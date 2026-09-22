Diyetisyen Tuğba Bayburtluoğlu Açıkladı: Evine Asla Bu Pirinçleri Sokmuyor

Diyetisyene göre basmati pirinç doğrudan bir zayıflama ürünü sayılamaz. Bazı basmati çeşitlerinin glisemik indeksi bazı beyaz pirinç türlerinden düşük çıkabilse de bu sonucu tek başına belirleyen unsur pirincin cinsi değil; pişirme yöntemi, porsiyon miktarı ve yanında tüketilen diğer besinler de sonucu doğrudan etkiliyor.

Bayburtluoğlu, tercihinde beslenme biliminin yanında farklı bir gerekçenin de payı olduğunu vurguladı: uzak bir coğrafyadan gelen ve moda olduğu için rağbet gören bir ürünü mutfağının standardı yapmak istemediğini belirtti ve yerli üretime öncelik verdiğini söyledi. Türkiye'de kaliteli pirinç yetiştirildiğini hatırlatan diyetisyen, tercihinin yerli üreticiden yana olduğunu kaydetti.

Videoda arsenik konusuna da değinen Bayburtluoğlu, 'basmati eşittir yüksek arsenik' denkleminin doğru olmadığını söyledi. Pirinçteki arsenik miktarının yetiştirildiği bölgeye, toprağa, suya ve üretim koşullarına göre değiştiğini, organik sertifikanın da tek başına düşük arsenik garantisi anlamına gelmediğini aktardı.

Bayburtluoğlu'nun evine sokmadığı ikinci ürün ise son dönemde market raflarında daha sık görülen 'zenginleştirilmiş pirinç' oldu. Diyetisyene göre bu ifade genellikle pirince demir, folik asit ve bazı B vitaminleri gibi mikro besin ögelerinin eklendiği anlamına geliyor; bazı üretim yöntemlerinde ise zenginleştirilmiş pirince benzeyen taneler ayrıca üretilip normal pirinçle karıştırılıyor.