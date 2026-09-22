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Evlilik Güzeldir'in Nergis'i Cansu Savcı'nın Gerçek Hayattaki Hali Merak Edildi!

Evlilik Güzeldir'in Nergis'i Cansu Savcı'nın Gerçek Hayattaki Hali Merak Edildi!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.09.2026 - 16:33
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TRT 1'in pazartesi akşamları yayımlanan Evlilik Güzeldir dizisinde Nergis karakterini canlandıran Cansu Savcı, rolüyle dikkat çekiyor. Dizide tesettürlü bir karaktere hayat veren oyuncunun dizi dışındaki hali merak konusu oldu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Evlilik Güzeldir, yeni sezonda pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Evlilik Güzeldir, yeni sezonda pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Fikret Kuşkan, Hande Soral, Yusuf Çim, İlayda Alişan, Nilsu Berfin Aktaş, Seçkin Özdemir ve Cansu Savcı'nın yer aldığı Evlilik Güzeldir'de karakterlerin hikayeleri kadar oyuncular da ilgi görüyor. Dizide Nergis karakterine hayat veren Cansu Savcı, rolü gereği tesettürlü bir görünümle ekrana çıkıyor. Oyuncunun bu görünümü, onu dizi dışında nasıl göründüğüyle merak eden izleyiciler için ayrı bir ilgi konusu oluşturdu. Biz de Cansu Savcı'nın Instagram hesabını sizler için stalkladık.

İşte TRT 1 dizisi Evlilik Güzeldir'in Nergis'i Cansu Savcı'nın gerçek hayattaki hali:

İşte TRT 1 dizisi Evlilik Güzeldir'in Nergis'i Cansu Savcı'nın gerçek hayattaki hali:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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