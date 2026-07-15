Bir İngiliz "Her Erkek Hak Ediyor" Diyerek Türk Berber Deneyimini Paylaştı

Kişisel bakım rutinleri her geçen gün evrilirken, bazı geleneksel yöntemler de yeniden bir trende dönüşüyor. Erkek bakımında modern ve teknolojik çözümler ön plana çıksa da, köklü ritüellerin sunduğu eşsiz rahatlama hissi ve samimi ortam hiçbir şeyle değiştirilemiyor. Özellikle son yıllarda geleneksel berber kültürünün sunduğu kapsamlı ritüeller, sadece bir tıraş olmanın çok ötesine geçerek küresel çapta bir bakım akımı haline geldi.

Londra sokaklarında gezen İngiliz bir içerik üreticisinin yolu, erkek bakımına tamamen farklı bir soluk getiren meşhur Türk berber salonlarından birine düştü. Bir erkeğin hayatında en az bir kez deneyimlemesi gerektiğini söylediği o kapsamlı berber seansının tüm detaylarını paylaştı.