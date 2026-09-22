Diyetisyen Tuğba Bayburtluoğlu Açıkladı: Evine Asla Bu Pirinçleri Sokmuyor
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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/Dc-nvo...
Sosyal medyada beslenme içerikleriyle tanınan diyetisyen Tuğba Bayburtluoğlu, evine soktuğu pirinç çeşitlerini son paylaşımında anlattı. Listenin başında basmati pirinç ile marketlerde son dönemde daha sık görülen 'zenginleştirilmiş pirinç' yer aldı. Diyetisyen, tercihinin sadece beslenme değeriyle değil yerli üretime verdiği önemle de ilgili olduğunu belirtti; arsenik ve glisemik indeks konusundaki yaygın yanılgılara da değindi. Videonun detayları haberimizde.
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Beraber izleyelim:
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Paylaşımına göre Bayburtluoğlu'nun mutfağının standardı basmati pirinç değil; bunun tek nedeni de beslenme değeri değil.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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