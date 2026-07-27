Türkiye'nin Dibinde Boru Döşeyen İşçiler Hazine Buldu
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Yunanistan'ın Eretria kentinde yürütülen altyapı çalışmaları, arkeoloji dünyasını heyecanlandıran büyük bir keşfe sahne oldu. Belediye ekiplerinin modern su şebekesi borularını yenilemek için kazı yaptığı sırada, günümüz kentinin tam altında 2 bin 400 yıllık antik bir konut ve bu konuta ait muazzam bir çakıl taşı mozaiği ortaya çıkarıldı.
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Arkeoloji uzmanlarının nezaretinde gerçekleştirilen çalışmalarda, MÖ 4. yüzyılın ortalarına (Geç Klasik Dönem) tarihlenen neredeyse kare şeklinde antik bir oda tespit edildi.
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Keşfedilen alanın sadece dekoratif bir görsel değil, antik sosyal yaşamın da bir parçası olduğu belirlendi.
Antik evin kullanım dışı kalmasının ardından, Erken Hristiyanlık döneminde alanın mezarlık olarak kullanıldığı tespit edildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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