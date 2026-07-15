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Bir Kadın Eşinin Dünyayı Gezerken Verdiği Pozlarla Köydeki Pozlarını Paylaştı

Bir Kadın Eşinin Dünyayı Gezerken Verdiği Pozlarla Köydeki Pozlarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.07.2026 - 13:52

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Modern hayatın getirdiği kolaylık sayesinde birçoğumuz dünyanın dört bir yanına seyahat planları yapıyoruz. Bir de kafa dengi bir seyahat arkadaşı bulunca, unutulmaz anlar kaçınılmaz oluyor. Ancak bazı insanlar için beton binalar, lüks restoranlar ve bitmek bilmeyen şehir turları birer tatil aktivitesinden ziyade adeta katlanılması gereken birer mesai. Kültürel olarak köklerine derinden bağlı olan, çocukluğunun geçtiği topraklara bağlı olan insanlar için lüks otellerin konforu, doğanın sunduğu sadeliğin yanından bile geçemez.

Bir kadın, eşiyle yaptığı yurt dışı seyahatlerinde çekildikleri fotoğraflarla, köyde vakit geçirirken çekilen fotoğraflarıyla karşılaştırdı. Eşinin yüzündeki mutluluk 'Erkekler neden böyle?' dedirtti.

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Tüm babalar aynı.

Tüm babalar aynı.

Tüm babaların ortak hayali köye ev yaptırmak bildiğiniz üzere. Köylerinde buldukları huzuru dünyanın hiçbir yerinde bulamıyorlar. Bu yüzden dünyayı gezmek, yeni yerler keşfetmek onlar için herhangi bir şey ifade etmiyor. Bu yüzden pek çok erkek beyefendinin ruh halini tam anlamıyla nalayabildiğini dile getirdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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