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Çabuk Acıkmanın Perde Arkasında 'Sıcaklık' Var: Diyetisyen Gözden Kaçan Hatayı Anlattı

Çabuk Acıkmanın Perde Arkasında 'Sıcaklık' Var: Diyetisyen Gözden Kaçan Hatayı Anlattı

Diyet
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.09.2026 - 16:16
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Kilo kontrolünde çoğu kişi sadece kalori hesabına bakıyor. Oysa yemekleri tükettiğimiz sıcaklık da kilo kontrolümüz üzerinde etkili olabilir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden'e göre yemeğin sıcaklığı da iştahı etkiliyor. Soğuk ve hızlı yenen yemek mideyi çabuk terk ediyor ve kısa sürede yeniden acıkmamıza neden oluyor.

Peki yemekleri hangi sıcaklıkta tüketmeliyiz?

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Sıcak yemek midede daha kontrollü sindirildiği için tokluk hissi normalden uzun sürüyor.

Sıcak yemek midede daha kontrollü sindirildiği için tokluk hissi normalden uzun sürüyor.

Erden'e göre mesele çoğu zaman tabaktaki değil, tabağın sıcaklığındaki ayrıntıda saklı. Sıcaklık burada devreye giriyor. Sıcak yiyecek midede daha kontrollü sindiriliyor, bu da bağırsaklarda kalış süresini uzatarak acıkmayı geciktiriyor. Vücut bu sırada tokluk hormonlarını da normalden fazla salgılıyor. 'Doydum, artık yemeyi bırak' sinyali de bu sürece eşlik ediyor.

Ayşegül Akkaya Erden, 'Kilo kontrolü yaparken çoğu zaman sadece ne yediğimize odaklanıyoruz. Oysa araştırmalar, yemeğin sıcaklığının da iştah üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor. Sıcak yiyecekler midemizde daha kontrollü bir şekilde sindirilir. Midenin hemen boşalmaması, yemeğin bağırsaklarda daha uzun süre kalmasını sağlar ve acıkma hissini geciktirir' diyor.

Soğuk ve hızlı yenen yemekler mideyi çabuk terk ederek kısa sürede yeniden acıkmanıza yol açıyor.

Soğuk ve hızlı yenen yemekler mideyi çabuk terk ederek kısa sürede yeniden acıkmanıza yol açıyor.

Ayaküstü beslenenler ya da öğün atlayanlar bu hatayı en sık yapan grup. Erden, bu kişilere soğuk sandviç yerine taze çorba veya ev yemeği öneriyor. Ana öğünü sıcak tüketmek gün boyu kontrolsüz atıştırma isteğini de azaltıyor.

Yemekteki yağ ile yemeğin sıcaklığı arasındaki uyumun iştah kontrolü üzerinde etkili olduğunu belirten Erden, 'Sağlıklı yağlar içeren bir tencere yemeği veya çorba sıcak servis edildiğinde, vücudun tokluk sinyalleri artar. Soğuk ve hızlı yenen yiyecekler ise mideyi çabuk terk ettiği için kısa sürede tekrar acıkmamıza neden olur'  diyor.

Elbette sıcak yemek tek başına kilo verdirmiyor. Sağlıklı kilo yönetimi için dengeli beslenme, porsiyon kontrolü ve düzenli fiziksel aktivite temel unsurlar olarak tavsiye ediliyor. Ancak yemeği acele etmeden, uygun sıcaklıkta ve keyifle tüketmek de iştah kontrolünü destekleyen bir alışkanlık olarak gösteriliyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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