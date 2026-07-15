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Bir İngiliz "Her Erkek Hak Ediyor" Diyerek Türk Berber Deneyimini Paylaştı

Bir İngiliz "Her Erkek Hak Ediyor" Diyerek Türk Berber Deneyimini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.07.2026 - 10:01

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Kişisel bakım rutinleri her geçen gün evrilirken, bazı geleneksel yöntemler de yeniden bir trende dönüşüyor. Erkek bakımında modern ve teknolojik çözümler ön plana çıksa da, köklü ritüellerin sunduğu eşsiz rahatlama hissi ve samimi ortam hiçbir şeyle değiştirilemiyor. Özellikle son yıllarda geleneksel berber kültürünün sunduğu kapsamlı ritüeller, sadece bir tıraş olmanın çok ötesine geçerek küresel çapta bir bakım akımı haline geldi.

Londra sokaklarında gezen İngiliz bir içerik üreticisinin yolu, erkek bakımına tamamen farklı bir soluk getiren meşhur Türk berber salonlarından birine düştü. Bir erkeğin hayatında en az bir kez deneyimlemesi gerektiğini söylediği o kapsamlı berber seansının tüm detaylarını paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DW-MnA...
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Kısa süreli bir terapi seansı.

Kısa süreli bir terapi seansı.

Erkek bakımında çığır açan bu seans, yüzün tamamını kaplayan derin temizleyici siyah maske uygulamasıyla başlıyor. Maske ciltte kururken, berber ustasının alevli pamukla kulak tüylerini saniyeler içinde temizlediği o ikonik ve şaşırtıcı hamle geliyor. Hemen ardından sıcak havlu kompresi ile yumuşatılan sakallar, usta ellerde ustura tıraşıyla kusursuz bir pürüzsüzlüğe kavuşturuluyor. Tıraş sonrasında cildi yatıştıran özel kremlerle yapılan yüz, boyun ve şakak masajı ise tüm yorgunluğu alarak seansı adeta bir terapiye dönüştürüyor. Saçların yıkanıp fönle şekillendirilmesiyle tamamlanan bu süreç, modern erkeğin hem cildini yeniliyor hem de zihinsel bir rahatlama sağlıyor. Tartışmasız şekilde erkeklerin vazgeçilmezi olan bu geleneksel bakım seansı, usta işçiliği ve sunduğu yüksek konforla dünya genelinde daha uzun süre adından söz ettireceğe benziyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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