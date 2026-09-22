Evlilik Güzeldir'in Nergis'i Cansu Savcı'nın Gerçek Hayattaki Hali Merak Edildi!
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Evlilik Güzeldir, yeni sezonda pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
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İşte TRT 1 dizisi Evlilik Güzeldir'in Nergis'i Cansu Savcı'nın gerçek hayattaki hali:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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