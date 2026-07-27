Türkiye'nin Dibinde Boru Döşeyen İşçiler Hazine Buldu

Odanın kuzey, doğu ve batı kenarlarında yer alan 2-3 santimetre yüksekliğindeki harç şeritleri, buranın antik dönemde yemek ve eğlence için kullanılan 'andron' (erkekler salonu) olduğunu gösteriyor. Arkeologlar, bu yükseltilerin üzerlerine konulan kanepelerde ağırlanan konukların, odanın merkezindeki bu dans ve müzik sahnesi eşliğinde sohbet edip sempozyumlar düzenlediğini ifade ediyor.

Söz konusu yapının Eretria'nın Apollo Daphnephoros Tapınağı ve ünlü Mozaikler Evi gibi tarihi merkezlerine çok yakın bir konumda olması, bölgenin MÖ 4. yüzyılda varlıklı ailelerin lüks konutlarıyla kaplı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.