Dünyada 'Süper' El Nino Alarmı Büyüyor: Uzmanlar Saklanması Gereken Gıdaları Açıkladı
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Bilim insanları, rekor kırmaya hazırlanan 'süper' El Niño'nun önümüzdeki aylarda küresel gıda tedarik zincirlerini ciddi şekilde sarsabileceği konusunda uyarıyor. Aşırı hava olaylarının marketlerde beklenmedik boşluklara yol açabileceğini belirten uzmanlar, evlerin olası bir krize karşı hazırlıklı olmasını öneriyor. Peki kilerde hangi temel gıdalar bulunmalı? İşte beslenme uzmanlarının cevabı.
Kaynak: unilad.com
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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