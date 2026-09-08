Çabuk Acıkmanın Perde Arkasında 'Sıcaklık' Var: Diyetisyen Gözden Kaçan Hatayı Anlattı
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Kilo kontrolünde çoğu kişi sadece kalori hesabına bakıyor. Oysa yemekleri tükettiğimiz sıcaklık da kilo kontrolümüz üzerinde etkili olabilir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden'e göre yemeğin sıcaklığı da iştahı etkiliyor. Soğuk ve hızlı yenen yemek mideyi çabuk terk ediyor ve kısa sürede yeniden acıkmamıza neden oluyor.
Peki yemekleri hangi sıcaklıkta tüketmeliyiz?
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Sıcak yemek midede daha kontrollü sindirildiği için tokluk hissi normalden uzun sürüyor.
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Soğuk ve hızlı yenen yemekler mideyi çabuk terk ederek kısa sürede yeniden acıkmanıza yol açıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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