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27 Temmuz - 02 Ağustos 2026 Haftalık Numereskobunuz

etiket 27 Temmuz - 02 Ağustos 2026 Haftalık Numereskobunuz

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
27.07.2026 - 20:33
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HAFTANIN SAYI SEKANSI

6919 • 2626 • 8888

Bu haftanın gökyüzü, Satürn retrosunun disiplinini, Ay Düğümlerinin yeni kader döngüsünü ve Merkür'ün ileri hareketiyle açılan yeni kapıları bir araya getiriyor. Bu nedenle haftanın sayı sekansı olarak 6919 • 2626 • 8888, eskiyi tamamlamak, doğru kararları almak, bolluk bilincini güçlendirmek ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemek niyetiyle oluşturulmuş sembolik bir odak çalışmasıdır. Numereskop yorumları ve bu sayı sekansı, spiritüel ve kişisel gelişim amaçlı sembolik uygulamalardır; geleceği kesin olarak öngördüğü veya belirli sonuçları garanti ettiği şeklinde değerlendirilmemelidir.

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27 TEMMUZ – 2 AĞUSTOS 2026 HAFTASI BOLLUK, BEREKET VE AŞK MÜHRÜ

27 TEMMUZ – 2 AĞUSTOS 2026 HAFTASI BOLLUK, BEREKET VE AŞK MÜHRÜ

Bir bardak temiz suyu avuçlarınızın arasına alın. Üç kez derin nefes alın. Önce haftanın sayı sekansını yedi kez okuyun.

6919 • 2626 • 8888

Ardından aşağıdaki olumlama mührünü yedi kez okuyarak suya niyetinizi yükleyin ve suyu şükrederek için.

BEN İLAHİ DÜZENLE TAM BİR UYUM İÇİNDEYİM. HAYATIMDAKİ TÜM ESKİ ENGELLER SEVGİYLE ÇÖZÜLÜYOR. KALBİM AŞKA, RUHUM HUZURA, ZİHNİM BEREKETE AÇILIYOR. HELAL VE HAYIRLI KAZANÇ TÜM KAPILARDAN HAYATIMA AKIYOR. EMEĞİMİN KARŞILIĞINI SEVGİYLE VE KOLAYLIKLA ALIYORUM. DOĞRU İNSANLAR, DOĞRU FIRSATLAR VE DOĞRU ZAMANLAR HAYATIMDA BİR ARAYA GELİYOR. KORKULARIMI GERİDE BIRAKIYOR, CESARETLE YENİ BAŞLANGIÇLARA ADIM ATIYORUM. YÜCE YARADAN'IN İZNİYLE SAĞLIK, BOLLUK, BEREKET, AŞK, HUZUR VE MUTLULUK HER GÜN KATLANARAK HAYATIMA AKIYOR. ŞÜKREDİYOR VE KABUL EDİYORUM.

DOĞUM YILINIZIN SON RAKAMINA GÖRE HAFTALIK NUMERESKOP

DOĞUM YILINIZIN SON RAKAMINA GÖRE HAFTALIK NUMERESKOP

Doğum yılınızın son rakamını bulun ve size ait bölümü okuyun.

1

Bu hafta liderlik enerjiniz yükseliyor. Uzun süredir beklediğiniz bir fırsat aniden önünüze çıkabilir. İş hayatında yeni görevler, terfi ihtimali veya güçlü iş bağlantıları gündeme gelebilir. Maddi konularda sabırlı davranmanız uzun vadede kazanç sağlayabilir. Aşk hayatında geçmişi geride bırakabildiğiniz ölçüde yeni başlangıçlara alan açabilirsiniz. İlişkilerde açık iletişim kurmanız güveni güçlendirecektir.

