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Diyetisyen Tuğba Bayburtluoğlu Açıkladı: Evine Asla Bu Pirinçleri Sokmuyor

Diyetisyen Tuğba Bayburtluoğlu Açıkladı: Evine Asla Bu Pirinçleri Sokmuyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 16:59
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Sosyal medyada beslenme içerikleriyle tanınan diyetisyen Tuğba Bayburtluoğlu, evine soktuğu pirinç çeşitlerini son paylaşımında anlattı. Listenin başında basmati pirinç ile marketlerde son dönemde daha sık görülen 'zenginleştirilmiş pirinç' yer aldı. Diyetisyen, tercihinin sadece beslenme değeriyle değil yerli üretime verdiği önemle de ilgili olduğunu belirtti; arsenik ve glisemik indeks konusundaki yaygın yanılgılara da değindi. Videonun detayları haberimizde.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/Dc-nvo...
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Beraber izleyelim:

Paylaşımına göre Bayburtluoğlu'nun mutfağının standardı basmati pirinç değil; bunun tek nedeni de beslenme değeri değil.

Paylaşımına göre Bayburtluoğlu'nun mutfağının standardı basmati pirinç değil; bunun tek nedeni de beslenme değeri değil.

Diyetisyene göre basmati pirinç doğrudan bir zayıflama ürünü sayılamaz. Bazı basmati çeşitlerinin glisemik indeksi bazı beyaz pirinç türlerinden düşük çıkabilse de bu sonucu tek başına belirleyen unsur pirincin cinsi değil; pişirme yöntemi, porsiyon miktarı ve yanında tüketilen diğer besinler de sonucu doğrudan etkiliyor.

Bayburtluoğlu, tercihinde beslenme biliminin yanında farklı bir gerekçenin de payı olduğunu vurguladı: uzak bir coğrafyadan gelen ve moda olduğu için rağbet gören bir ürünü mutfağının standardı yapmak istemediğini belirtti ve yerli üretime öncelik verdiğini söyledi. Türkiye'de kaliteli pirinç yetiştirildiğini hatırlatan diyetisyen, tercihinin yerli üreticiden yana olduğunu kaydetti.

Videoda arsenik konusuna da değinen Bayburtluoğlu, 'basmati eşittir yüksek arsenik' denkleminin doğru olmadığını söyledi. Pirinçteki arsenik miktarının yetiştirildiği bölgeye, toprağa, suya ve üretim koşullarına göre değiştiğini, organik sertifikanın da tek başına düşük arsenik garantisi anlamına gelmediğini aktardı.

Bayburtluoğlu'nun evine sokmadığı ikinci ürün ise son dönemde market raflarında daha sık görülen 'zenginleştirilmiş pirinç' oldu. Diyetisyene göre bu ifade genellikle pirince demir, folik asit ve bazı B vitaminleri gibi mikro besin ögelerinin eklendiği anlamına geliyor; bazı üretim yöntemlerinde ise zenginleştirilmiş pirince benzeyen taneler ayrıca üretilip normal pirinçle karıştırılıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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