article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyada 'Süper' El Nino Alarmı Büyüyor: Uzmanlar Saklanması Gereken Gıdaları Açıkladı

Dünyada 'Süper' El Nino Alarmı Büyüyor: Uzmanlar Saklanması Gereken Gıdaları Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 16:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bilim insanları, rekor kırmaya hazırlanan 'süper' El Niño'nun önümüzdeki aylarda küresel gıda tedarik zincirlerini ciddi şekilde sarsabileceği konusunda uyarıyor. Aşırı hava olaylarının marketlerde beklenmedik boşluklara yol açabileceğini belirten uzmanlar, evlerin olası bir krize karşı hazırlıklı olmasını öneriyor. Peki kilerde hangi temel gıdalar bulunmalı? İşte beslenme uzmanlarının cevabı.

Kaynak: unilad.com

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Deniz sıcaklıkları rekor kırıyor, bu kışki El Niño tarihin en güçlüsü olabilir

Deniz sıcaklıkları rekor kırıyor, bu kışki El Niño tarihin en güçlüsü olabilir

Tropikal Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıkları son yıllarda görülmemiş seviyelere ulaştı ve meteorologlar bu durumun tarihin en güçlü El Niño döngülerinden birini tetikleyebileceğini söylüyor. Doğal bir iklim örüntüsü olan El Niño, okyanus sularının ortalamanın belirgin şekilde üzerine çıkmasıyla ortaya çıkıyor ve dünya genelinde hava koşullarını doğrudan etkiliyor.

Uzmanlar, önümüzdeki kış döneminde güçlü fırtınaların, yüksek deniz dalgalarının ve beklenmedik sel baskınlarının gündeme gelebileceğini belirtiyor. Kıyı bölgelerinde bazı yerel yönetimler olası yıkımın önüne geçebilmek için şimdiden önlem almaya başladı; bu kapsamda ABD'nin California eyaleti geçtiğimiz günlerde olağanüstü hal ilan etti.

Asıl endişe ise fenomenin tarım alanları ve nakliye rotaları üzerindeki dolaylı etkisinde toplanıyor. Aşırı yağışların ve kuraklık dalgalarının aynı sezonda farklı bölgelerde art arda yaşanması, hasat dönemlerini aksatarak küresel gıda arzını zorlayabiliyor.

Tedarik zincirindeki aksama marketleri boşaltabilir, uzmanlar hazırlıklı olmayı öneriyor

Tedarik zincirindeki aksama marketleri boşaltabilir, uzmanlar hazırlıklı olmayı öneriyor

Tedarik zinciri stratejisi uzmanı Profesör Richard Wilding, BBC'ye yaptığı açıklamada marketlerde bugüne kadar bolca bulunan ürünlerin bir anda kıtlığa dönüşebileceğini söyledi. Aşırı hava koşullarının raflarda beklenmedik boşluklara yol açabileceğini belirten uzmanlar, ailelerin olası bir kriz öncesinde güvenilir bir acil durum stoğu oluşturmasını tavsiye ediyor.

İngiliz Beslenme Vakfı'ndan diyetisyen Dr. Sammie Gill, kilerlerde öncelikle tam tahıllı gevrek, bisküvi, kraker, yulaf, pirinç ve makarna gibi karmaşık karbonhidrat kaynaklarının bulunması gerektiğini söylüyor. Uzun ömürlü protein kaynağı olarak ise konserve nohut, mercimek, kuru fasulye, tuzsuz kuruyemiş, fıstık ezmesi ve ton balığı, uskumru, sardalya gibi konserve balık türleri öneriliyor.

Diyetisyen Rebecca McManamon, konserve meyvenin de kiler için vazgeçilmez olduğunu belirtiyor; suyunun içilmesi hem sıvı ihtiyacını karşılıyor hem de ek vitamin ve lif sağlıyor. Her iki uzman da soğutmasız reyonlarda satılan uzun ömürlü sütün, protein, kalsiyum ve gerektiğinde temiz su yerine geçebilecek bir sıvı kaynağı olarak kilerde bulunmasını öneriyor. Turşu ve salamura yumurta gibi ürünler de uzun süreli elektrik kesintilerinde beslenmeyi çeşitlendirmek için listeye ekleniyor.

Diyetisyenler günde 1500 ila 2500 mililitre arasında sıvı tüketilmesi gerektiğini hatırlatarak, şişe suyunun tükenmesi durumunda sıvı oranı yüksek konserve gıdaların bu ihtiyacı karşılayabileceğini belirtiyor. Öte yandan uzmanlar, aşırı tuz ve doymuş yağ içerikleri nedeniyle hazır çorbaların, işlenmiş etlerin ve hazır noodle'ların kiler listesine dahil edilmemesini öneriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın