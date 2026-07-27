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Balık Tutmak İsteyen Adamın Makatından İçeri 65 Santimetrelik Yılan Balığı Girdi, Bağırsağı Parçalandı!

Balık Tutmak İsteyen Adamın Makatından İçeri 65 Santimetrelik Yılan Balığı Girdi, Bağırsağı Parçalandı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.07.2026 - 12:13
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Bangladeş'te balık tutarken talihsiz bir kaza yaşayan 55 yaşındaki adamın şiddetli karın ağrısının altından tıp dünyasını şaşkına çeviren bir olay çıktı. Acil ameliyata alınan hastanın bağırsağını 65 santimetrelik canlı bir yılan balığının deldiği anlaşıldı.

Kaynak: https://www.science.com/a-patient-wit...
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Bangladeş'te sıradan bir balık avı, 55 yaşındaki bir adam için az kalsın ölümcül bir kabusa dönüşüyordu.

Bangladeş'te sıradan bir balık avı, 55 yaşındaki bir adam için az kalsın ölümcül bir kabusa dönüşüyordu.

Dayanılmaz karın ağrıları ve hayati tehlike taşıyan karın zarı iltihabı (peritonit) şüphesiyle hastaneye başvuran adamın durumu, deneyimli doktorları bile hayrete düşürdü. Uluslararası Cerrahi Vaka Raporları Dergisi'nde de kendine yer bulan bu inanılmaz olayda, hastanın kalın bağırsağının canlı bir yılan balığı tarafından içeriden parçalandığı ortaya çıktı.

Olayın en dikkat çekici ve tehlikeli yanı ise hastanın yaşadığı durumu bir süre doktorlardan gizlemeye çalışmasıydı. Tıbbi ekibin detaylı ve ısrarlı soruları üzerine köşeye sıkışan adam, bir gün önce balık tuttuğu sırada bir yılan balığının kıyafetlerinin arasına girerek anüsünden vücuduna süzüldüğünü itiraf etti. Yaşadığı büyük utanç nedeniyle tıbbi yardım istemekten çekinen ve balığın kendi kendine dışarı çıkacağını uman talihsiz adam, enfeksiyonun tüm vücudunu sarmasına saatler kala hastanenin yolunu tutmak zorunda kalmıştı.

Hastanede vakit kaybedilmeden yapılan detaylı taramalar, durumun ne kadar kritik olduğunu gözler önüne serdi.

Hastanede vakit kaybedilmeden yapılan detaylı taramalar, durumun ne kadar kritik olduğunu gözler önüne serdi.

Bağırsak duvarının yırtıldığını ve karın boşluğunda tehlikeli bir şekilde hava biriktiğini tespit eden cerrahi ekip, hastayı derhal ameliyat masasına aldı. Operasyon sırasında kalın bağırsağın alt kısmında beş santimetrelik bir delik bulan doktorlar, asıl şoku balığı çıkardıklarında yaşadı. Hastanın bağırsağını delen 65 santimetre uzunluğundaki yılan balığı, vücuttan çıkarıldığında hala canlıydı ve hareket etmeye devam ediyordu.

Tıp literatüründe eşine çok nadir rastlanan bu olay, kayıtlara geçen ikinci vaka olarak tarihteki yerini aldı. Buna benzer tek olay 2004 yılında Hong Kong'da yaşanmış, ancak o vakadaki 50 yaşındaki hasta kronik kabızlık sorununu çözmek gibi sıra dışı bir umutla balığı kendi isteğiyle vücuduna yerleştirmişti. Bangladeş'teki bu son olay ise tamamen talihsiz bir kaza olarak değerlendirildi.

Başarılı geçen ve hastanın bağırsağının onarıldığı zorlu ameliyatın ardından 55 yaşındaki balıkçı hızla toparlandı. Sadece dört gün sonra hiçbir ağrı veya kalıcı komplikasyon yaşamadan hastaneden taburcu edilen adam, muhtemelen mesleğine ve yılan balıklarına karşı ömür boyu unutamayacağı bir ders almış oldu.

Olayı bir öğrenme fırsatı olarak değerlendiren ve soğukkanlılıklarını koruyan doktorlar ise bu sıra dışı vakanın ardından herkes için hayati önem taşıyan şu uyarılarda bulundu:

Olayı bir öğrenme fırsatı olarak değerlendiren ve soğukkanlılıklarını koruyan doktorlar ise bu sıra dışı vakanın ardından herkes için hayati önem taşıyan şu uyarılarda bulundu:

  • Asla gerçeği saklamayın: Yaşadığınız durum ne kadar tuhaf veya utanç verici olursa olsun, doktorunuza tüm gerçekleri eksiksiz anlatmalısınız. Gizlenen ufacık bir detay bile hayatınıza mal olabilir.

  • Karın ağrılarını hafife almayın: Özellikle doğayla iç içe meslekler yapan kişilerde, ani ve şiddetli karın ağrıları bu tarz beklenmedik ve nadir yabancı cisim vakalarının habercisi olabilir.

  • Zamanla yarışın önemi: Hastanın geçmişinin hızlıca sorgulanması ve modern görüntüleme testlerinin rutin olarak kullanılması, organlar geri dönülemez bir hasar almadan hayat kurtarıcı müdahalelerin yapılmasını sağlar.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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