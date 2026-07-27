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Türkiye'nin Dibinde Boru Döşeyen İşçiler Hazine Buldu

Türkiye'nin Dibinde Boru Döşeyen İşçiler Hazine Buldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.07.2026 - 12:46
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Yunanistan'ın Eretria kentinde yürütülen altyapı çalışmaları, arkeoloji dünyasını heyecanlandıran büyük bir keşfe sahne oldu. Belediye ekiplerinin modern su şebekesi borularını yenilemek için kazı yaptığı sırada, günümüz kentinin tam altında 2 bin 400 yıllık antik bir konut ve bu konuta ait muazzam bir çakıl taşı mozaiği ortaya çıkarıldı.

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Arkeoloji uzmanlarının nezaretinde gerçekleştirilen çalışmalarda, MÖ 4. yüzyılın ortalarına (Geç Klasik Dönem) tarihlenen neredeyse kare şeklinde antik bir oda tespit edildi.

Arkeoloji uzmanlarının nezaretinde gerçekleştirilen çalışmalarda, MÖ 4. yüzyılın ortalarına (Geç Klasik Dönem) tarihlenen neredeyse kare şeklinde antik bir oda tespit edildi.

Yunanistan Kültür Bakanlığı yetkililerince yapılan ölçümlere göre 3,50 x 3,55 metre boyutlarındaki odanın tabanında, renkli doğal çakıl taşlarıyla işlenmiş büyüleyici bir mozaik yer alıyor.

Zeminin tam merkezinde 1,13 metre çapında bir madalyon bulunuyor. Yüzyıllardır toprak altında saklı kalan bu merkez sahnede, Yunan mitolojisinden bilinen kuyruklu, boynuzlu ve sivri kulaklı iki satir figürü işlenmiş.

Satirlerden genç olanının antik Yunan dünyasına özgü çift flüt çaldığı, daha yaşlı ve sakallı olan diğer satir figürünün ise müziğin ritmiyle dans ettiği görülüyor. Siyah, kırmızı ve sarı tonlardaki doğal çakıl taşlarıyla işlenen detaylar; figürlerin yüzlerini, vücut hatlarını ve canlılığını binlerce yıl sonrasına kadar taşımayı başarmış.

Keşfedilen alanın sadece dekoratif bir görsel değil, antik sosyal yaşamın da bir parçası olduğu belirlendi.

Keşfedilen alanın sadece dekoratif bir görsel değil, antik sosyal yaşamın da bir parçası olduğu belirlendi.

Odanın kuzey, doğu ve batı kenarlarında yer alan 2-3 santimetre yüksekliğindeki harç şeritleri, buranın antik dönemde yemek ve eğlence için kullanılan 'andron' (erkekler salonu) olduğunu gösteriyor. Arkeologlar, bu yükseltilerin üzerlerine konulan kanepelerde ağırlanan konukların, odanın merkezindeki bu dans ve müzik sahnesi eşliğinde sohbet edip sempozyumlar düzenlediğini ifade ediyor.

Söz konusu yapının Eretria'nın Apollo Daphnephoros Tapınağı ve ünlü Mozaikler Evi gibi tarihi merkezlerine çok yakın bir konumda olması, bölgenin MÖ 4. yüzyılda varlıklı ailelerin lüks konutlarıyla kaplı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Antik evin kullanım dışı kalmasının ardından, Erken Hristiyanlık döneminde alanın mezarlık olarak kullanıldığı tespit edildi.

Antik evin kullanım dışı kalmasının ardından, Erken Hristiyanlık döneminde alanın mezarlık olarak kullanıldığı tespit edildi.

Yapılan kazılarda odanın içinde ve dışında toplam 10 mezar bulunsa da sonradan yapılan bu müdahalelerin merkezdeki satir madalyonuna zarar vermediği ve eserin mükemmel durumda günümüze ulaştığı belirtildi.

Bölgesel Anıtlar Konseyi, bu eşsiz tarihi mirası korumak adına derhal harekete geçerek su boru hattının güzergahını tamamen değiştirdi. Konservatörler tarafından ilk temizlik ve sabitleme işlemleri yapılan mozaik, kalıcı koruma kararları alınana kadar koruma altına alındı. Yetkililer, devam eden projeler kapsamında bu tarihi mekânın gelecekte şehrin arkeolojik gezi rotasına dahil edilerek ziyarete açılabileceğini müjdeledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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