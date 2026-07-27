Balık Tutmak İsteyen Adamın Makatından İçeri 65 Santimetrelik Yılan Balığı Girdi, Bağırsağı Parçalandı!

Bağırsak duvarının yırtıldığını ve karın boşluğunda tehlikeli bir şekilde hava biriktiğini tespit eden cerrahi ekip, hastayı derhal ameliyat masasına aldı. Operasyon sırasında kalın bağırsağın alt kısmında beş santimetrelik bir delik bulan doktorlar, asıl şoku balığı çıkardıklarında yaşadı. Hastanın bağırsağını delen 65 santimetre uzunluğundaki yılan balığı, vücuttan çıkarıldığında hala canlıydı ve hareket etmeye devam ediyordu.

Tıp literatüründe eşine çok nadir rastlanan bu olay, kayıtlara geçen ikinci vaka olarak tarihteki yerini aldı. Buna benzer tek olay 2004 yılında Hong Kong'da yaşanmış, ancak o vakadaki 50 yaşındaki hasta kronik kabızlık sorununu çözmek gibi sıra dışı bir umutla balığı kendi isteğiyle vücuduna yerleştirmişti. Bangladeş'teki bu son olay ise tamamen talihsiz bir kaza olarak değerlendirildi.

Başarılı geçen ve hastanın bağırsağının onarıldığı zorlu ameliyatın ardından 55 yaşındaki balıkçı hızla toparlandı. Sadece dört gün sonra hiçbir ağrı veya kalıcı komplikasyon yaşamadan hastaneden taburcu edilen adam, muhtemelen mesleğine ve yılan balıklarına karşı ömür boyu unutamayacağı bir ders almış oldu.