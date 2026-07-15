Bir Kadın Eşinin Dünyayı Gezerken Verdiği Pozlarla Köydeki Pozlarını Paylaştı

Modern hayatın getirdiği kolaylık sayesinde birçoğumuz dünyanın dört bir yanına seyahat planları yapıyoruz. Bir de kafa dengi bir seyahat arkadaşı bulunca, unutulmaz anlar kaçınılmaz oluyor. Ancak bazı insanlar için beton binalar, lüks restoranlar ve bitmek bilmeyen şehir turları birer tatil aktivitesinden ziyade adeta katlanılması gereken birer mesai. Kültürel olarak köklerine derinden bağlı olan, çocukluğunun geçtiği topraklara bağlı olan insanlar için lüks otellerin konforu, doğanın sunduğu sadeliğin yanından bile geçemez.

Bir kadın, eşiyle yaptığı yurt dışı seyahatlerinde çekildikleri fotoğraflarla, köyde vakit geçirirken çekilen fotoğraflarıyla karşılaştırdı. Eşinin yüzündeki mutluluk 'Erkekler neden böyle?' dedirtti.

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