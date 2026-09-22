Dünyada 'Süper' El Nino Alarmı Büyüyor: Uzmanlar Saklanması Gereken Gıdaları Açıkladı

Tropikal Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıkları son yıllarda görülmemiş seviyelere ulaştı ve meteorologlar bu durumun tarihin en güçlü El Niño döngülerinden birini tetikleyebileceğini söylüyor. Doğal bir iklim örüntüsü olan El Niño, okyanus sularının ortalamanın belirgin şekilde üzerine çıkmasıyla ortaya çıkıyor ve dünya genelinde hava koşullarını doğrudan etkiliyor.

Uzmanlar, önümüzdeki kış döneminde güçlü fırtınaların, yüksek deniz dalgalarının ve beklenmedik sel baskınlarının gündeme gelebileceğini belirtiyor. Kıyı bölgelerinde bazı yerel yönetimler olası yıkımın önüne geçebilmek için şimdiden önlem almaya başladı; bu kapsamda ABD'nin California eyaleti geçtiğimiz günlerde olağanüstü hal ilan etti.

Asıl endişe ise fenomenin tarım alanları ve nakliye rotaları üzerindeki dolaylı etkisinde toplanıyor. Aşırı yağışların ve kuraklık dalgalarının aynı sezonda farklı bölgelerde art arda yaşanması, hasat dönemlerini aksatarak küresel gıda arzını zorlayabiliyor.