2

Ortaklıklar ve ilişkiler haftanın en önemli konusu olacak. Duygusal dengeyi koruyabilirseniz hem özel yaşamda hem iş hayatında önemli destekler görebilirsiniz. Beklenen bir ödeme veya gecikmiş bir haber gelebilir. Kalbinizi kıran kişilerle ilgili önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Gerçek dost ile geçici yol arkadaşını ayırt edeceğiniz bir hafta.

3

Yaratıcılığınız ve iletişim gücünüz dikkat çekiyor. Eğitim, sosyal medya, ticaret, danışmanlık ve satış alanında çalışanlar için yeni fırsatlar oluşabilir. Aşk hayatında beklenmedik tanışmalar yaşanabilir. Para konusunda acele karar vermemek daha doğru olacaktır. Üretmeye devam edenler emeklerinin karşılığını almaya başlayabilir.

4

Satürn'ün desteğiyle hayatınızı yeniden yapılandırıyorsunuz. İş düzeni, ev, aile ve sorumluluklar ön planda olabilir. Maddi anlamda kontrollü hareket etmek sizi rahatlatacaktır. Uzun vadeli yatırımlar daha fazla önem kazanabilir. İlişkilerde sadakat ve güven sınanabilir ancak sağlam bağlar güçlenerek yoluna devam edecektir.

5

Değişim rüzgârı hızlanıyor. Seyahatler, taşınma planları, yeni projeler veya iş değişiklikleri gündeme gelebilir. Şansınızı değerlendirmek için cesur olmanız gerekebilir. Aşk hayatında sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Beklenmedik bir teklif veya karşılaşma sizi şaşırtabilir. Maddi fırsatlar doğru değerlendirilirse büyüyebilir.

6

Aile, ev ve sevgi temaları ön planda. Uzun süredir konuşulmayan konular çözüme kavuşabilir. Ev alım satımı, taşınma veya aile yatırımlarıyla ilgili gelişmeler yaşanabilir. İş hayatında güven veren tavrınız dikkat çekecek. Aşk hayatında duygusal bağların güçlenmesi mümkündür. Bolluk enerjiniz özellikle hafta sonuna doğru artabilir.

7

Sezgileriniz olağanüstü güçlenebilir. Karar verirken mantığınız kadar iç sesinizi de dinleyin. Spiritüel çalışmalar, eğitimler ve kişisel gelişim alanında önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Maddi konularda sabır büyük kazanç getirebilir. Aşkta ruhsal uyum arayışı ön plana çıkıyor. Bazı ilişkiler doğal akışı içinde yeni bir boyuta taşınabilir.

8

Bu hafta para ve kariyer konularında güçlü bir hareketlilik yaşanabilir. Beklenen ödemeler, yeni iş fırsatları veya gelir artışı sağlayabilecek gelişmeler gündeme gelebilir. Yönetici konumundaki kişiler için önemli kararlar alınabilir. Aşk hayatında kontrolü bırakıp duygularınızı ifade etmek ilişkinizi güçlendirebilir. Bolluk enerjiniz haftanın en yüksek seviyelerinden birinde olabilir.

9

Bir döngü kapanıyor ve yenisi başlıyor. Uzun süredir taşıdığınız yüklerden kurtulma zamanı geliyor. Affetmek, geçmişi bırakmak ve yeni hedeflere yönelmek size büyük bir hafiflik sağlayabilir. İş hayatında beklenmedik teklifler gündeme gelebilir. Maddi anlamda yeni kapılar açılabilir. Aşk hayatında kader gibi görünen karşılaşmalar veya mevcut ilişkinizde yeni bir sayfa açılması mümkün olabilir.

Bu hafta sayı sekansını her sabah ve her gece yedi kez okuyabilir, ardından olumlama mührünü suya niyet ederek tekrar edebilirsiniz. Unutmayın; en güçlü dönüşüm, bilinçli seçimleriniz, kararlılığınız ve attığınız adımlarla gerçekleşir. Sayılar, bu yolculukta odaklanmanıza eşlik eden sembolik bir hatırlatıcıdır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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