılıklarını koruyan doktorlar ise bu sıra dışı vakanın ardından herkes için hayati önem taşıyan şu uyarılarda bulundu:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın