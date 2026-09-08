Çabuk Acıkmanın Perde Arkasında 'Sıcaklık' Var: Diyetisyen Gözden Kaçan Hatayı Anlattı

Erden'e göre mesele çoğu zaman tabaktaki değil, tabağın sıcaklığındaki ayrıntıda saklı. Sıcaklık burada devreye giriyor. Sıcak yiyecek midede daha kontrollü sindiriliyor, bu da bağırsaklarda kalış süresini uzatarak acıkmayı geciktiriyor. Vücut bu sırada tokluk hormonlarını da normalden fazla salgılıyor. 'Doydum, artık yemeyi bırak' sinyali de bu sürece eşlik ediyor.

Ayşegül Akkaya Erden, 'Kilo kontrolü yaparken çoğu zaman sadece ne yediğimize odaklanıyoruz. Oysa araştırmalar, yemeğin sıcaklığının da iştah üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor. Sıcak yiyecekler midemizde daha kontrollü bir şekilde sindirilir. Midenin hemen boşalmaması, yemeğin bağırsaklarda daha uzun süre kalmasını sağlar ve acıkma hissini geciktirir' diyor.